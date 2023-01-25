Надежды на показ Starfield окончательно разрушены.

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В Microsoft проходят масштабные сокращения на 10 тысяч человек, сотрудники недовольны, да еще и со сделкой с Activision появились новые проблемы, но компания не собирается отменять свое мероприятие Xbox Developer Direct, до которого осталось подождать еще один день. Вице-президент Xbox по маркетингу Аарон Гринберг сделал заявление в Твиттере, где подтвердил, что ожидать анонса Starfield не стоит.

На будущем мероприятии нам покажут четыре игры, не больше и не меньше, только 4 анонса. Все остальное — это разочарование, сказал Аарон. Напоминаю, что Xbox Developer Direct можно будет посмотреть в среду, 25 января, с 12 часов дня по тихоокеанскому времени или в 11 вечера по МСК. Продолжительность шоу составит около часа, при этом нам точно покажут геймплей Forza Motorsport, Redfall, TES: Online, Minecraft Legends. Также ожидается, что разработчики раскроют дату релиза всех показанных проектов. Сразу после мероприятия команда The Elder Scrolls Online проведет отдельную трансляцию в которой более подробно опишет изменения нового года.

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Становится очевидно, что Starfield нам не покажут на грядущей презентации, однако забывать про масштабный проект Bethesda надолго не стоит. Недавно, разработчики дали намек на скорый показ проекта, вероятнее всего, это произойдет после Xbox Developer Direct. На Direct нам могут показать дату новой презентации, где как раз нам и покажут новый масштабный проект Bethesda.