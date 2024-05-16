Образный портрет модератора

Вступление

Здравствуйте, уважаемые читатели! Кто постоянно читает различные темы в Конференции, касающиеся видеокарт, для того не секрет многомесячный буллинг в мой адрес со стороны хейтеров, при бездействии модераторов. Данная статья - открытое письмо к руководству ресурса, молчать дальше и делать вид, что все хорошо, не вижу смысла. Поехали!

Технические проблемы видеокарт RTX 4090

Технические проблемы преследуют флагманы Nvidia много лет. Я уже упоминал об этом в своей статье "7 причин не покупать видеокарты Nvidia" Со времени публикации статьи у 4090 накопились новые проблемы. Во время чтения одной из тем Конференции мое внимание привлек пост, где овер спрашивает: "А разъёмы на RTX 4090 и 4080 продолжают плавиться? Или это только проблема переходников, а родные кабели у блоков питания не плавятся?" Ссылка на пост ElPelmeni

На его пост некто ego0550 ответил, цитирую: "Как не плавились ни переходники, ни разъемы, так и не плавятся. Нет никакой реальной проблемы, у кого-то возникают проблемы по непонятным причинам, но в общем - не чаще чем и обычные 8 пин разъемы."

Пост ego0550 нарушает п 3.1 Правил Конференции, цитирую: "3.1. Выдавать мнения или заведомо ложную информацию за надежную, делиться сторонней информацией без ссылки на первоисточник, а также давать советы без знаний предмета." Я написал об этом ego0550 и подкрепил свое мнение о технических проблемах 4090 5-ю ссылками на различные источники. Мой пост и ссылки на источники

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1. о сгоревшем коннекторе и дорогостоящем ремонте 4090

2. отвал чипа у 4090

3. сгоревший коннектор 4090 при работе на 75% мощности

4. о десятках сгоревших коннекторов питания 4090 в 2023

5. в марте 2024 сервис отремонтировал 200 сгоревших коннекторов питания у 4090

Также я нажал синюю карточку у поста ego0550 и отправил модераторам жалобу по п. 3.1 Правил.

Дальше началось самое интересное...

Оскорбления и бездействие модераторов

Хейтеров мой пост задел за живое. Сначала они утверждали что мои пруфы не пруфы, а потом перешли к открытым оскорблениям. Я не поленюсь и приведу их перлы, стилистика авторов сохранена:

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1. якобы я запостил всратые фейки с Интернета и накидываю говно на вентилятор автор sg999570

2. якобы я ненавижу баб, Nvidia и Хуанга автор ДАНИЛКА

3. якобы мой пост бред автор YakovDolgorukiy

4. якобы я вышел из сортира и от меня воняет автор nag77

5. якобы приведенные пруфы - инертные вбросы, а мой пост - плаканье автор shuler37

6. мне предлагают мыть унитазы автор nag77

7. якобы я не адекватен, патологический лгун и провокатор автор sg999570

8. якобы я фанатик и не адекватный автор shuler37

9. якобы я придурковатый царек автор sg999570

10. якобы я больной автор darthvedar

11. я призываю модераторов наказать нарушителей и выполнить свою работу

Модераторы бездействуют, мало того модератор qefir начинает выгораживать нарушителей! А модератор James_on спрашивает чего я ошиваюсь в теме?

Образный портрет James-on

Далее оскорбления продолжаются

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12. якобы я не адекватный автор shuler37

13. снова хейтер пишет что я не адекватный автор shuler37

14. хейтер пишет про погашение моего пердака автор nag77

15. якобы я жалкий и скучный персонаж автор YakovDolgorukiy

16. у хейтера заело пластинку, снова назвал меня не адекватным автор shuler37

Заключение

Мои неоднократные просьбы к модераторам выполнить свою работу, нажатия синих карточек, жалобы на оскорбления были бесполезны. Из нарушителей понес ответственность только sg999570, причем за нецензурную брань и всего на неделю (с рецидивами оскорблений у него блокировка аккаунта минимум на месяц должна быть, учитывая мой опыт по ЖК за 11 лет), остальные хейтеры, покрываемые модераторами, продолжают превращать Конференцию в помойку безнаказанными.

Уважаемое руководство ресурса! Факты буллинга в мой адрес, при бездействии модераторов, длятся много месяцев. Призываю вас навести порядок в модераторском составе. Многие из них профнепригодны, пристрастны и плевать хотели на объективность и Правила Конференции. В первую очередь это касается модераторов qefir, James_on, danil_sneg, Dex. Об этом говорил и ветеран ресурса, участник с 2003 года, в теме обсуждения кураторов. Беспредел в Конференции подрывает репутацию ресурса, мотивацию авторов ресурса, его участников создавать контент для ресурса и просто участвовать в его жизни и развитии!



