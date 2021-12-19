Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В ожидании младших Intel Alder Lake или какие процессоры и чипсеты будут доступны в 2022

Обзор бюджетных наборов системной логики и младших процессоров семейства Intel Alder Lake. Так ли велики отличия Z690 и 12900K?
[ ] для раздела Блоги
3
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-13000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Жизнь владельцев процессоров первой волны и топовых материнских плат на чипсете Z690 тяжела и неказиста. Причин тут масса, как программных, с оптимизаций потоков, крутящихся на энергоэффективных E-ядрах вне окружения Windows 11, так и аппаратных, из-за сырости некоторых BIOS материнских плат, и чисто рыночных, таких как дефицит и троекратное завышение цен на DDR память пятого поколения. Некоторые пользователи от таких проблем сбегают в монастырь, а некоторые переходят на процессоры конкурента.

реклама

Но лирику и шутки оставим в этот раз за бортом, впереди только голые и сухие факты. Просьба из голых и сухих не делать горячих и влажных комментариев, надеюсь, что эту шутка все поняли в этот раз.  

анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3070 со скидкой 7000р
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде

Итак, в следующем году (до которого буквально осталось две недели) в первых числах января, компания Intel наконец-то снимет эмбарго на публикацию обзоров и разрешит начать продажи младших процессоров и материнских плат, основанных на младших наборах логики, относящихся к 600-й серии чипсетов. Такое решение – выпустить на рынок сначала мейнстрим платформу с топовыми процессорами понятно и логично, они должны собрать все сливки с с желающих потратить кровно заработанные деньги на новинки и продемонстрировать конкуренту (AMD), у кого нынче пальма первенства. теперь не у них. А когда все страсти поутихнут - выпустить на рынок бюджетные решения, которые удовлетворят остальной спрос.

реклама

Начем с чипсетов. Кроме топового Z690 компания Intel выпустит наборы системной логики Intel H670, B660 и H610. Скажу сразу, овеклокерам дорога закрыта, разгон процессора возможен только на старшем чипсете Z690. H670, B660 и H610 не поддерживают разгон путем увеличения множителя процессора. 

Но вот для любителей разогнать оперативную память "добрая" компания оставила лазейку. Оперативную память можно будет разгонять на платах H670 и B660. Для всех наборов системной логики компания Intel оставляет поддержку перспективной и скоростной DDR5-SDRAM оперативной памяти, а также классической DDR-SDRAM четвертого поколения. Но, решение, какой вид оперативной памяти использовать на своих материнских платах, будут принимать сами производители материнских плат. В остальном различия чипсетов заключены в этой таблице:

Как видно из таблицы, в выигрышной позиции остается чипсет H670, который меньше урезан по функционалу чем остальные. Если на количество скоростных и сверхскоростных USB3.0 можно закрыть глаза, как говорится и пары портов хватит, то вот линий PCI-Express, как процессорных, так чипсетых, младший набор логики H610 капитально лишён. Проще сказать, что у него осталось, нежели что недодали. А осталась только одна ветка линий 5-го поколения шириной 16 линий. Я бы не рекомендовал для домашнего применения покупать материнские платы на таком чипсете.

реклама

А теперь переходим к младшим процессорам Intel Alder Lake. Вот тут действительно есть повод для радости и не один. Во-первых, для новых процессоров будут использоваться новые компактные кристаллы, без хипстерских Е-ядер, которые уже успели засветиться на публике. 

Во-вторых, более гуманная и демократичная цена на процессоры с новой и быстрой микроархитектурой Golden Cove. Начиная с младших i5 возможно приобрести процессор без Е-ядер и использовать «старую» добрую Windows 10 и ниже. Все процессоры ниже модели i5-12600 идеально для этого подходят. И, в-третьих, Intel оставила в ходу старый добрый Pentium! За что ей респект и уважение. 

Правда, будет представлена всего одна модель – Pentium Gold G7400, но этот процессор будет претендовать на звание самого быстрого двухъядерного процессора, и возможно его полюбят не только экономные пользователи, но и оверклокеры. По предварительным данным его частота будет равняться 3,7 ГГц, а стоимость всего - $123 в эквиваленте. 

реклама

Скажу честно, мне очень импонирует этот процессор, быстрый и холодный, ведь его TDP равно всего 35 Вт, идеальное решение для современных нетребовательных ПК. Также хорошим выбором будет являться модель i3-2300Т, четыре честных ядра и частота в бусте до 4,2 ГГц, что более чем достаточно для любых повседневных задач. Ну и напоследок куда без главного офисного процессора – Intel Celeron! Этот процессор будет единственным представителем семейства Celeron в линейке Alder Lake и, соответственно, самым доступным CPU в этом самом семействе. Его стоимость будет равна $97 в эквиваленте.

Так что январь будущего года принесет всем нам не одну возможность апгрейда. Выскажу свое мнение, мне младшие процессоры Intel Alder Lake нравятся даже больше, чем топовый i9-12900К. А ведь совсем скоро «зеленый» гигант анонсирует свои процессоры Ryzen с увеличенным объемом кэш памяти!

И Intel ответит на этот выпад отборнейшими экземплярами i9-12900КS! Остается только вопрос: сколько мегагерц синий гигант прибавит в этих моделях. И что в итоге победит: 3D кэш или тактовая частота? По одним источникам утверждается, что процессор прибавит не более двухсот мегагерц, а некоторые верят в большую щедрость: на уровне 5,4 – 5,6 ГГц. 
Немного повангуем в комментариях, а после анонса сравним ожидания и факты, ведь это всегда интересно.
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 2.8 из 5
голосов: 4
Добавить в закладки

Теги

alder lake ddr5 разгон выбор z690 проблемы тайминги 10 нм 12900k 12900ks
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY
52
Битва процессоров: Ryzen 7 3800XТ VS Core i5-11600КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B550M (WI-FI) ZAKU II Edition
13
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 100 тысяч рублей: декабрь 2021
16
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
62
Битва процессоров: Ryzen 7 3700X VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
17
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 5 Pro 1500 и Core i3-10105F в связке с GPU GeForce GTX 1660 Super и Radeon RX 5500 XT
12
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
54
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Wireless
18

Интересные материалы

Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 8 тысяч рублей: декабрь 2021
8 декабря 2021 36
Ретроклокинг: Athlon 64 FX-57 – самый быстрый и дорогой одноядерный процессор AMD
14 декабря 2021 62
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
10 декабря 2021 28
Апгрейд компактного Ultra-overclocking SFFPC до уровня AMD Ryzen 5 5600G: хэллоуинское настроение
11 декабря 2021 54
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY
18 декабря 2021 52
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z690-Plus WIFI D4
7 декабря 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

4 смартфона Xiaomi точно получат стабильную MIUI 13 в день анонса, но список может быть увеличен
2
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 3-й: Remnant From the Ashes
21
Названы самые недооценённые смартфоны 2021 года
2
Майнинговая ферма о общественной раздевалке приносит 240 000 рублей в месяц в Биткоине и Доги
17
Huawei Mate 40E Pro получит процессор Kirin 9000 и 1 ТБ встроенной памяти
4
Microsoft планирует удалить из Windows 11 командную строку
51
Распродажа в Epic Games Store: Cyberpunk 2077 со скидкой до 75% можно получить всего за 350 рублей
6
Российские геймеры в 8 раз чаще покупали видеокарты на AliExpress в 2021г – лидирует GeForce GTX 960
17
Российских майнеров переведут на более высокий тариф оплаты за электроэнергию – Коммерсант
67
Chia Coin и Raptoreum стали разочарованием для майнеров и уже потеряли большую часть стоимости
19
Симулятор выживания Medieval Dynasty обзавёлся видом от третьего лица
2
Владелец криптофермы с 7 000 видеокартами RTX 3070 рассказал о внутреннем устройстве его фабрики
52
Стоит ли покупать геймерский ноутбук для игр – GeForce RTX 3050 vs GeForce GTX 1060 в тесте TG
18
Система на базе 2 китайских процессоров Hygon C86 3185 обошла Ryzen 5 5600X в Blender на 33%
16
8-ядерный Ryzen 7 5800X обошёл 14-ядерный Core i7-12700H на 24.5% в тесте Geekbench 5
25
Приложение из магазина Google Play отправляло пользовательские контакты на российский сервер
4
Nokia T20 поступил в продажу по сниженной цене с защитным чехлом в подарок
2
Криптовалюты обвалились на фоне роста инфляции в США – Биткоин подешевел до 47 000 долларов
43
NVIDIA представила дискретные видеокарты GeForce RTX 2050, MX570 и MX550 для ноутбуков
13
Смартфон OnePlus Ivan получит Dimensity 900, 64-МП камеру и Android 12 с прошивкой OxygenOS 12
1

Популярные статьи

Детально сравниваю World of Tanks с Armored Warfare - все как вы любите
49
10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 2
19
Как купить игровую видеокарту без денег – реальная история, в которой не обошлось без майнига Эфира
40
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 Advantage Edition G513QY
52
Рождественская распродажа ключей – Windows 11 Pro можно купить за $20 с праздничной 30% скидкой
Что такое технология умной одежды и как она работает
5
Мир консолей: Свидетели писания Xbox Game Pass
6
В ожидании младших Intel Alder Lake или какие процессоры и чипсеты будут доступны в 2022
3
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
+

Сейчас обсуждают

Криптолох
09:19
Теперь ясно почему такая жопа
В следующем году Intel поднимет зарплаты сотрудников выше обычного
Vladimir Kamyshnikov
09:19
Есть очень простое решение этой проблемы, уволить всех и перенести разработку в Китай или Корею.
Activision Blizzard: 24 % наших сотрудников — женщины, 36 % — «недостаточно представленные» этнические группы
overandover
09:19
А с чего бы ему допожать?
Воздушный змей от компании Airseas позволит сократить расход топлива грузовых судов на 20%
ахахах
09:18
у нас как было на оборонном предприятии.Было 2 сети-одна внутренняя без выхода в интернет,а другая с выходом в инет и инет внешний был отделён от производства аппаратуры.Там какой хочешь можно ставить...
Роскомнадзор может ввести полную или частичную блокировку YouTube на территории РФ
Сигизмунд Эммануилович
09:16
Проституция - это нехорошо!
Роскомнадзор может ввести полную или частичную блокировку YouTube на территории РФ
666MAXIMUS999
09:05
Ну да ну да, а что они ещё должны были сказать. Чувак выплатит штраф и ему потом всё вернёт компания. Чем признавать, что автопилот, полное дно.
Совершивший наезд на пешехода робомобиль Waymo управлялся человеком
Просто Хомяк
09:05
Местных дебилов тоже хватает, увы.
Роскомнадзор может ввести полную или частичную блокировку YouTube на территории РФ
ахахах
09:04
тут половина с Украины и с заграницы сидит просто
Роскомнадзор может ввести полную или частичную блокировку YouTube на территории РФ
Sergei Svinobaklan
08:58
У 5400 пентюха тоже 3.7 частота Купил в свое время за 15 тысяч комп в сборе, ниче, работет нормально)) Пускай выпускают, посмотрим Да, важно, чтобы старые форточки тоже работали
В ожидании младших Intel Alder Lake или какие процессоры и чипсеты будут доступны в 2022
ахахах
08:55
Поляки ждут полного обнищания Украины и заберут себе Львов
Роскомнадзор может ввести полную или частичную блокировку YouTube на территории РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем