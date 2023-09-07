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Xiaomi пообещала обновлять устройства Xiaomi 13T и 13T Pro пять лет
Это четыре крупных обновления Android.

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В прошлом Xiaomi, это китайская компания, которая производит дешевые смартфоны с хорошими характеристиками. Компания, которая получила популярность благодаря своей "народной" ценовой политике, зарабатывая, в том числе и встроенной в прошивку рекламой. И тогда компания выпускала очень много различных моделей. Не разбираясь в рынке, покупателю было довольно сложно определиться с покупкой устройства от Xiaomi. А учитывая разные бренды, выбор становился еще больше и сложнее. Но, с каждым годом Xiaomi становится более крупной компанией в сфере мобильных устройств, занимает большую долю рынка и позволяет себе увеличивать ценник, вместе с тем и улучшая качество гаджетов.

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И, новинки Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro, которые будут представлены на презентации 26 сентября, похоже, будут обновляться долгое время. Минимум, который пообещали создатели — пять лет и четыре крупных обновления Android.

Так, представитель компании отметил, что новые устройства похвастаются увеличенной поддержкой со стороны разработчиков. Смартфон получит четыре обновления OC. Поставляется он с Android 13 и обновляется до Android 14, Android 15, Android 16 и Android 17.

Патчи безопасности же рассылаться будут пять лет. Отмечу, что таким же сроком поддержки может похвастаться и корейская компания Samsung. Xiaomi пытается ориентироваться на лидеров рынка и повторяет их успешные решения. А долгая поддержка, несомненно, является важным фактором при выборе устройства. Многие люди обращают внимание на гарантию устройства и выбирают то, что по заверению создателей прослужит дольше.

Напомню, что Xiaomi 13T Pro - это аналог ультра бюджетного флагмана Redmi K60 Ultra, который продается исключительно в Китае. Это как бы европейская версия. Redmi K60 стал очень популярным выбором среди китайцев и побил несколько рекордов на старте продаж. За 5 минут после старта продаж устройство приобрело 220 тысяч человек. Ну еще бы, ибо устройство оснащено топовым процессором Dimensity 9200+, экраном на 144Гц, обладает камерой Sony IMX800 и аккумулятором на 5000 мАч за 36 тысяч рублей.

Цена на европейскую версию стартует от 600 евро (63 тысячи рублей). Сделка уже не такая выгодная, но остается неплохой, учитывая расширенную поддержку.

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#смартфоны #xiaomi #android
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