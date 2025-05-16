Чтобы ограничить использование ископаемого топлива, Китай перешел на ядерную энергетику. Страна быстро расширяет свою ядерно-энергетическую инфраструктуру, и в настоящее время в этой стране строится одиннадцать новых ядерных реакторов для удовлетворения растущих потребностей в энергии. Однако для питания своих реакторов Китай должен импортировать большое количество урана из нескольких стран. В частности, в то время как Китай добывает 4 % урана, он сильно отстает в этой области от некоторых стран, например, таких как Казахстан, который в последние годы добывает около 40 % этого стратегического ресурса от всей мировой добычи.

Однако, последние проведенные Китаем геологические исследования могут изменить уже в ближайшие годы зависимость КНР от внешних поступлений этого ископаемого топлива. Так, согласно сообщениям китайских СМИ, проводя исследования в пустыне Ордос, Китай обнаружил там месторождение, содержащее более 30 миллионов тонн урана.

Это открытие, по оценкам китайских ученых, позволит стране питать свои атомные электростанции за счет собственных ресурсов, позволит Китаю достичь своей цели по энергетической автономии и может оказать значительное влияние на мировой рынок, особенно на цену этого радиоактивного материала.

По сообщениям китайских ученых, это открытие также открывает новые возможности для разведки урана в аналогичных геологических формациях в КНР. Джин Руоши, главный научный сотрудник по урану в Геологической службе Китая (CGS), подчиняющейся Министерству природных ресурсов, подчеркнул, что новое открытие в эоловом песчанике может привести к открытию новых крупных месторождений в других районах Китая. Бассейн Ордоса - всего лишь один из многих регионов Китая, который может содержать еще больше неиспользованных ресурсов, особенно в бассейнах Тарима, Джунгара и Сунляо, где также распространены эоловые песчаники.

Как указывается, благодаря открытию указанного месторождения урана в пустыне Ордос, Поднебесная может удовлетворить свои собственные потребности в топливе и значительно сократить или даже прекратить импорт. Уменьшая свою зависимость от внешних поставок этого минерального топлива, Китай становится гораздо менее уязвимым перед западными санкциями и ограничениями, которые могут помешать импорту урана.

Согласно публикуемым в КНР сообщениям, указанное открытие произошло в определенной степени благодаря использованию Китаем передовых технологий, в частности, таких как 3D-моделирование, геопространственный анализ и расширенная геологоразведка. Они позволили обнаружить месторождение урана в пустыне Ордос, регионе, уже богатом нефтью, углем и газом. По данным China Daily передовые методы разведки и новейшие технологии позволили Китаю обнаружить уран в регионе, который долгое время считался неблагоприятным для добычи полезных ископаемых.

Эксперты отмечают, что традиционно на рынке урана доминировали такие страны, как Казахстан, Канада и Австралия. Потенциальный выход Китая на рынок в качестве крупного производителя урана может нарушить существующие цепочки поставок и структуру ценообразования. Западные обозреватели считают, что на мировом рынке открытие месторождения в пустыне Ордос может привести к снижению цен на уран, в том числе и благодаря ожиданиям, что конкуренция между Китаем и другими странами за этот стратегический ресурс ослабнет. С другой стороны указывается, что, наличие этого месторождения и снижение зависимости от уранового топлива Поднебесной может плохо сказаться на производителях, которые осуществляют экспорт урана в Китай и привести к их значительным потерям в доходах.