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Valve анонсировала Steam Deck OLED

Steam Deck OLED поступит в продажу 16 ноября
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Компания Valve анонсировала Steam Deck OLED. Обновленная версия консоли отличается не только улучшенным экраном, создатели новой модели обещают более длительное время автономной работы, доработанную систему охлаждения и увеличенную скорость загрузки.

Steam Deck OLED появится на рынке 16 ноября, в продажу поступят два варианта консоли - версия устройства с накопителем на 1 ТБ, его цена составит 649 $, и версия с накопителем  512 ГБ по цене 549 $.


Новый OLED-экран был разработан для Steam Deck с нуля, он создавался специально для игр. Экран имеет высокую четкость изображения и более широкий диапазон цветов, также появилась поддержка HDR.

Производитель поместил в корпус батарею большего размера. Учитывая, что OLED-дисплей потребляет меньше энергии, автономное время работы аккумулятора увеличится на 30-50%. Этому также способствует замена процессора на более эффективную модель от AMD.

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Стабильный онлайн и более быструю загрузку обеспечивает поддержка новейшего стандарта  беспроводных сетей Wi-Fi 6E.

OLED-дисплей весит меньше ЖК-дисплея на 30 грамм, что делает новую модель легче.

Steam Deck OLED использует обновленные компоненты охлаждения и более мощный вентилятор.


Характеристики:

512 ГБ OLED

Твердотельный накопитель NVMe емкостью 512 ГБ

OLED-дисплей HDR 1280 x 800

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Размер дисплея 7,4 дюйма по диагонали

6-нм процессор

Wi-Fi 6E

Аккумулятор емкостью 50 Втч; 3-12 часов геймплея (зависит от контента)

Блок питания мощностью 45 Вт с кабелем длиной 2,5 м.

Чехол


1 ТБ OLED

Твердотельный накопитель NVMe емкостью 1 ТБ

OLED-дисплей HDR 1280 x 800 с травленым стеклом премиум-класса с антибликовым покрытием

Размер дисплея 7,4 дюйма по диагонали

6-нм процессор

Wi-Fi 6E

Аккумулятор емкостью 50 Втч; 3-12 часов геймплея (зависит от контента)

Блок питания мощностью 45 Вт с кабелем длиной 2,5 м.

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Чехол со съемным вкладышем

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Теги

amd steam valve анонс steam deck игровая индустрия портативная консоль steam deck oled
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