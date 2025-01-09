Министерство обороны Израиля объявило о создании нового исследовательского подразделения в рамках Управления оборонных исследований и разработок (Mafat). Это подразделение сосредоточит свое внимание на использовании и более активном интегрировании искусственного интеллекта (ИИ) и автономии для укрепления технологических и оперативных возможностей Министерства обороны Израиля. По словам генерального директора Министерства обороны генерал-майора запаса Эяля Замира, эта инициатива представляет собой ключевое событие в подготовке будущих полей сражений, где солдаты и автономные системы будут действовать в тесной координации. По сообщению Министерства, эта инициатива направлена на сокращение человеческих жертв, оптимизацию использования всех военных ресурсов и повышение скорости при принятии решений в ходе боевых операций.

Указанные усилия проводятся в тесном сотрудничестве между израильскими военными ведомствами, академическими институтами, стартапами и крупными оборонными компаниями. Дэниел Голд, глава Mafat, подчеркнул важность этого единого подхода к созданию в стране комплексной системы, объединяющей исследователей и операторов.

Как отмечают израильские СМИ, это согласуется с продолжающимися усилиями Израиля по сохранению своего лидерства в разработке автономного оружия, такого как признанный во всем мире летающий боеприпас Harpy. Параллельно Израиль подписал важный контракт с Israel Aerospace Industries на расширение производства перехватчиков Arrow-3. Эти ракеты, предназначенные для противодействия высотным баллистическим угрозам, продемонстрировали свою эффективность в недавних конфликтах, успешно перехватив иранские ракеты во время атак 14 апреля и 1 октября 2024 года. Хотя стоимость контракта оценивается в миллиарды шекелей, точное количество заказанных ракет не разглашается.

Кроме того, Mafat инвестировало около 40 миллионов долларов в контракты с малыми и средними компаниями, производящими беспилотные летательные аппараты, включая приобретение беспилотника-перехватчика, разработанного Airobotics. Это отражает растущую заинтересованность Израиля в развитии технологий беспилотных летательных аппаратов. Эта тенденция в стратегии Министерства обороны Израиля усилилась после нападения «Хамас» 7 октября 2023 года, подчеркивая необходимость быстрой адаптации к меняющимся вызовам современных боевых действий. Как отмечают израильские обозреватели, расширение производства Arrow-3 и инвестиции в беспилотные летательные аппараты отражают комплексный подход Министерства обороны к устранению возникающих угроз при одновременном укреплении технологических и военных возможностей страны.

Согласно оценкам израильских СМИ, создание Администрации искусственного интеллекта и автономии знаменует собой значительную структурную эволюцию в Министерстве обороны, поскольку это первое новое подразделение такого рода за более чем два последних десятилетия. Генерал Замир заявил, что указанная инициатива является частью стратегического видения Министерства, направленного на поддержание военного превосходства Израиля при подготовке к будущим возможным конфликтам.

При этом израильские обозреватели указывают, что не только Израиль, но и Соединенные Штаты, Китай, Франция, также активно инвестируют в искусственный интеллект для повышения своего военного потенциала. Эти усилия нацелены на такие важные области, как помощь в принятии решений, автономные системы вооружения, кибербезопасность и логистика. Например, Соединенные Штаты через Агентство перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) с 2018 года выделили более 2 миллиардов долларов на разработку технологий искусственного интеллекта в оборонной отрасли. Тем временем Китай сосредоточился на автономном оружии и передовых системах наблюдения, чтобы укрепить свои стратегические позиции. В Европе Франция стремится стать лидером в области искусственного интеллекта в военной сфере. Эти шаги подчеркивают широкое признание преобразующего потенциала искусственного интеллекта в военных операциях, повышающего эффективность, скорость и точность выполнения задач при одновременной оптимизации ресурсов и минимизации рисков для персонала.