id Software решили перенести действие игры в средневековые декорации.

Многочисленные слухи подтвердились, Компания Bethesda показала DOOM: The Dark Ages на презентации Xbox Games Showcase. Дебютный трейлер проекта посвящен геймплею, это неудивительно, игры серии DOOM никогда не были сюжетноориентированными. Игра выйдет в 2025 году, точная дата релиза пока не озвучена.

реклама





О том, что новый DOOM находится на завершающем этапе разработки, стало известно осенью прошлого года. Тогда в сеть утекла копия документа Федеральной торговой комиссии (Federal Trade Commission, FTC) в котором было упомянуто несколько не анонсированных проектов и их приблизительная дата выхода, среди этих игр был Doom Year Zero. Как стало известно позже, это рабочее название проекта, в мае этого года журналист Том Хендерсон (Tom Henderson) раскрыл утвержденное название - DOOM: The Dark Ages, а также заявил, что игра будет приквелом.

DOOM: The Dark Ages действительно раскрывает предысторию игр DOOM (2016) и DOOM Eternal. Игрок снова возьмет на себя управление Палачом Рока, легендарным истребителем демонов, который ведет бесконечную войну с силами ада.

Судя по трейлеру, проект разработан на движке DOOM (2016) и DOOM Eternal - id Tech 7. Ранее в сети ходили слухи о том, что новый DOOM разрабатывается на новом движке id Tech 8.



