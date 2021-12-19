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Жизнь владельцев процессоров первой волны и топовых материнских плат на чипсете Z690 тяжела и неказиста. Причин тут масса, как программных, с оптимизаций потоков, крутящихся на энергоэффективных E-ядрах вне окружения Windows 11, так и аппаратных, из-за сырости некоторых BIOS материнских плат, и чисто рыночных, таких как дефицит и троекратное завышение цен на DDR память пятого поколения. Некоторые пользователи от таких проблем сбегают в монастырь, а некоторые переходят на процессоры конкурента.

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Но лирику и шутки оставим в этот раз за бортом, впереди только голые и сухие факты. Просьба из голых и сухих не делать горячих и влажных комментариев, надеюсь, что эту шутка все поняли в этот раз.

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Итак, в следующем году (до которого буквально осталось две недели) в первых числах января, компания Intel наконец-то снимет эмбарго на публикацию обзоров и разрешит начать продажи младших процессоров и материнских плат, основанных на младших наборах логики, относящихся к 600-й серии чипсетов. Такое решение – выпустить на рынок сначала мейнстрим платформу с топовыми процессорами понятно и логично, они должны собрать все сливки с с желающих потратить кровно заработанные деньги на новинки и продемонстрировать конкуренту (AMD), у кого нынче пальма первенства. теперь не у них. А когда все страсти поутихнут - выпустить на рынок бюджетные решения, которые удовлетворят остальной спрос.

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Начем с чипсетов. Кроме топового Z690 компания Intel выпустит наборы системной логики Intel H670, B660 и H610. Скажу сразу, овеклокерам дорога закрыта, разгон процессора возможен только на старшем чипсете Z690. H670, B660 и H610 не поддерживают разгон путем увеличения множителя процессора.

Но вот для любителей разогнать оперативную память "добрая" компания оставила лазейку. Оперативную память можно будет разгонять на платах H670 и B660. Для всех наборов системной логики компания Intel оставляет поддержку перспективной и скоростной DDR5-SDRAM оперативной памяти, а также классической DDR-SDRAM четвертого поколения. Но, решение, какой вид оперативной памяти использовать на своих материнских платах, будут принимать сами производители материнских плат. В остальном различия чипсетов заключены в этой таблице:

Как видно из таблицы, в выигрышной позиции остается чипсет H670, который меньше урезан по функционалу чем остальные. Если на количество скоростных и сверхскоростных USB3.0 можно закрыть глаза, как говорится и пары портов хватит, то вот линий PCI-Express, как процессорных, так чипсетых, младший набор логики H610 капитально лишён. Проще сказать, что у него осталось, нежели что недодали. А осталась только одна ветка линий 5-го поколения шириной 16 линий. Я бы не рекомендовал для домашнего применения покупать материнские платы на таком чипсете.

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А теперь переходим к младшим процессорам Intel Alder Lake. Вот тут действительно есть повод для радости и не один. Во-первых, для новых процессоров будут использоваться новые компактные кристаллы, без хипстерских Е-ядер, которые уже успели засветиться на публике.

Во-вторых, более гуманная и демократичная цена на процессоры с новой и быстрой микроархитектурой Golden Cove. Начиная с младших i5 возможно приобрести процессор без Е-ядер и использовать «старую» добрую Windows 10 и ниже. Все процессоры ниже модели i5-12600 идеально для этого подходят. И, в-третьих, Intel оставила в ходу старый добрый Pentium! За что ей респект и уважение.

Правда, будет представлена всего одна модель – Pentium Gold G7400, но этот процессор будет претендовать на звание самого быстрого двухъядерного процессора, и возможно его полюбят не только экономные пользователи, но и оверклокеры. По предварительным данным его частота будет равняться 3,7 ГГц, а стоимость всего - $123 в эквиваленте.

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Скажу честно, мне очень импонирует этот процессор, быстрый и холодный, ведь его TDP равно всего 35 Вт, идеальное решение для современных нетребовательных ПК. Также хорошим выбором будет являться модель i3-2300Т, четыре честных ядра и частота в бусте до 4,2 ГГц, что более чем достаточно для любых повседневных задач. Ну и напоследок куда без главного офисного процессора – Intel Celeron! Этот процессор будет единственным представителем семейства Celeron в линейке Alder Lake и, соответственно, самым доступным CPU в этом самом семействе. Его стоимость будет равна $97 в эквиваленте.

Так что январь будущего года принесет всем нам не одну возможность апгрейда. Выскажу свое мнение, мне младшие процессоры Intel Alder Lake нравятся даже больше, чем топовый i9-12900К. А ведь совсем скоро «зеленый» гигант анонсирует свои процессоры Ryzen с увеличенным объемом кэш памяти!

И Intel ответит на этот выпад отборнейшими экземплярами i9-12900КS! Остается только вопрос: сколько мегагерц синий гигант прибавит в этих моделях. И что в итоге победит: 3D кэш или тактовая частота? По одним источникам утверждается, что процессор прибавит не более двухсот мегагерц, а некоторые верят в большую щедрость: на уровне 5,4 – 5,6 ГГц.

Немного повангуем в комментариях, а после анонса сравним ожидания и факты, ведь это всегда интересно.