Больше показывать игру не планируют.

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Очень приятные новости поступили от Xbox Wire Germany, по ее версии, на предстоящей презентации Xbox Developer Direct нам раскроют дату релиза Forza Motorsport и других игр, которые выйдут в текущем полугодии. Нам также покажут актуальный геймплей проектов, однако в последующих презентациях игры участвовать не будут, и нам придется дожидаться официального релиза, переносов не планируется.

Напомню, что в конце месяца пройдет презентация Xbox и Bethesda в стиле Developer Direct, на ней нам покажут геймплей Forza Motorsport, Redfall, Minecraft Legends и даже The Elder Scrolls Online. Создатели сосредоточатся на новом функционале и покажут все масштабные изменения и новвоведения проектов, нам покажут большое количество роликов с геймплеем, вероятно, будет трейлер, а в конце нам покажут дату выхода для всех показанных проектов. По мнению Xbox Wire, релиз вышеуказанных игр состоится в ближайшие несколько месяцев, то бишь до конца Q1-Q2 2023 мы точно увидим новые проекты от Xbox. Переносов более не планируется, ибо та же Redfall не переживет еще одной задержки.

Важно отметить: больше информации про Starfield, мы вероятно, не получим, поскольку ее покажут на более важном событии, на более крупной презентации — это важный маркетинговый ход для рекламы крупнейшего проекта студии. По утечкам, Redfall выйдет в мае, что мы и узнаем после презентации, которая пройдет 25 января.

Чтобы уделить должное количество времени глубокому погружению в Starfield от Bethesda Game Studios, готовится отдельное шоу - Xbox Wire;

Чтобы посмотреть презентацию, необходимо зайти на официальный канал Xbox в 12 вечера по PT, либо в 11 вечера по МСК.

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Команда Turn 10 Studios собирается показать актуальный геймплей проекта. Mojang Studios покажет PVP бои в Minecraft Legends. По Redfall собираются показать геймплей одиночной кампании, а также многопользовательские битвы. Подробно расскажут про открытый мир новой игры, про боссов, про настройки и бои, про навыки и снаряжение. А директор студии Мэтт Фирор расскажет про обновление 2023 года для The Elder Scrolls Online: в том числе про новую функцию.