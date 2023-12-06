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Лучший бронеавтомобиль Красной Армии - БА-11 с пушкой 45мм превосходил все мировые аналоги

Статья расскажет о легком бронеавтомобиле Красной Армии БА-11, который превосходил все мировые аналоги своего времени, но был произведен в небольших количествах. Будет рассмотрена его конструкция, характеристики и вклад в историю Советской бронетехники.
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Перед началом войны в вооружение бронетанковых частей Красной Армии поступил уникальный бронеавтомобиль БА-11, основанный на платформе советского грузовика ЗИС-6, который был самым передовым в мире в тот момент. Задачи новой машины включали обеспечение маневренной огневой поддержки наступающей пехоты и кавалерии, усиление бронетанковых соединений, вооруженных средними машинами, а также борьбу с бронированными целями и огневыми позициями противника. Несмотря на некоторые недостатки, машина успешно справлялась со всеми задачами, но до начала войны было произведено всего 16 единиц и 1 прототип, и массовое производство этого уникального образца бронетехники в нормальных условиях так и не было налажено.

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В 1930-х годах в СССР проходили интенсивные исследования по созданию трехосного автомобиля массового производства, разработанного на базе популярного в стране 2,5-тонного автомобиля АМО-3 (4х2), производившегося по лицензии, приобретенной у американской компании "Autocar". Появились проекты трехосного грузовика АМО-6 НАТИ с главной червячной передачей, и планировалось дальнейшее расширение модельного ряда автомобилей этого типа.

В 1929 году началась основательная реконструкция автозавода, завершившаяся 1 октября 1931 года с переименованием предприятия в Завод им. Сталина (ЗИС). В конце 1933 года, после перехода Московского автозавода к производству грузовика ЗИС-5, в конструкторском бюро была создана документация на трехосный грузовик АМО-6 с использованием шестеренчатой передачи. Было изготовлено два экспериментальных автомобиля - с главными передачами шестеренчатого и червячного типа.

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Сложно объяснить, почему был выбран вариант с главной передачей в виде червячной пары. Возможно, это объясняется тем, что в то время многие зарубежные компании предпочитали именно червячный вариант.

26 июля 1933 года была произведена первая партия из 20 экспериментальных машин ЗИС-6. Они были протестированы в Каракумском районе (4000 км) и на Украине (2000 км). С 1934 года началось массовое производство ЗИС-6, которое продолжалось до октября 1941 года, когда завод был эвакуирован из Москвы. Всего было выпущено 21 239 автомобилей ЗИС-6, и многие из них не только пережили войну, но использовались в СССР в народном хозяйстве до конца 1950-х годов.

У ЗИС-6 был установлен тот же двигатель, что и на базовой модели. Однако радиатор имел значительно больший объем - 32 литра вместо 23, что повысило его мощность. В трансмиссии использовался новый двухступенчатый демультипликатор с задним ходом. Раму усилили, причем в механическом приводе барабанных тормозов, действующих на все колеса, был добавлен вакуумный усилитель. Зажигание могло устанавливаться в двух вариантах: батарейное и от магнето, что повышало надежность запуска.

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Учитывая особенности эксплуатации автомобиля на территории страны, объем бензобака был увеличен до 105 литров, а емкость двух бортовых аккумуляторов - до 210 Ач. Также установлен был компрессор для быстрого накачивания шин.

ЗИС-6, тяжелый грузовик с тремя осями, находил широкое применение в Красной армии. Он использовался в качестве обычного транспортного средства, а также как шасси для различных спец установок, включая первые модели "Катюш", передвижные радио- и электростанции, походные мастерские, автокраны, топливозаправщики и другие.

К началу войны Красная армия имела в своем распоряжении 372 000 автомобилей, произведенных в стране, из которых почти 20 000 были специальными машинами повышенной проходимости, включая ЗИС-6, ГАЗ-ААА, ГАЗ-60 и другие. На военных дорогах они проявили себя довольно хорошо, однако модели с шестью приводными колесами в боевых условиях не проявили каких-либо значительных преимуществ перед стандартными автомобилями, и в октябре 1941 года их производство было прекращено.

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В большинстве стран (таких как Германия, США, Япония, Чехословакия) трехосный армейский грузовик изначально использовался как основа для создания бронеавтомобилей. В 1934 году на Московском автозаводе (ЗИС) началось производство трехосного бронеавтомобиля с червячными задними мостами (разработанный Е. И. Важинским, А. С. Айзенбергом, А. И. Скерджиевым и Кьян Ке Мином).

Тяжелый бронеавтомобиль на шасси ЗИС-6, который был готов к осени 1935 года, получил название БА-5. Его просторный бронированный корпус был сварен из листов толщиной от 4 до 9 мм на разных участках, и он мог вместить относительно комфортный экипаж из 5 человек. Башня была цилиндрической и оснащалась 45-мм пушкой, а также имела парный с орудием пулемет ДТ. Все стволы были установлены в шаровых узлах как на лобовой части корпуса, так и на корме рубки. Как обычно, задний пост управления был оборудован рулем и педалями.

Бронекорпус БА-5 был лучше, чем тот, что имелся на вооружении в то время — БА-3, однако его габариты и проходимость не удовлетворяли военных. Главной проблемой была недостаточная мощность двигателя — всего 73 л. с. Однако как шасси, так и двигатель ЗИС-6 имели значительные резервы для последующего улучшения, и форму корпуса можно было оптимизировать, сократив габариты без существенных потерь.

В 1936-1937 годах началось проектирование специального укороченного шасси под усиленный двигатель ЗИС-6К, с расположением мотора ниже и задним постом управления. Был создан макетный образец шасси. Успешные результаты этой тщательной работы позволили зимой 1938 года немедленно приступить к разработке новой модели — БА-11, основанной на шасси ЗИС-34 (компоновка — А. С. Айзенберг, Д. В. Соломатин, Б. М. Фиттерман, В. Н. Смолин, бронекорпус — А. Н. Баранов).

Мощность стандартного ЗИС-овского двигателя была увеличена до 93 л.с., а благодаря алюминиевой головке он выдавал даже 99 л.с. Этот рост был достигнут за счет увеличения степени сжатия и частоты вращения. Была установлена проверенная дублированная система зажигания - от магнето и от батареи, с экранированными свечами, чтобы не мешать работе радиостанции. В демультипликаторе реверса было 9 скоростей вперед и 6 назад, при этом скорость заднего хода достигала более 90% от переднего. Также было добавлено новшество - механизм, который позволял запускать двигатель вручную изнутри машины.

Шасси было удлинено на 400 мм, в результате чего база была сокращена на 350 мм. Было предложено использовать шины с устойчивостью к пулям и грунтозацепами, а при необходимости – гусеницы "Overoll". Для повышения проходимости БА запасные колеса были закреплены на вращающихся опорах по бокам, и в случае преодоления сложных препятствий, они выполняли функцию опорных катков.

У автомобиля была довольно совершенная для своего времени форма низкого бронированного корпуса, который имел наклонное расположение броневых листов, толщиной 13 мм.

Начальная скорость снаряда 45-миллиметровой пушки была не очень высока, но в то же время в стране не существовало более мощного орудия с умеренной силой отдачи. Аналогичная ситуация была и в других странах, выпускавших подобные автомобили. Вместо этого, экипаж имел доступ к новейшим пулестойким приборам наблюдения ПТ-К, а также дуплексным радиостанциям.

К концу 1938 года на заводе ЗИС уже были собраны экспериментальные шасси, оснащенные макетными бронекорпусами. В 1939 году Ижорский завод выпустил первые две бронемашины БА-11 для испытаний, однако по установленному плану руководства РККА они не успели принять участие в Советско-Финской войне, которая в то время разгоралась. Причиной этому стали трудности в усовершенствовании готовых образцов и устранении всех их недостатков. Например, военным не понравилось увеличение массы на 400 кг (по сравнению с заданием) и значительное увеличение удельного давления на грунт.

Однако было замечено, что по своим основным боевым характеристикам новая боевая машина превзошла своего предшественника БА-10, который тогда использовался в Красной Армии. По некоторым параметрам БА-11 даже превосходил основной пехотный танк Т-26. Например, при одинаковой мощности двигателя танк на шоссе мог разогнаться только вполовину скорости бронеавтомобиля (35 км/ч против 73 км/ч).

Однако работа продолжалась. После проведения испытаний Московский завод начал использовать более эффективную конвейерную сборку шасси ЗИС-6, и в период с 1940 по 1941 год было собрано 16 первых БА. Возможно было бы осуществить массовое производство, но этому помешали неизбежные обстоятельства. В июне 1941 года началось наступление гитлеровских войск в СССР, и бурная эвакуация автомобильных и ряда других заводов нарушила все планы по дальнейшему производству бронеавтомобилей.

БА-11 были задействованы только в начале Великой Отечественной войны, преимущественно на Ленинградском фронте, однако их судьба в этот период оказалась неудачной. Почти все были утрачены в боях до осени 1941 года, и новые бронеавтомобили не поступали. В начале войны была неудачная попытка наладить производство БА-11 на Подольском заводе имени Баранова, но внезапная остановка производства трехосных автомобилей ГАЗ-ААА и ЗИС-6 из-за отсутствия шасси означала прекращение выпуска и БА на базе этих автомобилей.

Конечно, машина имела неплохие характеристики, но в то время не удалось расширить ее производство из-за блокады Ленинграда, что оставило Ижорский завод изолированным. Приоритет был отдан производству танков, поэтому надежды на возобновление производства со временем были утеряны. 

Однако стоит отметить одну модификацию БА-11 - БА-11Д с дизельным двигателем, не имевшую аналогов в мире.

В конце 1940 года на одно из имеющихся на заводе шасси автомобиля ЗИС-34Д установили опытный автомобильный дизель ЗИС-7Д (разработчики - П. В. Сметанников, В. А. Будников, И. И. Молчалин). Мощность этого дизеля составляла 90 л.с. при 2200 об/мин (6 цилиндров, порядок зажигания 1-5-3-2-4, диаметр цилиндра 100 мм, ход поршня 130 мм, объем 6,12 л, степень сжатия 18, топливо - дизельное топливо). Даже теоретически машина была очень перспективной, и поэтому было принято решение выделить дополнительные ресурсы для ее разработки.

В начале 1941 года был проведен ряд испытаний первого советского БА-11Д с дизельным двигателем. Были обнаружены некоторые недостатки - в связи с увеличением массы машины до 8,6 тонн из-за более тяжелого двигателя. Однако, из-за более экономичного расхода топлива, запас хода увеличился на 30% при том же объеме бака в 150 литров. Впрочем, скорость бронемашины на шоссе уменьшилась из-за необходимости изменения передаточных чисел в главной передаче. Но благодаря улучшенным тяговым характеристикам дизеля, средняя скорость машины на шоссе возросла до 39,8 км/ч (иногда сообщается, что это число составляет 48 км/ч - расчетное значение).

Использование дизеля существенно улучшило пожарную безопасность бронеавтомобиля. К сожалению, в связи с началом войны не удалось завершить разработку и внедрить двигатель Д-7, и поэтому уникальный БА-11Д так и остался экспериментальным образцом до наступления военных событий.

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Боевое применение БА-11 демонстрировало его высокую надежность и боеспособность, превосходившую большинство иностранных аналогов по различным характеристикам. Однако из-за ограниченного производства было выпущено всего 16 бронеавтомобилей, которые были потеряны в начальном периоде войны. Единственный уцелевший экземпляр, 17-й, был передан в Ленинградскую высшую офицерскую бронетанковую школу, где использовался в качестве учебной единицы, а затем послужил источником запчастей для ремонта остальных машин.

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