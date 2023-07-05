Мобилизация в Украине набирает обороты, а цифры на планах военкоматов увеличиваются с геометрической прогрессией. Сегодня с заявлением о мобилизации выступил украинский военный, комбат 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Военный заявил, что пересидеть боевые действия не получится и рано или поздно на линию боевого соприкосновения попадут все мужчины. Поэтому он рекомендует каждому украинцу мужского пола изучать бригады и вакансии, чтобы потом выбрать желаемое подразделение и место дислокации.

При этом военнослужащий не осуждает тех, кто сознательно решил отказаться от похода в военкомат. Но, хочет разочаровать тем, что всех мужчин в итоге заберут в армию.

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У этого военного нет чувства презрения или ненависти к гражданским, но есть маленькое чувство сострадания, поскольку украинские мужчины живут в "иллюзиях" с желанием проскочить армию дома. Он отметил, что эти мужчины сами себя обманывают и делают себе же хуже. Он порекомендовал всем мужчинам пойти тренироваться и выбирать свое подразделение, ибо этого не избежать. Итог будет у всех один.

Отмечу, что он рекомендует это сделать, ибо можно попасть в пехоту - а там дела обстоят очень плохо, он это прокомментировал матным словом.