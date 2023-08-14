36400 рублей с нынешним курсом... Довольно похвально Redmi.

В Китае показали новый дешевый флагман от Redmi - Redmi K60 Extreme Edition. Это модифицированная версия профессионального K60 (Pro). И, это смело можно назвать лучшим смартфоном года у Redmi, поскольку за низкую цену производитель предлагает весьма хорошие характеристики. Их еще предстоит проверить на деле... Однако на бумаге все очень красиво за малую цену. Что называется настоящий "народный" смартфон, как некогда 3060 в видеокартах.

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Так, производитель предлагает топовый процессор MediaTek Dimensity 9200+, который вполне годится для борьбы с самым топовым процессором Snapdragon 8 gen 2 (вообще, это китайский аналог, но как показывает практика из-за оптимизации 8gen2 покажет себя лучше). Это также 1.5К-экран с 144 Гц. И, целых 24ГБ оперативной и 1ТБ постоянной памяти... Да такого даже в флагманах текущего года нет, но за большую цену... В чем тут подвох, давайте разбираться.

Начнем с дисплея данного устройства: это 144-Гц OLED-панель Huaxing C7 от TCL, аналогичная панель установлена в модели Xiaomi 13 Ultra. Яркость экрана в пике - 1200 нит, а частота шим 2880 Гц. Сам экран является плоским, без вычурного любимого в Китае "водопада". Сами рамки на фотографиях довольно маленькие, их почти не видно (обманываю — видно, причем прекрасно, но лучше без "водопада" вряд ли достигнешь).

А вот в плане камер наборчик уже совсем не уровня флагманов, поскольку используются модули от обычного K60 Pro: основа состоит из Sony IMX800 с гибридной стабилизацией OIS+EIS и 50 Мп. Это устройство может записывать видео в режиме 8k@24fps и соответственно как любой флагман в 60fps если мы говорим про 4К. А вот 8МП ширик и 2МП макро — разочаровывают, да очень сильно. До флагмана эти модули никак не дотягивают, а являются простыми "затычками" чтобы было.

Производитель установил батарею в 5000 мАч, которую можно зарядить благодаря 120Вт зарядке меньше чем за час (как правило порядка 30 минут). Плюс новейший блютуз, wi-fi, NFS и другие важные "фишки" флагмана присутствуют. К слову — стерео тоже.

Но, почему это устройство так интересно? Redmi K60 Extreme Edition стоит всего-навсего 2599 юаней или 36400 рублей за версию 12/256ГБ. Это... Просто невероятно за такие характеристики и такой процессор. А учитывая нынешний курс... Вообще слов нет.

Топовая версия устройства 24/1024ГБ обойдется покупателю всего в 50400 рублей. Это, в разы дешевле тех флагманов, которые продавались на релизе 8Gen2. В Китае устройство поступит в продажу уже 22 августа в трех расцветках: черной, зелёной и белой.

К слову сам дизайн похож на Xiaomi 13 Pro. Как и цвета на выбор. А вот ценник лучший. Китайские производители возвращаются к адекватным ценам, после сюрприза на релизе Xiaomi 13.

Если на Али можно будет купить устройство по аналогичной цене — это одно из лучших решений для тех, кому не столь важна камера.