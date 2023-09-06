Люди стали меньше покупать смартфоны.

Аналитики из компании TrendForce проанализировали рынок смартфонов 2023 года и опубликовали отчет, где подробно показана ситуация на рынке смартфонов по всему миру. И ситуация для производителей устройств тяжелая, а ее улучшения в ближайшем будущем ждать не приходится.

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Так, продажи мобильных устройств продолжают стремительно падать. Печальная весть не обошла и топовых производителей в виде Apple, Samsung и Vivo. Так, продажи в первом квартале текущего года стремительно упали на почти 20%. Второй квартал стал менее проблемным для производителей, но падение на 6,6% не радует.

Так, за два квартала текущего года всего было произведено около 272 миллионов устройств, а объем продаж за первое полугодие - 522 миллиона единиц. Это, к сожалению, на 13,3% меньше, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году.

На мировом рынке продолжает лидировать корейская компания Samsung, которая во втором квартале выпустила порядка 54 миллионов устройств. Это на 12,4% меньше, чем в первом квартале. Рыночная доля компании на сегодня - 19,8%. Однако перспективы у Samsung есть, поскольку обновленные модели складных устройств Z-серии могут хорошо продаться. А вот флагманские устройства S23 остаются непопулярными среди покупателей и спрос невелик.

У Apple тоже проблемы, но их можно объяснить. Так, скоро будет анонс и старт продаж новых моделей Iphone, потому и потенциальные покупатели решают подождать анонса. Из-за этого продажи во втором квартале существенно снизились. Так, сейчас Apple обладает долей рынка в 15,4%, а произвела 42 миллиона устройств, что на 21% меньше, чем в прошлом квартале.

Если следующая версия Iphone 15 окажется успешной, то компания без проблем обгонит корейскую компанию. А учитывая, что Iphone 15 обладает обновленной зарядкой, то и покупатели будут охотнее обновляться со всех старых моделей.

А вот для китайской Xiaomi, включая бренды Redmi и Poco, ситуация стала лучше. За квартал компания увеличила производство на 32,1% и выпустила всего 35 миллионов устройств. OPPO же по итогам второго квартала упала на четвертое место, несмотря на рост производства смартфонов на 25,4%.

Крупная компания Transsion с "легендарными" брендами Infinix, itel и TECNO впервые сумела зайти в топ-5 производителей и заняла пятое место с долей рынка в 9,2% и нарастив производство на 71,1%. Весьма впечатлительный рост обусловлен популярностью дешевых устройств. А вот популярная китайская компания Vivo упала на шестое место с общей долей рынка в 8,5%.

При этом аналитики ожидают слабый прирост поставок за год. Это приблизительно 2-5 процентов.