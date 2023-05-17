Журналисты помогают ВСУ найти цель для ударов.

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После поставок Storm Shadow Украине со стороны Британии уже было несколько инцидентов с их использованием в Луганске. Эти дальнобойные ракеты очень сложно словить с помощью ПВО, при этом они летят быстро, далеко и могут менять цель на подлете к первоначальной точке. Все это хотят использовать западные аналитики для поражения логистики ВС РФ, например ударив по Крыму. Собственно первые советы появились во французской прессе сегодня. Это даже неудивительно, ведь на вооружении французской армии стоит Storm Shadow, эти люди знают как ими пользоваться.

Собственно рекомендации поступили бойцам Украины от издания Air & Cosmos. Издание отмечает, что новые ракеты ВСУ Storm Shadow сложно перехватить, они летят низко, примерно на высоте около 30 метров над землей. А тандемная боеголовка дает возможность бойцам ударить по укрепленным позициям, штабам и бункерам. По словам издания, ВС РФ вынуждены отвести свои большие склады от зоны досягаемости этих ракет. То есть на примерно 350 километров от линии фронта, где ими можно воспользоваться и запустить ракету.

Собственно журналисты предлагают пользоваться дальнобойными ракетами для нанесения ударов по Крыму с целью нарушения логистики, чтобы прекратить передачу боеприпасов и топлива. Авторы советуют нанести удары по автомобильным мостам и железнодорожному мосту через Соленое озеро. Как ожидается, это в два раза снизит потенциал передачи ресурсов через Крым. А если поразить железнодорожный мост, то обеспечение по ЖД может прекратиться вовсе. Это резко сократит логистический поток для всех российских войск на территории от Херсона до Мелитополя — считает автор статьи.

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Также автор рекомендует использовать Storm Shadow для ударов по штабам и командным пунктам в глубине России.