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Печальная жизнь с Intel Alder Lake - часть 2 или зимняя миграция на синий Ryzen

Продолжение истории Сергея и его ПК на базе Intel Alder Lake с LGA1700. Смена парадигмы, проблемы выбора, очередной кредит для зимней миграции на синий Ryzen.
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Это продолжение истории Сергея и его тягот и лишений с его ПК, а я продолжу повествование по заявкам телезрителей.

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Жизнь монахов сложна и аскетична. После утренней молитвы - чтение духовной литературы, а затем – физический труд. Именно труд помогает забыть все мирские проблемы и полностью очистить свой разум. Проблем с физической нагрузкой у Сергея не было. Три года он отмотал североморцем на Баренцовом море, а все из-за того, что повздорил с военруком в военкомате. Был бы сдержаннее - ушел бы как все. 

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Чем-то стены монастыря напомнили ему боевой «Воряг 3248»: никуда не скрыться, только холодная пелена из снега и тумана сменилась узкими коридорами со свечами и маленькими окошками с видом на опушку серого и холодного леса.

Сергея хватило ровно на две недели. Без «компа» он не мог, по ночам ему снились боевые сцены из любимого CS:GO, крики товарищей: «fire in the hole!» и плеск холодной и соленой воды в гальюне. Кто служил, тот поймет.

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Подогнав свою рыжую пятерку, Серега по старому вязу спустился во двор, а оттуда перемахнул через ограду. И вот мы мчим по кольцевой домой. Двухнедельное воздержание от компьютерных игр сыграло с Сергеем злую шутку. Ему срочно нужно было во что-то поиграть, мобильные игры и TikTok не в состоянии были удовлетворить настоящий мужской игровой голод, ему срочно нужен был мощный ПК!

Так как системный блок с процессором Intel Alder Lake он в гневе выбросил с балкона, и товарищи с низкой социальной ответственностью быстро его разобрали на запчаcти, а RTX3080 утащил к себе на ферму злобный майнер из 4-го подъезда, мы поехали в банк за очередным кредитом.

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Так как Сегрей уже был научен горьким опытом знакомства с процессором «с прицепом», мы поехали в банк к его знакомому Вадиму, который выдавал кредиты в банке  за хлеб и воду,  так как 90% всей его заработной платы уходило на погашение «Chia» кредита. Не рассчитал он с объемом HDD и взял слишком много, а оно взяло и не «выстрелило». 

По итогу денег Сереге выдали не совсем много, но спасла заначка и на радостях мы отправились в ДНС!

Тут следует сделать паузу, чтобы немного прийти в себя и трезво взвесить все за и против обеих платформ, чтобы как в прошлый раз не пойти на поводу волны хайпа и не наступить на одни и те же вилы с Intel Alder Lake. Да, тем более DDR5 памяти нигде нет, а если и есть, то её стоимость вообще не адекватна реальности. 

И тут Серега меня спрашивает про синий Ryzen. Я вначале опешил. Синий Ryzen? С утра синим был Intel Alder Lake и Вован под лавкой. Но если с Вованом все понятно, он обычно просыхал только на третьи сутки, то синий AMD Ryzen ввел меня в ступор. Кто-нибудь вообще слышал про синий Ryzen? А про зеленый? А почему эти цвета, а не салатовый с розовым? Будь он розовый, все девчонки мира сидели бы на розовых Ryzen и продажи бы AMD взлетели до небес. 

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Мы затянулись, досчитали до ста и оказались на пороге компьютерного магазина. Пора было делать свой окончательный выбор. Если бы вы оказались в такой ситуации, вы взяли бы опять Intel, скажем 9-го или 10-го, или чуть погорячее, я об 11-м поклонении intel Core, или посмотрели бы в сторону AMD?

Все пацаны из нашего подъезда, не считая Вована - фанбои Intel. Смотрите сами, частота на ядро выше, чем у AMD, FPS не проседает местами, опять-таки реклама и вообще Intel всегда раньше был быстрее, а генетическая память стойкая.

Но Серега наелся «синей» кашки, вот поэтому у него везде синева мерещилась, и AMD тоже синий, и Ryzen, и соседская кошка. Токсикация знаете ли, помноженная на мягкий сокет, сдобренная оверпрайсом на DDR5 память и вечно мешающиеся под ногами E-ядра могут с вами и не такое сотворить. 

Взял он Ryzen 9 5900X – мощный проц, CS:GO аж захлебывается FPS’ом, дота, варик валят на ура на максималках. Это ли не счастье? 

Видик, правда пришлось взять какой смогли достать, тут хвастаться нечем - MSI Geforce GTX 1050 Ti Gaming X 4GB. Но черт побери для игр Сереги его хватает, он правда, только что купил Cyberpunk 2077, но это уже другая история. И да, синева у него прошла за двое суток и Ryzen позеленел. Все стало на свои места и жизнь cнова наладилась. Теперь он – вольный геймер. The End?

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ryzen alder lake ddr5 выбор купить юмор наличие 4800 мгц чтиво 12900к
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