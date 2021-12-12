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Печальная жизнь с Intel Alder Lake по прошествии месяца и одной недели

Еще осенью все восторженно ждали анонса новой платформы Intel Alder Lake с LGA1700 и возлагали на неё большие надежды, но реальность оказалась далека от ожиданий. А теперь спустя месяц ситуация еще больше усугубилась.
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Intel Alder Lake – моя любовь, радость и печаль. Этот материал будет больше похож на исповедь, так уж получилось, слишком глубокие раны оставил в моем сердце этот процессор. 

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Бессонные ночи, проведенные в преддверии анонса, чтение осенних «сливов», предвкушение новых возможностей от новой архитектуры и вот он торжественный анонс, который случился 19-го ноября этого года. Затем наступило послевкусие  и отрезвление. 

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Я был пьян и опоен любовью Intel, маркетологи корпорации «добра» отработали на все 200%. Все ведь помнят безумные графики роста IPC? И такие же безумные графики доминирования в одно- и многопоточных приложениях. Нет? Я не буду оспаривать заслуг Intel, что ровно на половину процессор оказался хорош, да вы не ослышались ровно на 50%. Эту цифру вы еще увидите далее. 

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Конфетно-букетный период прошел, настали будни, обязательства и плата по счетам. Кто имел холодный рассудок, тот не вступил в этот неравноправный брак, но мой товарищ Сергей повелся на обещания невесты. Теперь от страдает от бессонницы и залечивает раны алкоголем. Во всем оказались виноваты E-ядра…

Эти, со слов тестя, маленькие сорванцы (Е-ядра) должны были стать радостью в доме, но никто не ожидал того, что они подрастут и откажутся что-либо делать. Они препятствуют разгону основных хозяев в доме – P-ядер, не дают выполнять семейный долг, мешая включению AVX512 инструкций и часто вообще ведут себя по-свински. 

У Сергея появилась первая седина. В 33 года и седой, до чего довели человека сладкие обещания, но беда не приходит одна. 

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Добавились и другие проблемы, а прошёл ровно месяц и одна неделя. Если вы не ходили к семейному психологу и оказались в такой ситуации, то я советую вам это сделать, иначе развода не избежать, а куда девать детей (Е-ядра)?...

Сергею обещали, что, когда придет заказанная им навороченная материнская плата, а он гурман ещё тот и все подряд не берет, нужен флагман, дорогой флагман, на зависть друзьям и соседской кошке. Когда пришла плата, настало время установить процессор, на него фирменное охлаждение от Corsair со светящимся ROG логотипом и память. Светлая ей память… 

Память было решено купить уже в конце, после сборки всей системы, ведь на старте продаж она стоила немало, и был шанс, что пока идет плата – она подешевеет. И вот настало то время, и у Сергея начал дёргаться левый глаз. Сам по себе, вверх – вниз. 

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Такое бывает от нервного расстройства, а переживать было из-за чего. Цены на память вначале рванули вверх. Сергей подумал: завезут еще и они устаканятся. Но день ото дня стакан не выпадал из его рук. Затем цены пробили потолок и испарились. Наступила зима. Продав свой ВАЗ, мой друг чудом купил на Авито втридорога говенный комплект. Черт побери, что за дичь творится с этими ценами? 50-ти процентное удовольствие от владения сменилось 25-ти процентным.

Не конец истории. Кружок анонимных алкоголиков принял Сергея с распростертыми объятиями, там кстати были и владельцы из противоположного лагеря, некогда счастливые обладатели GPU  AMD c HBM памятью. У них не задалось с ремонтами и после очередной пересадки и попадания на деньги они пришли сюда, излить душу и очистить тело. Теперь они в миру плиточники, «кирпичей» у них теперь много. 

Причина появления моего друга в столь «элитном» обществе была обусловлена проблемой месяца и одного дня. По крайней мере так ее называют. Материал LGA1700 сокета получился не очень твердый, а прижимная задняя пластина мягкой. На время Сергей даже забыл о проблеме с Е-ядрами. Он просто их выключил в своих воспоминаниях. Зачем спрашивается за них переплачивал... 

Елозя по крышке процессора, основание кулера неплотно прижималось к крышке процессора. Задняя пластина норовила все это время извиваться, как соседская кошка в ожидании паштета. Казалось бы, 1 или 2 мм, не существенно, но температура вырастала на 7-8 градусов и камень кипел. Чертова энергоэффективность!  

Бывает, не повезло, да решение есть, приобрести цельнометаллическую прижимную пластину, взять кредит в банке на DDR5, снова жениться. Но Сергей решил иначе, душевные страдания закончились. Он ушел в монастырь, теперь игры его не интересуют, он - вольный художник. Берегите себя.
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