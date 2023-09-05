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Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro покажут 26 сентября — сбалансированная новинка за умеренную цену
Есть надежды на то, что это сбалансированная новинка по цене/характеристикам.

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Компания Xiaomi официально объявила о показе устройств Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro. Так, в Европе их презентуют 26 сентября. Сообщается, что мероприятие пройдет в Берлине, Германия, днём.

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И, чего же ожидать от устройств? Это сбалансированные новинки, которые предлагают неплохую производительность за умеренную цену.

Так, первая и базовая модель Xiaomi 13T обладает 6.67-дюймовым FHD+ AMOLED-дисплеем на 144Гц и оснащена процессором MediaTek Dimensity 8200-Ultra. При этом в устройство установили тройную камеру. Основная на 50МП, а две дополнительные на 8МП и 2МП соответственно. Аккумулятор сюда при этом установили весьма большой - 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт, которая позволяет зарядить такой аккумулятор приблизительно за час с небольшим.

Профессиональная версия новинки же получит аналогичный экран, но позволит ощутить настоящую мощность "флагмана" по цене среднего сегмента. Так, в это устройство установили процессор Dimensity 9200+, который является прямым конкурентом самого мощного чипа для мобильных устройств Snapdragon 8Gen2. А в придачу добавили нормальные дополнительные камеры: основа осталась той же на 50МП, а вот дополняют ее камера на 50МП и еще на 20МП. Батарея осталась такой же, но зарядку улучшили до 120 Вт, что позволит зарядить устройство за 30 с небольшим минут.

Ценник на новинку весьма демократический — от 600 евро. Если профессиональная версия будет стоить порядка 750 долларов, то это весьма хорошая сделка. За 900 и больше долларов можно найти уже более приятное по цене/характеристикам решение на рынке, от того же Asus и Vivo.

Отмечу, что устройства из серии 13T должны были представить на этой неделе, но произошла задержка. Генеральный директор компании отметил, что устройство было разработано совместно с Leica, поэтому можно ожидать качество фотографий на уровне Xiaomi 13 (нормально, но можно было и лучше).

Отмечу, что по слухам 13T Pro - это то же Redmi K60 Ultra с маленькими отличиями. А я напомню, что Redmi K60 Ultra - самый "бюджетный флагман", как бы это странно не звучало. Китайцам предложили дешевое устройство на топовом чипе за 36 тысяч рублей. В Европе такой щедрости не будет, хотя именно ценой аппарат и "брал" рынок.

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#xiaomi #xiaomi 13t pro #xiaomi 13t
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