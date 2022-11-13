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Разработчики Victoria 3 рассказали, что собираются изменить в первом крупном патче 1.1
А изменений там действительно запланировано очень много.
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Совсем недавно, на прошлой неделе разработчики выкатили первый дневник разработчиков с планами на развитие Victoria 3 после релиза, нам стало известно о действительно масштабных планах разработчиков, они планируют в бесплатных обновлениях поменять боевую систему (дать больше контроля), позволить управлять фронтом, переработают дипломатию и частичку экономики. Только представьте, компания Paradox Interactive собирается переработать некоторую часть функционала бесплатно, вам не нужно будет покупать дополнения или какие-нибудь паки, все совершенно бесплатно. Хотя с уверенностью могу сказать, дополнения будут, их будет не меньше чем в Crusader Kings 3, они будут больше и конечно, дороже, ибо создатели убрали региональные цены и в целом повысили ценник на стратегию, по сравнению с прошлыми проектами. А сегодня создатели поделились подробностями про патч 1.1, первый крупный патч, который включает в себя масштабные изменения, они касаются населения и управления ним. В первом же патче как раз и поменяют интерфейс населения и их потребностей — самая раздражающая часть интерфейса будет исправлена совсем скоро, и бесплатно.

До конца года должен выйти первый пост-релизный патч под номером 1.1, он будет в основном направлен на полировку игры: исправление багов, балансировку, улучшение искусственного интеллекта и работу над интерфейсом, в то время как следующий крупный бесплатный патч (1.2) будет в большей степени менять работу таких систем, как война и дипломатия, подробно об изменениях я писал в этой статье. Отмечу, на следующей неделе выйдет новый дневник разработчиков, в котором студия поделится изменениями в патче 1.1 и 1.2.

  • Изменения патча 1.1:

Первое из заметных изменений в патче, это переработка интерфейса для отдельных Попов (отдельная группа населения, например крестьянин или буржуазия), особое внимание уделено улучшению визуализации потребностей Попа. В дополнение к общему обзору группы населения, появятся отдельные вкладки для показа экономики и потребления. Вкладка экономики показывает подробную информацию по доходам и расходам группы населения, а также 5 основных товаров, которые потребляются этой группой. Вкладка потребления показывает подробную информацию про все расходы на товары и услуги, а также информацию о ценах в государстве и на международном рынке. В будущем создатели продолжат полировать вкладки потребностей населения, чтобы облегчить игру новичкам, и сделать информацию доступной для всех.

Я же добавлю, что сейчас потребности действительно нуждаются в переработке, понять, что и кому нужно, довольно тяжело. В итоге мы строим экономику больше исходя из логики, либо других факторов: ценник на международном рынке, или дефицит/профицит, ну или вообще исходя из дополнительных бонусов к строению или добыче ресурсов.

Следующая масштабная переработка касается политики внутри государства, или же системы легитимности: разработчики услышали жалобы от фанатов, они заключаются в том, что легитимность не имеет достаточного значения в жизни страны, и дает мало эффектов на государственный строй. Сами выборы представляют собой просто интерактивный ивент, который проходит раз в несколько лет, и дает маленький бонус в виде возможности принять любой закон без радикализации вражеских политических групп.

Изменения направлены на решение всех проблем разом, путем внесения нескольких изменений в систему: во-первых, легитимность теперь разделена на пять категорий с различными эффектами, некоторые из которых будут увеличиваться или уменьшаться в зависимости от уровня легитимности (0-100):

  1. 0-24: Незаконное правительство: такое правительство считается незаконным большинством людей в стране. С апдейтом данный уровень легитимности, делает невозможным принятие законов и создает постоянный поток радикалов, то бишь радикалов в стране будет очень много, а шанс на революцию довольно велик;
  2. 25-49: Неприемлемое правительство: данный уровень легитимности наносит меньше вреда стране. Законы могут быть приняты, но оппозиционные группы не одобрят их, и со временем в стране начнут появляться радикалы, их будет меньше, чем при уровне от 0 до 24;
  3. 50-74: Спорное правительство: такой уровень легитимности позволяет принимать почти все законы без значимого эффекта от оппозиции, особых последствий вы не почувствуете, есть шанс появления радикалов;
  4. 75-89: Легитимное правительство: такой уровень правительства позволяет набирать в стране число лоялистов, оппозиция не мешает игре;
  5. 89-100: Праведное правительство: вы вправе делать все, что хочется. Законы принимаются в ускоренном темпе, а количество лоялистов увеличивается в несколько раз;

В демократической форме правления теперь легитимность привязана к голосам на выборах. Простой пример: в случае если ваша партия набрала на выборах 10% голосов, а вы искусственно повысили важность группы в правительстве допустим до 30%, то легитимность останется на уровне 10%, до следующих выборов.

И под конец создатели поведали про изменения в системе законов: были внесены изменения в законы "Церковь и государство" и "Гражданство" - теперь законы привязаны к уровню жизни, и ограничивая некоторые права/религию в государстве можно избежать некоторой радикализации при низком уровне жизни, и наоборот.

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На следующей неделе разработчики продолжат рассказывать о патче 1.1, его планируется выпустить до конца года. Студия также продолжает работу над малым хотфиксом (1.0.6), он должен улучшить производительность в лейт-гейме (поздняя игра). Хотфикс будет выпущен на следующей неделе.

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#victoria 3 #дневник разработчиков
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