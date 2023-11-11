Сколько таких сервисов занимаются ежедневным ремонтом, неизвестно.

История, связанная с проблемами видеокарт GeForce RTX 4090, продолжается уже более года с момента появления первых сообщений о расплавленных разъемах 12VHPWR. Главный техник из компании NorthridgeFix утверждает, что ему приходится ежемесячно ремонтировать около сотни видеокарт GeForce RTX 4090, все они страдают от неисправности разъемов. При этом он подчеркивает, что неисправности не связаны с ошибками пользователей, а обусловлены недостатками самих кабелей.

В видеоролике, опубликованном на YouTube-канале NorthbridgeFix, техник сообщил:

реклама "Мы получаем примерно 20-25 видеокарт GeForce RTX 4090 в неделю".

Такой значительный приток клиентов является ярким свидетельством широкой распространенности проблемы, связанной с данной моделью. Чтобы подчеркнуть распространенность неисправностей видеокарт, мастер поделился, что ему пришлось приобрести средства защиты, включая респиратор и очиститель воздуха, чтобы обезопасить свое здоровье от вредных испарений, выделяемых в процессе ремонта расплавленных разъемов.

"Мы так часто их получаем, что я приобрел маску "Хиросима", чтобы не терпеть запах горящих проводников, – пояснил он. Это похоже на фейерверк, только усиленный в десять раз. Постоянное вдыхание запаха горелых проводников не может быть благоприятным для здоровья".

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Несмотря на отрицание NVIDIA того, что проблемы с плавящимся разъемом питания связаны с особенностями разъема дополнительного питания PCIe 12VHPWR, компания PCI SIG предприняла доработку этого разъема. В новом кабеле 12V-2x6 устранен основной недостаток 12VHPWR, а именно сила фиксации, а также внесены изменения в другие аспекты конструкции.