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Intel Core i9-11900K уступил Ryzen 7 5800X в играх

Но смог отыграться в бенчмарках.
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Американская компания Intel готовится к старту продаж процессоров поколения Rocket Lake для настольных персональных компьютеров. Тем временем на просторах всемирной паутины были опубликованы результаты тестов чипа Intel Core i9-11900K. В играх он не смог превзойти показатели Ryzen 7 5800X.

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Флагман одиннадцатого поколения получит 8 ядер и будет поддерживать технологию многопоточности. Базовая частота составит 3,5 ГГц, а пиковая – 5,2 ГГц на одно ядро. За счёт технологии Thermal Velocity Boost можно добиться дополнительного прироста в 100 МГц. Максимальная частота на все ядра составит 4,8 ГГц. Также грядущая новинка обзаведётся 16 МБ кэш-памяти третьего уровня.

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Ожидается, что номинальное энергопотребление процессора составит 125 Вт. При этом в условиях большой нагрузки Intel Core i9-11900K будет потреблять 250 Вт. Также отметим 14-нанометроый технологический процесс и поддержку Socket 1200 LGA.

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В играх Intel Core i9-11900K оказался менее производительным в сравнении с Ryzen 7 5800X. Например, в League of Legends при разрешении Full HD средняя частота кадров составила 361 FPS. У Ryzen 7 5800X – 473 FPS. В PUBG и Total War: Three Kingdoms чипы показали идентичный результат – по 215 FPS и 117 FPS соответственно. В Assassin’s Creed Valhalla, Wolfenstein Youngblood и Cyberpunk 2077 чуть лучше себя показал процессор «красной» компании. К слову, в Cyberpunk 2077 обе платформе уступили ещё неанонсированному чипу AMD Ryzen 7 5700G. Чип Intel опередил Ryzen 7 5800X в Hitman 3 на 2 FPS.

В бенчмарках Intel Core i9-11900K оказался лидером. Он превзошёл конкурентов в каждом из одиннадцати тестов для оценки производительности. Чипсеты были протестированы в Cinebench R15, Cinebench R20, CPU-z, V-RAY, x264 и PCMark 10. С результатами можете ознакомиться ниже.

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