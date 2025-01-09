Компания Elephant Robotics, занимающаяся разработкой и производством робототехники, включая образовательных, профессиональных и гуманоидных роботов, а также их программным обеспечением, представляет роботов-питомцев в виде домашних животных MetaCat и MetaDog, использующих продвинутый искусственный интеллект в общении. Эти роботы-питомцы обладают реалистичными движениями, сенсорными датчиками и функцией распознавания голоса, что обеспечивает эмоциональную связь без участия настоящих животных. Они идеально подходят для всех возрастов потребителей такой продукции и, благодаря новейшим технологиям, передают очарование настоящих кошек и собак.

В частности, представленный компанией MarsCat является первым в мире бионическим домашним котом, мурлыканье которого проникнет в любое сердце. Он распознает предметы, игрушки и даже свою постель, играя с такими предметами, как палочки-дразнилки, игрушечные мячи или другие предметы. По сообщению компании, он предназначен для использования в качестве робота-компаньона дома, в образовательных целях и в научных исследованиях. В отличие от традиционных домашних животных, MarsCat полностью автономен и не требует инструкций, чтобы вести себя как живой. Он ходит, бегает, спит, потягивается и даже имитирует такие действия, как закапывание мусора — без связанного с этим беспорядка.

“Он может ходить, и у него много сенсоров. При виде вас он покачает головой, потому что в носу у него есть камеры, которые позволяют ему определять обстановку и обходить препятствия. Мы создали его, так как видим, что на рынке существует реальная потребность в общении с домашними роботами”, - рассказала Лиша Цю из Elephant Robotics на открывшейся Международной выставке потребительской электроники CES 2025 в Лос-Анджелесе. Робот-кот адаптируется к внешним взаимодействиям, выражая различные эмоции с помощью жестов и мяуканья. Этот роботизированный питомец полностью адаптивен, способен чувствовать прикосновения, слышать голоса, видеть лица и даже играть с игрушками или настоящими кошками. Благодаря сенсорному дизайну он реагирует, когда его гладят по голове, спине или подбородку. Он может слышать команды, хотя и не всегда подчиняется, что отражает его индивидуальность, которая меняется в зависимости от того, как с ним обращаются.

Компания Elephant Robotics в своем рекламном ролике подчеркивает, что личность бионического кота столь же динамична, как и его особенности. MarsCat обладает шестью чертами характера — энтузиазмом, отчужденностью, энергией, ленью, общительностью и застенчивостью, — которые развиваются в зависимости от взаимодействия с пользователем. Такие факторы, как частота общения, быстрота реакции во время игры и тональность звуков, формируют его индивидуальность. Это гарантирует, что каждый MarsCat действительно уникален в своем роде.

MarsCat работает на базе четырехъядерного процессора Raspberry Pi и программируется, что позволяет пользователям создавать уникальные приложения и расширять его возможности. Владельцы MarsCat могут персонализировать своего бионического питомца с помощью аксессуаров, таких как одежда, шапки, ошейники и шарфы. Цвет глаз и действия также можно настроить с помощью приложения MarsApp, добавив еще один уровень персонализации.

реклама





Как заявляют представители компании Elephant Robotics, MarsCat - это идеальное решение для тех, кто не может ухаживать за обычными домашними животными из-за аллергии или нехватки времени. Благодаря отсутствию шерсти и аллергенов, он обеспечивает чистоту и санитарные условия. Он устраняет необходимость в обслуживании лотка для мусора и автоматически заряжается при установке зарядной станции. Для занятых людей MarsCat может развлекать сам себя, обеспечивая постоянную активность и не требуя присмотра. Он устраняет разрыв между радостью владения домашним животным и удобством современной робототехники. Центральная нервная система робота-питомца повторяет нервную систему позвоночных, используя датчики для реакции на раздражители и создания реалистичных действий. Регулярное общение с MarsCat побуждает его мяукать чаще, а постоянное внимание способствует установлению более тесной связи, как с живой кошкой.

“Помимо сенсорных датчиков, в нем также есть функция голосового управления. Мы можем сказать: “Я люблю тебя” или “Хороший мальчик”, и, поскольку глаза - это экраны, в них будут вспыхивать сердечки. Вы также можете давать функциональные комментарии, например, “Пошевелите хвостом” или “Пошевелите головой”, - говорит Цю.

В опубликованных комментариях посетителей выставки CES 2025, MarsCat оценивается как значительный шаг вперед в области роботов-компаньонов, сочетая передовые технологии с реалистичным поведением. Подчеркивается предлагаемый этим автономным и интерактивным питомцем комфорт, дружеское общение и бесконечные возможности для программирования и настройки.