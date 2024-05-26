Возможно, новый билд покажут на Xbox Games Showcase 2024.

Как утверждает редактор сайта Windows Central Джез Корден (Jez Corden), студия Obsidian Entertainment, которая сейчас работает над фентезийной ролевой игрой от первого лица Avowed, портировала проект на новую версию Unreal Engine 5. Для этого команда разработчиков объединилась с канадской компанией The Coalition при поддержке технической группы Xbox Game Studios.

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Переход на Unreal Engine 5.3, может сильно изменить качество проекта в лучшую сторону. В этой версии движка Epic уделили внимание производительности, в том числе оптимизации для консолей текущего поколения. Также были обновлены технологии Nanite и Lumen, добавлен новый тип ассетов Sparse Volume Textures, которые позволяют создавать реалистичные спецэффекты дыма, взрывов, огня и воды, и при этом потреблять меньше памяти. Помимо этого, инструментарий Unreal Engine 5.3 включает новую и экспериментальную функцию Skeletal Editor, которая должна существенно облегчить процесс моделирования персонажей и помочь с их анимацией.

Таким образом, текущий билд Avowed в визуальном плане может сильно отличаться от того, что демонстрировали разработчики в январе этого года в рамках презентации Xbox Dev Direct 2024.