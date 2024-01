По неподтвержденной информации, Sony также собирается выпустить TLOU Part 2 и Gran Turismo 7.

В сети появились слухи о том, что в 2024 году на ПК появятся Demon Souls, Ghosts of Tsushima и God of War Ragnarok

На форуме 4chan появилось сообщение от анонимного пользователя который утверждает, что является сотрудником компании Nixxes.

Нидерландская компания Nixxes Software занимается портированием консольных и компьютерных игр. Их первый порт - Legacy of Kain: Soul Reaver для консоли SEGA Dreamcast был выпущен в 2000 году.

В 2020 году компания начала тесное сотрудничество с Sony и выпустила порт приключенческой игры Horizon Zero Dawn на ПК. Корпорация Sony приобрела Nixxes Software в июле 2021 года, тогда компания вошла в состав транснационального подразделения PlayStation Studios.

В период с 2020 по 2023 год Nixxes портировали на персональные компьютеры несколько эксклюзивов Sony - Horizon Zero Dawn Complete Edition, Spider-Man Remastered, Spider-Man: Miles Morales и Ratchet & Clank: Rift Apart. На данный момент известно, что компания должна выпустить игру Horizon Forbidden West Complete Edition в начале 2024 года, анонс которой состоялся в сентябре прошлого года.

Пользователь 4chan представившийся сотрудником Nixxes Software, утверждает, что в текущем году на ПК появятся: The Last of Us Part II Remastered, Demon's Souls Remake, Ghost of Tsushima, God of War Ragnarok и Gran Turismo 7.

Он также сказал, что релизы Demon's Souls Remake и Ghost of Tsushima Director's Cut задержались, поскольку разработчики никогда ранее не занимались портированием игр на персональные компьютеры. По словам пользователя релиз Marvel's Spider-Man 2 намечен на начало 2025 года. Также источник утверждает, что в компании Sony сейчас ведется обсуждение возможности портирования на ПК более ранних эксклюзивов, таких как Infamous: Second Son.

Важно отметить, что эта информация исходит от неподтвержденного источника, поэтому ее стоит воспринимать скептически.

