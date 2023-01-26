Массовые сокращения без предвзятости, верим.

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Прошлая неделя стала печальной для всех сотрудников Microsoft, поскольку генеральный директор Сатья Наделла анонсировал массовые сокращения рассчитанные на 10 тысяч сотрудников. До конца марта компания сократит кучу рабочих, включая тех, кто работает в игровой индустрии: люди из студий 343 Industries, Bethesda, The Coalition. В общем и целом уволят примерно 5% всех сотрудников компании, увольнения даже частично затронули Xbox Game Studios. Точные цифры пока что никто дать не может, но по оценке источников IGN ничего хорошего в 343 не произошло.

Увольнения нацеленные на 343 Industries оказались довольно крупными, разработчики Halo серьезно пострадали. Источники IGN сообщают, что около четверти сотрудников 343 Industries сокращены в ходе массовых увольнений. Причем 30 человек это только художники. Источники говорят, что в студии 343 под удар попали все специальности в равной мере. В ходе проверки бывших разработчиков Halo на LinkedIn, стало известно, что были уволены сотрудники работающие над движком Halo Infinite, геймплеем, игровым дизайном, визуальными эффектами и так далее.

Один из бывших высокопоставленных источников в 343 сообщил, что у создателей Halo просто кончились ресурсы, и разрабатывать новые игры в студии не смогут. Теперь 343 сфокусируется на работе над франшизой Halo, ничего больше, никаких экспериментов. Другой источник сообщает, что разрабатывать новую часть Halo будут совместно с другими студиями, к работе привлекут сразу несколько внутренних студий.

Глава студии Пьер Хинтце попытался развеять опасения фанатов за франшизу, по его словам это не конец Halo. 343 продолжит разработку игр Halo, в будущем можно ожидать релиза масштабных проектов с сюжетной историей, революционный мультиплеер и многое другое, однако необходимо переждать период массовых сокращений.

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Сама Halo Infinite страдает после неудачного запуска, игроки жаловались на слабую прогрессию и отсутствие контента после запуска. Как говорится — это обычная ошибка, разработчики переоценили свои способности, но учитывая, что четверть сотрудников уволены, будущее у Halo Infinite незавидное. Вероятно, нового контента станет еще меньше, обновлений тоже меньше, а про масштабные мероприятия можно забыть до конца года. Что мы увидим в будущем от разработчиков Halo... Вопрос сложный.