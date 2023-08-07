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Самолет летел "10 часов в никуда" из-за решения путчистов Нигера закрыть воздушное пространство

Ночные рейсы Virgin Atlantic и British Airways были перенаправлены в Лагос для дозаправки
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Одно решение путчистов из Нигера привело к тому, что один из самолетов Великобритании совершил 10-часовой полет "в никуда", ибо вечером в воскресенье воздушное пространство Нигера было внезапно закрыто по решению путчистов из-за опасений военного вторжения со стороны ECOWAS, поскольку 6 августа подошел к концу ультиматум Запада с возможностью военного вторжения, а некоторые страны привели армии в полную боевую готовность и выставили их возле границ с Нигером. Решение понять можно, но пассажирам British Airways на самолете Airbus A380 не повезло.

Самолет направлялся из Йоханнесбурга в лондонский аэропорт Хитроу, но пролетая над Нигером был вынужден изменить маршрут и приземлиться в Лагос для дозаправки. В такую же ситуацию попал и рейс компании Virgin Atlantic. Авиационные компании быстро приняли решение путчистов и уже поменяли маршрут, который теперь исключает Нигер.

Напомню, что путчисты закрыли небо Нигера приблизительно в час ночи в воскресенье, когда над Нигером пролетало несколько самолетов из Южной Африки.

Отмечу, что европейские самолеты не могут пролетать над Суданом и Ливией. Теперь в этот список добавился и Нигер. Теперь появилась блокировка любых воздушных рейсов с севера на юг через Африку. Заблокированная линия - 4184 километров от западного Нигера до Красного моря.

Так, рейс BA56 British Airways из Йоханнесбурга долетел до Чада, прежде чем ему пришлось вернуться в изначальную точку, откуда он вылетел. Это был самолет Airbus A380 «SuperJumbo», вмещающий около 500 пассажиров. Он совершил 10-часовой полет буквально "в никуда", ибо ему пришлось вернуться в изначальную точку.

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Рейс BA64 из Найроби в Хитроу прошел по тому же маршруту, развернувшись через три часа, чтобы вернуться в столицу Кении. Рейс VS450 авиакомпании Virgin Atlantic из Йоханнесбурга в лондонский аэропорт Хитроу также попал под ограничение путчистов, но стал первым рейсом, который изменил маршрут и добрался до конечной цели порадовав пассажиров. Он полетел в Чад, где пришлось повернуть в Лагос, дозаправиться и направиться в Хитроу через нормальную, безопасную зону для полетов. Таким образом стали летать и другие авиакомпании, но Virgin Atlantic отличились своей скоростью принятия решений. Если уж доверять полет, то тем, кто может быстро реагировать на критическую ситуацию.

Отмечу, что Boeing 787 рейса BA64 добрался до аэропорта на четыре часа позже запланированного времени, однако пассажирам компенсацию выплачивать не будут, поскольку это считается «чрезвычайными обстоятельствами». Тут, с компанией, полностью можно согласится, никто не ожидал, что путчисты внезапно закроют воздушное пространство после решения его открыть в ходе эвакуации мирных граждан ЕС.

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