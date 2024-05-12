Этот случай вызвал недовольство у клиента, так как графический процессор был почти новым.

Компания ASUS оказалась под огнем критики из-за своей политики в отношении услуг RMA (возврата и обмена товаров), которая привела к непомерным затратам на мелкий ремонт и неэффективным решениям. Одному из клиентов был выставлен огромный счет (сумма превышала стоимость самого товара) за ремонт пластика на приобретенной видеокарте. Он обратился в отдел RMA компании для обслуживания своего продукта, но был шокирован требованием оплаты, особенно учитывая, что видеокарта была новой и хрупкой. Вместо ожидаемого ремонта, ASUS предложила выкупить товар с 30% скидкой.

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Этот случай не является единичным. В репортаже GamersNexus отмечается, что отдел RMA компании ASUS плохо обращается с владельцами продукции и пытается обмануть их. Это серьезно подорвало репутацию компании, которая славится своим качеством.

Тем не менее, возможно, популярные в сфере игр технологии продолжат привлекать клиентов, но критики требуют от ASUS изменений в своей политике RMA, чтобы клиенты получили более качественное обслуживание.





Клиенты ожидают более благоприятную процедуру возврата и обмена товаров, а также надеются на эффективные решения проблем с продукцией.