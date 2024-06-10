В этой статье собрана вся актуальная, на данный момент, информация касательно самых интересных проектов показанных в рамках мероприятия.

Первой игрой представленной на мероприятии стал долгожданный шутер Doom: The Dark Ages от id Software.

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Также стало известно, что игра выходит не только на PC и XBOX Series X|S, но и на Playstation 5. Doom: The Dark Ages одна из первых игр которые вошли в программу "Project Latitude" от Xbox Game Studios, в рамках которой будут отбирать проекты для выпуска на Playstation и других платформах.

В Steam появилась страница Doom: The Dark Ages на которой опубликованы первые скриншоты из игры.

Релиз Doom: The Dark Ages ожидается в 2025 году.





О том, что Microsoft покажут новую часть Gears of War, было известно по слухам от различных инсайдеров. Однако приятной неожиданностью стал тот факт, что Gears of War: E-Day является приквелом к оригинальной игре 2006 года.

Трейлер показывает молодых главных героев Маркуса Феникса и Доминика Сантьяго, в день первого контакта с саранчей известного как "День появления" (Emergence Day).





Gears of War: E-Day - полноценная часть серии, это не спин-офф. Действие игры происходит за 14 лет до событий первой части. Сюжет игры затронет становление боевого братства между Маркусом и Домиником. Главные героев объединяет общая потеря, старший брат Дома Сантьяго был другом Маркуса Феникса.

The Coalition одна из первых студий, которая начала работу с движком Unreal Engine 5 от Epic. Что касается технологий, разработчики обещают уровень настоящей АААА игры. В 100 раз больше деталей окружения, трассировка лучей, современные отражения и тени, а также разрушаемость и эффекты крови нового поколения, плюс самые передовые технологии анимации.





"Скайрим" от Obsidian, RPG игра Avowed также была показана в рамках Xbox Games Showcase.

Проект недавно был перенесен на более актуальную версию Unreal Engine 5 (Unreal Engine 5.3), этот трейлер является первой демонстрацией обновленной игры.





Действие игры происходит во вселенной Pillars Of Eternity. Город Парадиз послужит отправной точкой для путешествия игрока. Главный герой является посланником Императора Аэдирана, поскольку напряжение между местными жителями и Аэдирской империей нарастает.

В городе активно распространяются тревожные слухи вокруг загадочной чумы. Эпидемия поражает души всех живых существ, и никто не знает как происходит заражение, однако известны симптомы. Поведение пораженных недугом людей становится хаотичным и непредсказуемым, а на последнем этапе они превращаются в покрытых грибковыми наростами жестоких "Дримтраллов".

Игроку предстоит налаживать отношение между различными фракциями, и раскрыть источник чумы с целью спасти Живые Земли. В этом главному герою помогут четыре компаньона. Одна из них Гиатта - анимаг, изучающий энергию души, она является важным союзником, который поможет понять уникальную метафизическую экосистему Живых Земель.

Недавно разработчики из Obsidian сообщили дату релиза, Avowed выйдет на PC и Xbox Series X|S осенью этого года, а именно 12 ноября.



