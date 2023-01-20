Об этом заявил аккаунт компании из Латинской Америки.

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До презентации масштабного проекта Starfield остается все меньше и меньше времени. Сегодня в социальных сетях аккаунт Bethesda из Латинской Америки заявил, что дата выхода Starfield будет объявлена очень скоро. Вероятно, дату презентации либо релиза проекта покажут на мероприятии Xbox Developer Direct. Напоминаю, что Direct пройдет 25 января, на нем нам покажут Forza Motorsport и Redfall. Также представят подробности по развитию The Elder Scrolls Online и Minecraft Legends. И соответственно будет отдельная презентация созданная для Starfield, возможно она пройдет в рамках Xbox Developer Direct на следующий день, иначе объяснить пост Bethesda не могу.

Исходя из этого, многие предположили, что дата релиза будет названа на предстоящей презентации, на ней также могут поделиться некоторыми подробностями проекта. Учитывая, сколько уже было переносов, и недавний намек в Steam, это весьма похоже на правду. Важно отметить, что будет проведено специальное мероприятие "очень скоро". Именно потому, я считаю, что команда анонсирует дату отдельного события созданного специально под Starfield на Direct.

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Вероятно, новых переносов Starfield ожидать не придется, а еще, возможно, проект действительно выйдет в апреле, прямо на международный день полета человека в космос. Поскольку игра масштабная и полностью соответствует космической тематике, это будет довольно символично, и это хороший старт для проекта, как минимум красивый, который запомнится сообществу на долгие годы. Ведь, проекты от Bethesda выходят не так часто, это вам не конвейер Activision, игры от Bethesda нужно ждать годами, но в них есть душа, как заявил один из комментаторов на Reddit.