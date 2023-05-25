Если США передадут F-16, то они будут использоваться в атаках Крыма. А в последнее время партнеры Киева все чаще говорят о возможности передать такую авиацию, да еще и оснастить ее большим количеством хороших ракет.

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Михаил Подоляк выступил перед СМИ и отметил, что любое вооружение переданное Западом Украине может и определенно будет использоваться при контрнаступлении и атаках по Крыму. То есть получив военные истребители F-16 от США, Украина имеет полное право использовать их для атаки по Крыму и логистике ВС РФ. Так же дела обстоят и с дальнобойными ракетами типа Storm Shadow. Их использование ограниченно территориями 1991 года, то есть Крым атаковать можно. Подоляк считает Крым исконно украинским, поэтому ВСУ могут проводить любые операции на этой территории, включая бомбардировку военных объектов используя ракеты.

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Подоляк также отметил, что масштабное украинское контрнаступление будет огромным событием, но не единичным. Это контрнаступление ознаменует начало десятка операций по различным направлениям. Контрнаступление не означает, что ВСУ сразу вернут все желанные территории. Но, это будет активная атака по всем доступным направлениям. В рамках контрнаступления Украина также собирается наносить много ударов по логистике ВС РФ, включая центры в Крыму. Западная пресса предлагала места, куда можно ударить ракетами Storm Shadow.