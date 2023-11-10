Компания Valve анонсировала Steam Deck OLED. Обновленная версия консоли отличается не только улучшенным экраном, создатели новой модели обещают более длительное время автономной работы, доработанную систему охлаждения и увеличенную скорость загрузки.

Steam Deck OLED появится на рынке 16 ноября, в продажу поступят два варианта консоли - версия устройства с накопителем на 1 ТБ, его цена составит 649 $, и версия с накопителем 512 ГБ по цене 549 $.





Новый OLED-экран был разработан для Steam Deck с нуля, он создавался специально для игр. Экран имеет высокую четкость изображения и более широкий диапазон цветов, также появилась поддержка HDR.

Производитель поместил в корпус батарею большего размера. Учитывая, что OLED-дисплей потребляет меньше энергии, автономное время работы аккумулятора увеличится на 30-50%. Этому также способствует замена процессора на более эффективную модель от AMD.

реклама





Стабильный онлайн и более быструю загрузку обеспечивает поддержка новейшего стандарта беспроводных сетей Wi-Fi 6E.

OLED-дисплей весит меньше ЖК-дисплея на 30 грамм, что делает новую модель легче.

Steam Deck OLED использует обновленные компоненты охлаждения и более мощный вентилятор.





Характеристики:

512 ГБ OLED

Твердотельный накопитель NVMe емкостью 512 ГБ

OLED-дисплей HDR 1280 x 800

реклама





Размер дисплея 7,4 дюйма по диагонали

6-нм процессор

Wi-Fi 6E

Аккумулятор емкостью 50 Втч; 3-12 часов геймплея (зависит от контента)

Блок питания мощностью 45 Вт с кабелем длиной 2,5 м.

Чехол





1 ТБ OLED

Твердотельный накопитель NVMe емкостью 1 ТБ

OLED-дисплей HDR 1280 x 800 с травленым стеклом премиум-класса с антибликовым покрытием

Размер дисплея 7,4 дюйма по диагонали

6-нм процессор

Wi-Fi 6E

Аккумулятор емкостью 50 Втч; 3-12 часов геймплея (зависит от контента)

Блок питания мощностью 45 Вт с кабелем длиной 2,5 м.

реклама









Чехол со съемным вкладышем

Эксклюзивный стартап-фильм

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Эксклюзивная тема виртуальной клавиатуры