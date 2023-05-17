Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Западные СМИ обсуждают удар ракетами Storm Shadow по Крыму и мосту для нарушения логистики ВС РФ
Журналисты помогают ВСУ найти цель для ударов.
рекомендации
-20000р на 4070 Ti Gigabyte в Ситилинке
-9000р на RTX 4070 Gigabyte
Слив i9 13900 в Ситилинке - смотри
-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus
-10 000р на RTX 4070 в Ситилинке

реклама

После поставок Storm Shadow Украине со стороны Британии уже было несколько инцидентов с их использованием в Луганске. Эти дальнобойные ракеты очень сложно словить с помощью ПВО, при этом они летят быстро, далеко и могут менять цель на подлете к первоначальной точке. Все это хотят использовать западные аналитики для поражения логистики ВС РФ, например ударив по Крыму. Собственно первые советы появились во французской прессе сегодня. Это даже неудивительно, ведь на вооружении французской армии стоит Storm Shadow, эти люди знают как ими пользоваться.

Собственно рекомендации поступили бойцам Украины от издания Air & Cosmos. Издание отмечает, что новые ракеты ВСУ Storm Shadow сложно перехватить, они летят низко, примерно на высоте около 30 метров над землей. А тандемная боеголовка дает возможность бойцам ударить по укрепленным позициям, штабам и бункерам. По словам издания, ВС РФ вынуждены отвести свои большие склады от зоны досягаемости этих ракет. То есть на примерно 350 километров от линии фронта, где ими можно воспользоваться и запустить ракету.

Собственно журналисты предлагают пользоваться дальнобойными ракетами для нанесения ударов по Крыму с целью нарушения логистики, чтобы прекратить передачу боеприпасов и топлива. Авторы советуют нанести удары по автомобильным мостам и железнодорожному мосту через Соленое озеро. Как ожидается, это в два раза снизит потенциал передачи ресурсов через Крым. А если поразить железнодорожный мост, то обеспечение по ЖД может прекратиться вовсе. Это резко сократит логистический поток для всех российских войск на территории от Херсона до Мелитополя — считает автор статьи.

рекомендации
-10000р на 3070 Ti Gigabyte Aorus
Дешевая 4070 MSI - надо брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде

Также автор рекомендует использовать Storm Shadow для ударов по штабам и командным пунктам в глубине России.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#украина #всу #франция #крым #himars #storm shadow #логистика #крымский мост #западные сми #удар ракетами
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

О том, как ВКС РФ с помощью ракеты "Кинжал" наказали американцев в Киеве
Плохая погода сорвет операцию ВСУ по окружению ЧВК "Вагнер" в Бахмуте
CNN: ВС РФ активизировали атаки, чтобы перенести контрнаступление Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Авиационный специалист рассказал о перехвате и поражении российским Су-57 украинского Су-24 на СВО
16
Пригожин иронично ответил на запрос о передаче тела американца: "передам через главу ГУР Буданова"
9
Западные публицисты стали сомневаться в эффективности Patriot после сегодняшнего уничтожения данного ЗРК в Киеве
120
Появилась новая версия, почему Украина постоянно переносит свое масштабное контрнаступление
16
ВС РФ впервые подбили словенский Т-55S с кучей западных модификаций
16
ВСУ добились тактического успеха в районе Бахмута, продавив фланги, но отступают в городе
11
Бетельгейзе за последние месяцы стала намного ярче, возможно эта звезда скоро взорвется сверхновой
5
RTX 3060 Ti получает скидку в $100 на фоне запуска RTX 4060 Ti
+
На улицах Киева найдены фрагменты ракет ЗРК Patriot последних версий, поражённых "Кинжалом"
39
Как вероятно уничтожали батарею ЗРК "Patriot" в Киеве при помощи гибридной атаки "Кинжала" [Видео]
35
Гиперзвуковые «Кинжалы» в Киеве уничтожили за одну ночь ЗРК Patriot и ЗРК IRIS-T на $1 млрд
70
Египет проигнорировал требование США перекрыть воздушное пространство для ВКС РФ
2
Зеленский заявил, что для подготовки контрнаступления нужно ещё дополнительное время
+
Разработку Battlefield Mobile свернули после негативной реакции сообщества на Battlefield 2042
1
Сигналы 5G могут раскрыть местоположение Земли инопланетянам - считают британские астрономы
3
Осталось чуть-чуть: Пригожин сообщил о продвижении в Бахмуте и полной зачистке «Гнезда»
4
Чешские банки UniCredit Bank и Creditas начали закрывать счета граждан России и Беларуси
+
Франция подтвердила готовность передать Украине дальнобойные ракеты типа Storm Shadow
5
Forbes: Россия массово перемалывает западное вооружение на Украине, в том числе и тяжёлую технику
12
В США подтвердили, что сегодня ночью ЗРК Patriot в Киеве был «повреждён»
12

Популярные статьи

О том, как ВКС РФ с помощью ракеты "Кинжал" наказали американцев в Киеве
14
Впечатления от GeForce RTX 3060 в игровом компьютере и почему ее не стоит покупать в 2023 году
52
Готовимся к большим бесплатным раздачам на летней распродаже Epic Games Store
14
Твердотельные накопители «3D XPoint» в 10 раз превосходят по скорости обычные SSD
48
10 захватывающих и красивых пошаговых стратегий последних лет на ПК
1
По вашим заявкам: разгон 7,62-мм пулемёта Калашникова ПКП "Печенег" - полный гайд
6
Пекин неожиданно решил понизить градус напряженности вокруг Тайваня
5
Небольшое тестирование в игре Valkyrie Elysium
+
Краткий обзор и тестирование F+ FLAPTOP I, или заметки "бомжа-одноканальщика"
14
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
6

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100815
18:49
Дешевле 63 не нашёл по прайсру. И та в ДНС)))))
Геймеры перестали покупать видеокарты NVIDIA – производство GeForce RTX 4070 полностью остановлено
Kostik_I
18:48
Дальность обнаружения обусловлена чувствительностью приемного тракта. Если чувствительность условно 1В, а радар излучил 1кВт и с расстояния в 1км пришел отраженный сигнал 1В, то дальше 1км радар не...
Как вероятно уничтожали батарею ЗРК "Patriot" в Киеве при помощи гибридной атаки "Кинжала" [Видео]
DonCarleone
18:44
В таком случае придётся нанести удар по стране которая предоставила эти ракеты, причём ядерный.
Западные СМИ обсуждают удар ракетами Storm Shadow по Крыму и мосту для нарушения логистики ВС РФ
MrPegge
18:42
Запускать старые нурсы это просто позор. А проектировать новые нурсы - импотенция.
В России начали серийно выпускать новейшую авиаракету «Бронебойщик»
Просто Хомяк
18:39
Там унификация с Мстой вроде. Конструкция немудрёная, автомат заряжания отсуствует. Может, и запустят в серию.
В России завершились испытания 152-мм самоходного артиллерийского орудия 2С43 "Мальва"
Kostik_I
18:39
Зачем радару преодолевать помехи если от плазменного кокона и так идёт отличнейший сигнал?
Как вероятно уничтожали батарею ЗРК "Patriot" в Киеве при помощи гибридной атаки "Кинжала" [Видео]
Данил Васин
18:39
скайнет всё равно распознает коды доступы
16 мая в Сенате США предложили создать правительственную структуру для контроля развития ИИ
Андрей Филинский
18:38
Это Донецк, который вы обстреляли?
Армия России уничтожила «Калибрами» крупный склад боеприпасов ВСУ в Николаеве
dagnoparte
18:38
Габен реально крут, его валв это лучшее, что случилось с игровой индустрией в последние десятилетия.
Игровая платформа Steam отказывается от Google Analytics для повышения конфиденциальности
MrPegge
18:38
Наббл был из ЗИПа для серии спутников-шпионов сделан. Этот наверное тоже.
Поле зрения очередного телескопа NASA в 100 раз превосходит возможности «Хаббла»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем