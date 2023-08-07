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В последние недели Украина все чаще говорит о восстановлении контроля над Крымом. Украинские власти уверенны, что смогут добраться до Крыма до конца этого года, а летом 2024 уже смогут даже поехать туда отдыхать. Считается, что вход в Крым — одна из целей украинского контрнаступления, третий этап которого ВСУ начали совсем недавно изменив тактику и бросив стратегические резервы в бой.

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На этом фоне издание Kyiv Post смогло получить план по восстановлению контроля над Крымом. Этим планом поделилась представитель президента Украины в Автономной Республике Крым.

В этом плане содержится вся необходимая информация, например, что делать с людьми, которые против того, чтобы Украина контролировала Крым. Там же написано, что делать с Крымским мостом и людьми, которые работали в администрации Крыма с Россией. Также там объясняется, что делать с россиянами, которые захотят остаться на полуострове. По словам Тамилы Ташевой, представителя, план был показан крымчанам и большинство его одобрило. По всей видимости, украинские власти во главе с Зеленским знакомы с этим планом и собираются придерживаться его в случае наступления на полуостров. Что интересно, так это то, что план разрабатывался задолго до СВО. Еще после того, как Украина в 2014 году потеряла контроль над полуостровом. Она всегда хотела вернуть над ним контроль.

Так, в прошлом году Зеленский подписал указ под названием "О стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя". Это и есть тот план, который показала Тамила западному изданию. Считается, что указ был принят после долгих обсуждений и значительных изменений, поскольку до СВО Украина планировала попробовать получить контроль над полуостровом мирным путем. Сейчас же украинские власти уверены в том, что всего необходимо достичь военным путем и насилием, используя западное вооружение, а не слово.

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Новый план еще не полностью готов. Считается, что его представят общественности уже 23 августа. А "вернуть" Крым украинские власти хотят в ходе текущего контрнаступления. Как максимум - к следующему году, летом. И, вернуть Крым украинские власти готовы только силой. Только после этого они готовы пойти на мирные переговоры, чтобы договориться с Россией и завершить конфликт. Становится ясно, что Украина серьезно нацелена на возвращение контроля над Крымом и Зеленский будет бороться за него до последнего, даже если от Запада будет исходить давление.

Ташева также уверена, что Крым скоро вернется в Украину и украинские власти готовят план на этот случай, чтобы быстро реинтегрировать территорию в свою страну.

Что за план:

В первую очередь важно отметить, что в этом плане ничего не сказано о том, как украинские власти собираются защищать и удерживать полуостров. Ташева отметила, что это дело силовых структур Украины и ВСУ. В этом плане сказано, как украинские власти будут восстанавливать контроль над полуостровом, получать доверие со стороны граждан и укреплять свою власть.

Сначала в Крыму будут работать военные администрации, а когда Украина снимет военное положение, то их переквалифицируют в военно-гражданские администрации. Считается, что для контроля над Крымом придется назначить более 50000 государственных служащих, включая чиновников и экстренные службы. Иначе управлять полуостровом не получится. Ташева заверяет, что более тысячи заявок на различные должности были уже поданы и рассмотрены. Там люди и с опытом, и которые не имеют опыта и действующие гос.служащие.

Инфраструктура:

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В первую очередь украинские власти решили закрыть вопрос с российской инфраструктурой, военными объектами и Крымским мостом. В плане четко сказано, что часть инфраструктуры будет сохранена, отремонтирована и использована в целях Украины. Например, военно-морская инфраструктура для ВМС Украины.

Украина планирует после конфликта развивать военно-морские силы. Этим силам нужны порты, где разместиться. Вот, украинские власти и хотят заполучить Крым, чтобы туда отправить свой немногочисленный флот.

При этом инфраструктурой займутся вооруженные силы Украины. Ташева отметила, что они будут принимать решение, уничтожать или сохранить то, или иное здание. Крымский мост, скорее всего, точно снесут, поскольку для украинских властей такое действие имеет символическое значение. Тем более Зеленский пообещал, что уничтожит мост тогда, когда ВСУ это смогут осуществить.

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В этом плане отмечается, что Украина будет отдельно рассматривать каждое здание построенное жителями РФ. Одно здание могут сохранить, а второе — снести без возможности договориться. Украина также хочет рассчитать нанесенный "ущерб Россией" по полуострову, чтобы потом получить дополнительные деньги.

Выборы на полуострове проводить не будут, отметила Ташева.

Всех, кто управлял полуостровом вместе с Россией хотят привлечь к уголовной ответственности. При этом, не все граждане будут рассматриваться как "предатели родины", если остались на полуострове в 2014 году. Каждый гражданин будет рассматриваться отдельно, отметила Ташева.

Мы не собираемся преследовать их только за то, что они там жили, — заверяют украинские власти.

То же самое определение подходит и для тех, кто взял российские паспорта. Украина обещает, что преследовать за это действие не будет. Ташева отметила, что таких людей не будут судить, поскольку у них "не было выбора".

Исключение будет сделано для тех, кто взял паспорт РФ, чтобы устроиться на работу для управления полуостровом с Россией — их будут судить.

Что будет с россиянами?

Тут план подробно не объясняет действия украинских властей в отношении россиян, однако Ташева отметила, что их "ждут тяжелые времена". Она рекомендует покинуть полуостров, пока Крымский мост еще стоит, ибо в ином случае они могут быть осуждены за "незаконное пересечение границы". Одних украинские власти планируют депортировать в РФ, а других — осудить. Если они смогут доказать, что въехали в Крым согласно законодательству Украины, то смогут остаться там жить, отметила Ташева.

Согласно плану, Украина должна превратить Крым в украинское общественно-политическое и культурное пространство и гармонизировать межэтнические и межрелигиозные отношения. Публично раскрывать действия украинских властей для достижения этой цели не хотят.

Восстановление экономики:

Украина собирается восстанавливать свою экономику используя и Крым. Приоритет будет стоять на развитии туризма на полуострове. Особенно сильно украинские власти хотят увидеть приток IT-специалистов в Крым. Зеленский ожидает, что со временем в Крым придет большой бизнес туристического характера.

Зеленский хочет сделать из Крыма подобие Кремниевой долины с развитым ИТ-бизнесом. - Ташева.

Вопрос со статусом Крыма в Украине все еще обсуждают. Пока что его признают как Автономную Республику, которая дает местным властям свободу и возможность принимать свои решения. Скорее всего, после восстановления контроля над полуостровом этот статус отменят и сделают из Крыма отдельный регион. Хотя, Ташева в этом не уверена, поскольку украинские власти на этот счет молчат и раскрывать свои планы не желают. Оно и понятно, ведь любое неправильное заявление во время конфликта может серьезно ударить по репутации украинских властей.

Обсуждать этот вопрос Украина планирует после получения контроля над Крымом.

Итог:

Как итог мы видим, что украинские власти категорически против присутствия на полуострове граждан РФ (без украинского гражданства). Россиян могут осудить, либо депортировать. Украинских граждан не планируют садить в тюрьму, но за сотрудничество с властями РФ — будут. При этом Украина хочет стремительно развивать бизнес на полуострове после получения над ним контроля.

Ну а что касается того, когда Украина планирует получить контроль над полуостровом — то, срок постоянно меняется. Сейчас украинские власти уверены, что смогут войти в Крым до 2024 года. А в 2022 году они говорили, что смогут войти в него летом текущего года. Но лето кончается, а ВСУ продолжают наступление лишь в районе Запорожья (Старомайорское, Орехов, Работино). Продвижения как такового нет и на Западе придумывают различные причины такого исхода событий — от высоких кустов до неэффективной НАТОвской тактики.

Однако Украина уверена, что сможет войти на полуостров в ходе текущего контрнаступления. Недавно начался "третий этап". Украина пустила в бой стратегические резервы обученные и снаряженные на Западе. Они атакуют в районе Работино и давят каждый день, надеясь, что это приведет ВСУ к успеху.