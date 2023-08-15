За такую цену она фотографирует вполне неплохо.

Вчера Xiaomi на презентации в Китае показала несколько устройств, включая ультра дешевый флагман Redmi K60 Ultra и наоборот, очень дорогой Mix Fold 3 за 150 тысяч рублей. Сегодня остановимся на K60 Ultra. Посмотрим, в чем же слабость нового дешевого флагмана, который с нынешним курсом обойдется покупателю всего в 36400 рублей.

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Напомню, что камера в K60 Ultra неплохая, как для такого ценника. Смотрим только на основу — это IMX800 с гибридной стабилизацией OIS+EIS и 50 Мп. Это видео в режиме 4К60fps, или же если хотите отменное качество то 8К24fps.

Так, напоминаю, что сенсор IMX800 оснащён матрицей с оптическим форматом 1/1,49" с размером пикселя 1 мкм. Такой же сенсор можно найти в таких телефонах, как Nubia Z50S Pro, Honor Magic Vs и Xiaomi Civi 3. Да, используют его именно китайцы. Но, это не делает результат на фото хуже.

Так, компания Xiaomi опубликовала всего два снимка сделанных на камеру ультра дешевого флагмана. На первом снимке мы видим довольно сложные условия на закате. Несмотря на большое количество деталей, всё остается красивым, не мылится и насыщенность радует глаз. Это, конечно, только "рекламные" фотографии, но если такого результата возможно добиться, то за такую цену это похвальный результат.

На втором кадре условия также не лучшие. Однако устройство в условиях недостаточной освещённости сохранило "нормальное лицо" у человека, его видно. К детализации также вопросам нет, она достаточна хорошая. Можно лишь посмотреть на здание и оценить это качество. Конечно, не флагман, но за 36 тысяч... Какие жалобы.

В целом насыщенность камеры на новом устройстве меня радует. В Xiaomi хорошо постарались над настройкой в этот раз. Ибо, иногда аппараты за сумму в два раза больше не так радуют глаз, как этот.

Однако пока смартфон не попадет в руки настоящих пользователей, оценить качество фотографий "честно" невозможно. Кто знает, что Xiaomi придумали в этот раз для рекламы своего ультра дешевого флагмана. Хотя, учитывая его цену и характеристики покупкой расстроен не будешь, поскольку тебе дают топовый процессор Dimensity 9200 (аналог 8Gen2), 24ГБ оперативной и 1ТБ постоянной памяти.