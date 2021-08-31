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Уже через несколько дней наступит календарная осень, а это значит, что совсем скоро появятся процессоры Intel Alder Lake с поддержкой оперативной памяти DDR5 или пятого поколения Double Data Rate Memory.

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Будут ли Alder Lake поддерживать чиплетный дизайн узнаем скоро, но для желающих покопаться в чиплетах и узнать, что нас ждет с ними в 2022-м можно почитать здесь. А прямо сейчас, попытка осознания того, что из себя представляет пятое поколение оперативной памяти DDR SDRAM. Чтобы понять, что это такое, нужно вспомнить предыдущих четыре поколения оперативной памяти и их характерные отличия.

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Первое поколение DDR1 появилось очень давно. Первой, кто в массовый обиход ввел этот стандарт памяти была AMD. Я имею в виду не первый чипсет или использование первого прототипа или чего бы то ни было еще, а именно реальное использование в ПК юзеров и геймеров.

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AMD выстрелила со своим Socket 462 и своими Атлонами XP, которые начали резво использовать DDR1 c эффективной частотой 266 МГц или стандарта - PC-2100. «Синие» фан-бои тогда юзали третьи Pentium c SD-RAM памятью. Затем, естественно, Intel тоже начала использовать DDR1 память и к своему пику развития она добралась до официальной частоты с 266 до 400 МГц или стандарта - PC3200. Все, что выше – был разгон.

Минимальный объем DDR1 планки памяти был равен 128 Мб, а максимальный - 1 Гб. Максимальная частота оверских планок составляла 700 МГц. Очень неплохой старт и рост характеристик на то время. Итак, объём вырос в 10 раз, частота в 2,6 раза. Запомним эти цифры.

А вот первой народной платформой с DDR2 памятью стала LGA775 от Intel. Тут они выстрелили лучше. Минимальный объём планки стартовал с 256 Мб с частотой 400 МГц или стандарт - PC2‑3200, или с той частоты, на которой официально закончилась DDR1.

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По мере развития технологий объем одной планки вырос до 4 Гб, а сертифицируемая частота по стандарту JDEC выросла до 1066 МГц. DDR2 для оверклокеров продолжала и дальше расти и доросла до 1300 МГц или стандарта PC2-10400. Итого объем вырос в 16 раз, а частота в 3,25 раз. Запомним и эти цифры.

Сокет LGA775 дал старт одновременно и DDR2 памяти и DDR3 под самый закат её развития. А расцвет пришелся на сокеты 1156 и 1155. В AMD в это время топтались на месте с различными вариантами «фуфыксов». DDR3 стартовала с частоты 800 МГц и объемом 512 Мб.

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В конце своего развития Intel и её чипсет Z97 подарил оверклокерским модулям частоту в 3200 МГц и 8 Гб на одну планку. Поистине царский подарок! В AMD, в это время, все также толклись на месте, кое-как добравшись до частоты в 1866 МГц. Рост цифр в этот раз составил: объем вырос в 15 раз, а частота ровно в 4 раза. Пока за три поколения тенденции роста чисел не могут не радовать.

DDR4 в массы принес 14 нм SkyLake. Хотя ранее на LGA2011-м сокете зародилась DDR4, но массово всё началось именно с LGA1151. Стартовала DDR4 с частоты 2133 МГц и объемом от 2 Гб, а прямо сейчас в наши дни мы можем спокойно приобрести планку памяти объемом 32 Гб. Оверклокерские модули памяти докатились до частоты, превышающие 5 ГГц. Ряд производителей придеют свои комплекты с частотой 5333 МГц!

Подсчитаем рост на этот раз. Объем вырос в 16 раз, а частота 2,5 раза. Промежуточный вывод по четырем поколениям следующий: объем продолжил свой рост от 10 до 16 раз, а скоростные показатели находятся на уровне от 2,5 до 4-х раз. Самой быстрорастущей памятью стала DDR3, у неё самые лучшие показатели в этом деле.

А теперь расчётным методом попробую просчитать характеристики будущей DDR5 памяти. Уже известно, что стартует DDR5 c частоты равной 4800 МГц, а объём одного модуля равен 16 Гб.

Но всем понятно, что это лишь старт. А вот финиш будет таким: объем одного модуля, расчётным методом, может вывести на цифры от 128 до 256 Гб на одну планку. Предельная частота памяти может получиться от 12 ГГц до 19,2 ГГц. Цифры эти реальные и некоторые из них можно наблюдать в серверном сегменте, что касается объёма, а в видеокартах, что касается итоговых частот. А вот, что будет в реальности - увидим через 6-7 лет, когда на смену DDR5 придет еще более быстрая DDR6.