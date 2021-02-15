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Здравствуйте, уважаемые читатели! С момента анонса новых процессоров AMD Ryzen 5000-й серии прошло несколько месяцев. Новички продемонстрировали выдающиеся результаты как в играх, так и рабочих приложениях, превзойдя процессоры Intel практически в любых задачах. Что немаловажно производительность на ватт процессоров AMD на архитектуре Zen 3 в полтора раза выше чем у процессоров Intel. Технологический гигант из Санта - Клары не сидел сложа руки и успел подготовить ответ в виде процессоров на архитектуре Rocket Lake. В Сети появились тесты нового флагмана Intel - Core I9 11900K. Почти во всех обзорах 11900К работал на частотах 5200 - 5300 Мгц, в то время как его прямой конкурент - Ryzen 5800X тестировался в режиме PBO авто или в стоке. 5200 - 5300 Мгц 11900К, на мой взгляд, явно не сток. Предполагаю что у процессора Intel были повышены лимиты и установлена качественная СВО. Чтобы сделать сравнение честным я увеличил лимиты потребления и настроил PBO Ryzen 5800X с бустом до 5 Ггц, благо СВО уже в наличии. Поехали!

1. Синтетика

В своей статье я буду опираться на тесты 11900K китайского энтузиаста, которые привел коллега mpanasovsky. Результаты Ryzen 7 5800X получены мною на своей игровой сборке, которая указана в профиле.

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CPU - Z

Результат Ryzen 7 5800X

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Результат Intel Core I9 11900К

В CPU - Z 11900К быстрее в однопотоке и в многопотоке.

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Cinebench R23

Результат Ryzen 7 5800X

Результат Intel Core I9 11900К

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В Cinebench R23 оба процессора демонстрируют примерно равную производительность.

Geekbench 5

Результат Ryzen 7 5800X

Результат Intel Core I9 11900К

В Geekbench 5 11900К лучше в однопотоке и хуже в многопотоке.





Как видим, в синтетике флагман Intel не показывает ничего выдающегося, и несмотря на более высокие частоты примерно на равных с Ryzen 7 5800X.

2. Игры

В играх для Intel Core I9 11900K ситуация печальная: даже в режиме PBO авто 5800X разгромил флагмана Intel. Например в игре League of Legends отставание 11900K от 5800X более 100 fps. С тонкой настройкой PBO и увеличенными лимитами потребления 5800X, как у меня, отставание Intel было бы еще больше.









Теперь обещанные игровые тесты на конфигурации автора. Все подробности о ней в профиле, кратко укажу что игры тестировались в 1080p на ультра настройках на связке Ryzen 7 5800X + Radeon VII 2125/1200 Мгц, оперативная память 3667CL14, Windows 10 Pro с последними обновлениями. Исключением является SoTR, которую тестировал в 720p на минималках, чтобы исключить влияние GPU на результат, и чтобы любой желающий мог сравнить производительность своего процессора в игре с Ryzen 7 5800X.





Far Cry 5

AC: Odyssey

Horizon: Zero Dawn

Если сравнивать результаты с моей старой связкой Ryzen 2700X + Radeon VII то прирост fps от замены процессора составил 20%. Думаю что я уперся в GPU и более производительная карта с новым процессором дала бы больший fps.

Shadow of The Tomb Raider

Для особо хитрых, кто будет тестировать SoTR без SMT, а потом хвалиться в комментариях результатом, я припас скрин без SMT, где у меня 261 fps. Так что жульничать не советую!

3. Заключение

Производительность нового флагмана Intel оставляет желать лучшего. Устаревший техпроцесс, низкая энергоэффективность, высокая цена (в Европе рекомендованная цена 11900К 550 - 584 евро), необходимость качественной СВО и замены материнской платы для апгрейда не оставляют ему никаких шансов против Ryzen 5800X в борьбе за покупателя.

Всем читателям спасибо за внимание, высокого вам fps и комфортного гейминга!