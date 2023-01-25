Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
GrozaX За пост начислено вознаграждение
Аарон Гринберг сказал, что на Xbox Developer Direct покажут лишь 4 игры
Надежды на показ Starfield окончательно разрушены.
рекомендации
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

реклама

В Microsoft проходят масштабные сокращения на 10 тысяч человек, сотрудники недовольны, да еще и со сделкой с Activision появились новые проблемы, но компания не собирается отменять свое мероприятие Xbox Developer Direct, до которого осталось подождать еще один день. Вице-президент Xbox по маркетингу Аарон Гринберг сделал заявление в Твиттере, где подтвердил, что ожидать анонса Starfield не стоит.

На будущем мероприятии нам покажут четыре игры, не больше и не меньше, только 4 анонса. Все остальное — это разочарование, сказал Аарон. Напоминаю, что Xbox Developer Direct можно будет посмотреть в среду, 25 января, с 12 часов дня по тихоокеанскому времени или в 11 вечера по МСК. Продолжительность шоу составит около часа, при этом нам точно покажут геймплей Forza Motorsport, Redfall, TES: Online, Minecraft Legends. Также ожидается, что разработчики раскроют дату релиза всех показанных проектов. Сразу после мероприятия команда The Elder Scrolls Online проведет отдельную трансляцию в которой более подробно опишет изменения нового года.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Становится очевидно, что Starfield нам не покажут на грядущей презентации, однако забывать про масштабный проект Bethesda надолго не стоит. Недавно, разработчики дали намек на скорый показ проекта, вероятнее всего, это произойдет после Xbox Developer Direct. На Direct нам могут показать дату новой презентации, где как раз нам и покажут новый масштабный проект Bethesda.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#microsoft #xbox #starfield #forza motorsport #redfall #xbox developer direct
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Microsoft тестирует функцию разделения экрана в браузере Edge
Microsoft Edge получит режим разделеного экрана для вкладок
Microsoft даёт совет для решения проблем с неотзывчивым меню «Пуск» в Windows 11 и 10
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Украине стальной сеткой пытаются поймать и остановить российские Ланцеты
25
ЧВК "Моцарт" планирует заключить контракт на обучение ВСУ
29
Современные танки Т-90М «Прорыв» стали всё чаще появляться в зоне СВО
14
Первый малый модульный ядерный реактор одобрен для использования в США
1
Отгрузка нефти в балтийских портах выросла на 50%, большинство танкеров идут в Индию
1
Почему старые флагманы NVIDIA дорогие, и как GeForce RTX 4070 Ti стала самой выгодной видеокартой
6
Украина предлагает Белоруссии заключить пакт о ненападении, наподобие Пакта Молотова-Риббентропа
16
США обеспокоены количеством случаев онкологии в своих ракетных войсках
1
NTFS устарела, Microsoft незаметно включила поддержку ReFS для Windows 11
17
Броня Леопарда пробивается устаревшими снарядами согласно информации из появившихся чертежей
5
Ученые создали искривленное пространство-время в лаборатории, используя холодные квантовые газы
4
Пентагон испытывает новые танки Abrams SEPv4 на летальность и живучесть
+
В МИД России пообещали перемолоть немецкие, американские и французские танки и победить в СВО
8
Бесстыдная «копипаста»: представлены скриншоты ролевой игры, невероятно похожей на первые Fallout
6
Процессоры AMD Ryzen 7000 показывают нулевое масштабирование производительности после 200 Вт
11
Leopard-2 уже на Украине, очевидцы сообщают о якобы увиденных танках в районе Николаева
15
В Норильске может появиться атомная электростанция
+
ExeKiller - гибрид классического боевика, киберпанка 80-х и вестерна на Диком Западе
1
Hogwarts Legacy по вселенной Гарри Поттера не перестает удивлять фанатов
1
Apple приостанавливает разработку очков дополненной реальности из-за технических проблем
+

Популярные статьи

США озабочены полетами истребителя шестого поколения ВВС Китая - Military Watch
13
Чем опасен для армии РФ британский Challenger 2 – комфортный танк, умеющий заваривать ароматный кофе
11
ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских
52
Вертолет, стратегическая ракета, ракетоносец - какое оружие появится в армии России в 2023 году
24
Как быстро очистить Windows 10 и Windows 11 от мусора и ненужных файлов
11
Нестареющая легенда - NVIDIA GeForce GTX 1060
34
Microsoft прекратила поддержку Windows 7 и Windows 8.1 - разбираемся, что делать их пользователям
15
О самом непобедимом роде войск в мире
132
В Украине назвали Киев неприступным – может ли армия РФ взять столицу Украины
94
Мир танков и боевой пропуск: Тридевятое царство, насколько грозен танк Карачун, он же японский O-Ho
4

Сейчас обсуждают

Вова Огонь
13:56
Ты тупой, не доходит?
Intel заваливает рынок дешёвыми процессорами – полки переполнены, AMD и NVIDIA теряют деньги
skydan
13:50
"Нужно знать"? Нахуя мне это знать?
Что нужно знать о Leopard 2 перед его отправкой на Украину - его сильные и слабые стороны
OgoGoLog
13:50
"Ну Сибирские леса уже проданы" Это тебе лесники рассказали?
Дедолларизация: медленно, но верно - Россия и Китай против США
Артём Николаев
13:49
Если вложить в 2008 году 14 тысяч зеленых бумажек одной недружественной нам страны в крипту, профит мог бы быть на много порядков больше, чем от золота. Курс пиццы нервно курит.
Игровые журналисты устроили охоту за золотой PSP рэп-исполнителя Drake
Показывал 3_14sUn
13:49
Не увидел в этой замечательной статье стоимость барреля российской нефти для индусов. И кто в итоге уши отморозил?
Отгрузка нефти в балтийских портах выросла на 50%, большинство танкеров идут в Индию
OgoGoLog
13:49
А зачем зп в баксах мерить? Каждый день будешь деньги за проезд в банк по курсо ЦБ бегать менять?
Дедолларизация: медленно, но верно - Россия и Китай против США
Гоогле Гооглев
13:49
Как обычно, всё, через жопу
Microsoft даёт совет для решения проблем с неотзывчивым меню «Пуск» в Windows 11 и 10
Alex Zamfol
13:48
Не плохо увидеть такие цены
Почему старые флагманы NVIDIA дорогие, и как GeForce RTX 4070 Ti стала самой выгодной видеокартой
OgoGoLog
13:48
Ага на 20% инфляцию в Европе "3.5%" никак не повлияли.
Дедолларизация: медленно, но верно - Россия и Китай против США
Эдуард Якшибаев
13:48
Ну тебя ж не просит покупать в российских магазинах
Энтузиаст доказал бесперспективность покупки Ryzen 5 7600 и рекомендует экономить с Ryzen 5 5600
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем