Топ за свои деньги, он и в Китае топ за свои деньги.

Ультра дешевый флагман с топовой начинкой от компании Xiaomi (Redmi) K60 Ultra был анонсирован несколько дней назад и уже поступил в продажу на территории Китая по очень сладкой цене в размере 36 тысяч рублей за базовую версию. Напомню, что в этом устройстве собрали лучшее, что могли сделать за эти деньги (я бы сказал, даже лучше, чем могли): 24ГБ оперативной и 1ТБ постоянной памяти, топовый процессор аналог Snapdragon 8Gen2 Dimensity 9200+, частота обновления экрана 144Гц, разрешение 1.5К, защита IP68 и даже стерео. Короче, топ за свои деньги даже если вы богатый человек и можете себе позволить лучший флагман типа Iphone и S23 Ultra.

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Как оказалось, за первые 5 минут после старта продаж в Китае устройство купило более 220 тысяч человек. Это... Рекорд. Показатель стал рекордным для устройств серии Ultra. Кроме того новинка поставила рекорд в магазинах JD.com и Tmall в своём ценовом диапазоне. Продажи продолжают расти, поскольку топ за свои деньги в магазинах с такой начинкой пока один. Скоро подключится к этой вечеринке и бренд OnePlus с новинкой OnePlus Ace 2 Pro, который представят сегодня вечером. Ну, это, если, конечно, ценник не загнут. Видимо, начинается борьба в новом сегменте — дешевые флагманы.

Напомню, что Redmi K60 Ultra оснащен хорошей камерой Sony IMX800, аккумулятор с емкостью 5000 мАч, быстрой зарядкой на 150Вт, OLED-панелью Huaxing C7 от TCL. Единственное, на чем производитель явно экономил — это на второстепенных камерах, поскольку затычка в виде макро на 2Мп и ширика на 8Мп не сможет сделать нормальные фотографии. В остальном это устройство не уступает флагманам, даже фотографии делает насыщенные с отличной детализацией.

Ценник на K60 Ultra стартует от 36 тысяч рублей за базовую версию и доходит до 50400 рублей за версию 1ТБ/24ГБ памяти, что при нынешнем курсе — восхитительно.