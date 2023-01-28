Пока уволенные будут пытаться найти работу, руководство развлекает себя концертами.

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Американский технологический гигант подвергается жесткой критике после увольнений, которые затронули более 10 тысяч человек в технологическом секторе, а также в игровой сфере. Но, появились новые подробности, которые еще больше бьют по репутации компании: оказывается, в вечер перед печальной новостью руководство провело частный концерт со Стингом.

На "эксклюзивное" мероприятие Стинга попало около 50 человек. В нем участвовали топ-менеджеры Microsoft, высшее руководство и самые лучшие сотрудники (старшие), они провели вечер в компании с британским музыкантом, сообщает The Wall Street Journal. А вот обычным сотрудникам ничего не досталось, так еще и сокращений добавили, чтобы неповадно было, так сказать. Именно после концерта, генеральный директор объявил о массовом сокращении сотрудников из компании (10 тысяч человек).

Данные сокращения самые массовые начиная с 2014 года. Сатья Наделла сказал, что будут уволены 4,5% сотрудников от общего штата компании. Самое важное для нас с вами, это увольнения в игровом секторе: студии Bethesda, 343 Industries и The Coalition попали под сильный удар со стороны Наделлы. Бывшие сотрудники 343 уже высказались по этому поводу. По их мнению данные сокращения "искусственные", и они также замедлят разработку новых проектов, а про Halo и вовсе говорить не приходится, похоже франшизе конец.

Глава Xbox сказал, что данное решение "болезненное", но оно необходимо для долгосрочного экономического роста компании в условиях нынешней мировой экономики.

По сообщениям WSJ, сотрудники критикуют руководство за то, что оно провело концерт перед массовым увольнением, не самое подходящее время так скажем. В то же время руководители Microsoft зарабатывают все больше денежных средств, и тратят деньги компании на развлечения. Фактически, если верить аналитикам, то среднестатистический руководитель получает около 11 миллионов долларов в год, но, обычно заработок куда больше. Так, генеральный директор компании зарабатывает около 57 миллионов долларов. Финансовый директор Эми Худ заработала около 26 миллионов долларов, а вице-председатель и президент Брэдфорд Смит более 23 миллионов. Тогда как рядовой сотрудник таких денег не увидит даже до пенсии, несмотря на его усердную работу над качественными проектами и развитием франшизы. Честная компания для честных руководителей.

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В то же время компания также хочет выйти на мобильный рынок и рынок стриминговых сервисов, ради этого руководство пытается изо всех сил приобрести Activision Blizzard за 68,7 млрд, только регуляторы останавливают от финишной подписи. Также компания желает развивать свой портфель и дальше, аналитики считают, что в 2023 году Microsoft пойдет покупать Netflix за 100 млрд. Так, деньги есть, или нужно экономить? Двойные стандарты как всегда в действии, руководители, как всегда, выпишут очередной бонус, а сотрудник, который трудился над игрой весь год, будет просто уволен без компенсаций. Может нужно уменьшить аппетиты и снизить зарплату руководителей? Тогда и сокращать никого не придется.