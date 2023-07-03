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На фоне рассмотренных причин, по которым Йенс Столтенберг «выиграл гонку» за пост генсека НАТО в этом году, не менее интересным является рассмотрение вопроса: как он стал, пожалуй, одним из самых ярых русофобов современности и получил «уважение» Вашингтона?

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Фото: Brian Snyder / AP

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Как известно, Йенс Столтенберг является потомственным норвежским политиком: его отец был послом королевства в Югославии, затем занимал пост министра иностранных дел.

Мать Й.Столтенберга, Камилла, в молодости придерживалась левых взглядов.

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На фоне скандалов о пристрастии к героину и призывов легализовать наркотики его скончавшейся в 2014 году сестры, телеведущей Нини, сам Йенс тоже как-то признался, что в молодости курил марихуану.

По утверждению норвежских СМИ, в конце 80-х Йенс Столтенберг якобы имел контакты с сотрудниками КГБ и работал под агентурной кличкой Стеклов. На это сам политик отвечал, что «всего лишь общался с дипломатами разных стран и не видит в том ничего предосудительного». Тем не менее, именно ник «Steklov» Йенс Столтенберг, будучи фанатом онлайн-игр «в солдатики», использовал в одной из своих любимых — Age of Empires. Отсюда не удивительно, что в своей последующей деятельности Йенс активно встал на антироссийскую позицию, пытаясь тем самым «закрасить» свое прошлое отношение к Москве.

Кстати, аналогичный пример можно было наблюдать и у «метрессы немецкой политики» - Ангелы Меркель, которая в эпоху холодной войны - и в школе, и в институте была в первых рядах комсомолок, однако в последующей своей политической деятельности в качестве канцлера Германии активно открещивалась от «ленинских принципов».

Касаясь же левых в прошлом взглядов Йенса Столтенберга, не лишним будет вспомнить, что первым местом его работы была газета Arbeiderbladet, которую называли рупором норвежских левых. В 1985-89 гг. он возглавлял молодежное крыло Норвежской рабочей партии. В прошлые годы «юношества» он вообще активно придерживался левых взглядов, резко критиковал Североатлантический альянс и был активным противником членства Норвегии в НАТО. Будучи студентом даже бросал камни в здание посольства США в Осло в знак протеста против войны во Вьетнаме.

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И этот «левацкий запал» он долго сохранял, даже в 2013 году, накануне очередных парламентских выборов в Норвегии, Столтенберг «пошел в народ»: сев за руль такси возил пассажиров по Осло, обсуждая с ними политические и экономические вопросы, а также предстоящее голосование.

В марте 2000 г. он стал премьер-министром Норвегии, самым молодым (41 год) в истории страны. При его правлении в 2006 г. был принят стратегический план в отношении северных регионов, предусматривавший масштабное сотрудничество с Россией, в 2010 г. при его участии РФ и Норвегия подписали соглашение о делимитации морских границ в Баренцевом море, переговоры о котором велись с 1970 г. Будучи премьером, Столтенберг несколько раз встречался с российскими лидерами Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым.

Однако быстро поняв, что левацкие взгляды выходят из моды строившегося Соединенными Штатами однополярного мира, активно развитая у Столтенберга политическая мимикрия стала усиленно уводить его в стан русофобов и подручных Вашингтона. Именно поэтому он резко изменил свою политическую позицию и сделал все возможное для того, чтобы молодежное крыло социал-демократической Рабочей партии Норвегии официально признало членство страны в НАТО. А заняв кресло премьер-министра, стал активно поддерживать международные операции альянса, в том числе и участие Норвегии в военных действиях НАТО в Афганистане и в Ливии.

Но хорошо известно, что мимикрирующие политики, как и животные, в целях выживания сбиваются в стаю. Отсюда не удивительно, что, когда зашла речь о возможном преемнике прошлого генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена, главным инициатором «выдвижения» Столтенберга на этот пост стала канцлер Германии Ангела Меркель. Как признавалась тогда германская пресса, сначала она убедила президента США Барака Обаму, потом британского премьер-министра Дэвида Кэмерона и президента Франции Франсуа Олланда поддержать кандидатуру норвежского премьера, а затем и остальных участников блока. И ее убеждения были настолько «эффективными», что такому «выдвижению» не помешали даже возражения отдельных членов блока о нежелательности два раза подряд ставить на этот пост представителя одного и того же географического региона. С пренебрежением на этом фоне в Вашингтоне отнеслись даже к таким влиятельным на тот момент кандидатам, как министр обороны Бельгии Питер Де Крем, глава МВД ФРГ Томас де Мезьер, бывший глава МИД Италии Франко Фраттини.

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Но уверенность в том, что именно Столтенберг будет безоговорочным инструментом Вашингтона в руководстве НАТО, плюс клятвенные заверения Меркель о способности Столтенберга к его политической мимикрии «под чутким руководством США», сделали свое дело!

Однако надо было сразу же отрабатывать такие «авансы», что вынудило Столтенберга с первых же дней на посту генсека НАТО взять жесткий русофобский курс. И эта позиция, в частности, проявилась еще до обострения отношений Белым домом с Москвой, когда американцы настойчиво стали призывать союзников по НАТО увеличить расходы на оборону в расчете на реализацию уже тогда планировавшегося усиления вооруженного противостояния сначала с Россией на Украине, а затем и с Китаем.

Ну а дальше все пошло по уже хорошо известной всем канве и в череде последних событий…

С начала нынешней конкурентной борьбы за пост генсека НАТО Столтенберг, на фоне выдвижения Европой различных кандидатов на пост генсека НАТО, даже «дал слабину». И вроде бы заявил, что не намерен продлевать срок своих полномочий, о чем 12 февраля объявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску. Однако затем, поняв разброд и шатание в европейских кругах, а также «после консультаций» с «крестным отцом» в Вашингтоне, он согласился продолжить свою деятельность на этом посту после почти девяти лет исполнения этих функций и уже трехкратного продления срока своих полномочий.

Да и других «захватывающих» предложений к нему, по правде, не поступило.

А кроме того, где еще так эффективно Вашингтон может использовать его русофобскую мимикрию?