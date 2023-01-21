Скоро релиз масштабного проекта?

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Starfield - новый масштабный проект от Bethesda, поскольку данная компания теперь является собственностью Microsoft, неудивительно, что игру будут рекламировать любыми способами. По всей видимости франшиза Halo уже никому не нужна, ведь в сети появились изображения новых коробок Xbox Series X с изображением Starfield. На протяжении 20 лет на коробках красовался главный герой Halo, но Halo Infinite, похоже, разбила мечты фанатов видеть героя на коробках в будущем. Так скажем, герой Halo отходит на второй план, поскольку Skyrim 2.0 с космической тематикой на подходе. Волей не волей приходится рекламировать масштабный проект, поскольку средств на него ушло очень много.

Все игры от Bethesda были весьма успешными, а особенно легендарный Skyrim, и вот, теперь подошел черед Starfield. Проект по идее должен выйти в текущем году, примерно в апреле если верить слухам, а презентуют его еще раньше, вероятно, после мероприятия Xbox Developer Direct, которое пройдет 25 января, где нам покажут Forza Motorsport и другие проекты. Starfield - первый громкий релиз компании Bethesda после сделки с Microsoft, несомненно обе компании хотят сделать максимально хорошую рекламную кампанию, и привлечь как можно больше игроков в проект и на консоль Xbox.

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Если игра выстрелит — ее постер на коробках Xbox Series будет отличной рекламой для консоли, и это понимает Microsoft. Недавно на Reddit пользователь iplaykazoo поделился фотографией китайской приставки Xbox Series X с рекламой игры Starfield. Вся задняя часть коробки выполнена в черном цвете, имеется арт из Starfield и слоган "Power Your Dreams" или "Исполняйте свои мечты". А почему он не выложил переднюю часть, не понятно, видимо там все также герой из Halo? Шучу, конечно, нет.

Сейчас на разработчиков оказывается все давление в мире. Учитывая вялый прием Halo Infinite и то, что Forza была просто гоночной игрой без особых изменений, Xbox нужна новая франшиза сейчас, а не через год с лишним, когда PS5 будет относительно легко купить. Когда Bethesda вкладывает в игру всю душу, она, как правило, получается хорошей, и у меня нет причин сомневаться в качестве игры.

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Комментаторы порадовались такой новости, поскольку это очередной намек на то, что проект совсем скоро презентуют и раскроют дату релиза. Вероятно, проект выйдет даже раньше, чем планировалось в начале. Дальше только больше, поскольку от проекта ждут успеха, Microsoft определенно потратит миллиарды на рекламную кампанию, так что ждем действительно масштабных действий от компании, это только начало.