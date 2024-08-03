Новейшие складные телефоны Samsung нацелены на привлечение пользователей традиционных устройств с помощью искусственного интеллекта.

На ежегодном мероприятии Unpacked, впервые проведенном в Париже в среду, компания представила обновления своих складных устройств и наушников, а также поделилась информацией о предстоящем смарт-кольце.

Однако главными звездами шоу стали новые телефоны-раскладушки Samsung, которые стали легче, тоньше и получили инструменты искусственного интеллекта: Galaxy Z Fold 6, смартфон, который открывается наружу как книга и превращается в планшет, и Galaxy Z Flip 6, напоминающий раковину моллюска, дизайн которого отсылает к телефонам-раскладушкам начала 2000-х годов.

Компания заявляет, что оба устройства оснащены более прочным шарниром, улучшенным временем автономной работы и работают на процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, специально оптимизированном для обработки задач искусственного интеллекта.

Однако эти улучшения обойдутся дороже. Новый Galaxy Z Fold стоит 1899,99 долларов США, что на 100 долларов больше по сравнению с прошлым годом, и доступен в серебристом, розовом и темно-синем цветах. Модель Z Flip стоит 1099,99 долларов (также на 100 долларов дороже, чем в прошлом году) и предлагается в серебристом, желтом, голубом и мятном цветах.

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Стоимость остается одной из главных преград для потребителей, желающих приобрести складные смартфоны. Согласно данным ABI Research, в 2023 году объем поставок складных устройств достигнет 20 миллионов единиц, а в 2024 году, вероятно, увеличится до 28 миллионов, что составит менее 3% от общего объема поставок.

Дэвид Маккуин, директор по исследованиям в ABI Research, полагает, что в ближайшие годы складные дисплеи будут использоваться и в других мобильных устройствах, таких как планшеты, ноутбуки и смарт-часы. Однако на данный момент большинство производителей сосредоточены на том, чтобы сделать использование складных телефонов максимально удобным для потребителей.

«Хотя с каждой новой версией складных устройств пользовательский опыт становится лучше, сектору еще предстоит полностью убедить потребителей в улучшенных возможностях использования, тактильных преимуществах и дополнительной функциональности складных продуктов», — отметил он.

Перед мероприятием ТМ Ро (TM Roh), президент и глава мобильного подразделения Samsung, сообщил CNN, что новая цена отражает стоимость компонентов, но в будущем она может снизиться еще больше.

«Стоимость во многом определяется тем, как будут развиваться сопутствующие технологии и с какой скоростью это произойдет в будущем», - отметил он. «Мы полагаем, что снижение цен потребует времени, поэтому в данный момент мы сосредоточены на премиальных аспектах».

Ро также уверен, что его программное обеспечение Galaxy AI продолжит лидировать на рынке складных устройств, несмотря на привлекательные предложения от таких компаний, как Google, Huawei и Motorola. Доля рынка складных устройств Samsung составляет от 80 до 85 %. (Некоторые ожидают, что Apple выпустит складной iPhone в ближайшие несколько лет).

Кроме того, последний Galaxy Z Fold 6 стал легче и увеличился до 6,3-дюймового экрана, что немного больше, чем предыдущие 6,2 дюйма, для повышения производительности пользователей. В то же время Galaxy Z Flip 6 получил новый 6,4-дюймовый Super AMOLED-экран и камеру с 50-Мп широкоугольным объективом с 2-кратным оптическим зумом и 12-Мп сверхширокоугольными сенсорами, что обещает больше деталей на снимках.

Samsung продвигает искусственный интеллект

И Flip, и Fold теперь оснащены новейшими инструментами искусственного интеллекта. Среди них обновленная функция Note Assist, которая позволяет транскрибировать, переводить и обобщать голосовые записи прямо в Notes, а также переводить телефонные звонки в реальном времени. Еще одна новая функция, Composer, встроенная в клавиатуру Samsung, создает текстовые предложения для электронной почты и социальных сетей на основе ключевых слов, анализируя ваш предыдущий стиль общения.

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ИИ-ассистент Gemini от Google также интегрирован в телефон. Пользователи могут сказать «Hey Google» или провести пальцем по углу экрана, чтобы получить помощь в написании текста или выполнении веб-поиска. Среди других функций - инструмент кругового поиска и функция, предлагающая варианты изображений на основе простых эскизов или рисунков при использовании стилуса S Pen от Samsung.

Маккуин отметил, что искусственный интеллект уже давно используется в смартфонах, таких как Siri и Google Assistant. Однако новые функции генеративного ИИ направлены на улучшение общего пользовательского опыта, особенно в контексте выполнения рабочих задач.

«Внедрение генеративного ИИ в смартфоны станет ключевым фактором для запуска множества приложений и инструментов на базе ИИ, которые помогут вновь стимулировать рыночный спрос. Потребители будут переходить от простого развлечения к устройствам с повышенной производительностью», - подчеркнул он.

Ро сообщил CNN, что искусственный интеллект глубоко интегрирован в продукты Galaxy. Samsung применяет гибридный подход к конфиденциальности, позволяя пользователям выбирать, когда запросы ИИ будут обрабатываться на устройстве, а когда в облаке.

«Если для вас важнее конфиденциальность или низкая задержка, можно использовать ИИ на устройстве. Для более мощных и производительных задач можно задействовать облачный ИИ», - отметил он. «Мы предоставляем оптимальную технологию, учитывая особенности использования, чтобы наши устройства стали не просто смартфонами, а телефонами с искусственным интеллектом».

За пределами складных изделий

В начале этого года Samsung уже представила свое «умное» кольцо Ring, надеваемое на палец. Теперь компания объявила цену и новые характеристики устройства. Кольцо, оснащенное датчиками, предлагает мониторинг здоровья, включая измерение температуры, отслеживание сна и персональные данные. Устройство выпускается в черном, серебряном и золотом цветах и, вероятно, будет конкурировать с лидером рынка умных колец Oura.

Согласно данным IDC Research, «умные» кольца являются самым быстрорастущим сегментом носимых устройств с годовым ростом 29% в течение следующих пяти лет. Франциско Джеронимо, вице-президент по данным и аналитике в IDC, считает, что потребители должны обратить внимание на этот продукт, так как он имеет менее навязчивый форм-фактор по сравнению со смарт-часами, но при этом отслеживает основные жизненные показатели.

«Не удивлюсь, если Apple вскоре представит свое собственное кольцо», — отметил Джеронимо. «Хотя это может повлиять на продажи смарт-часов, мы не считаем, что это станет серьезной проблемой».

Люди часто выбирают смарт-часы для отправки сообщений или мониторинга здоровья, например, для снятия ЭКГ. Однако, когда дело доходит до сна, многие предпочитают носить умное кольцо на пальце, а не смарт-часы на запястье.

Тем временем, новые Galaxy Buds 3, стоимость которых составляет 179,99 долларов, теперь оснащены режимом переводчика, позволяющим пользователям переводить лекции или встречи на другие языки в реальном времени. Также добавлены новые функции управления, позволяющие воспроизводить или останавливать музыку без физического прикосновения к наушникам.