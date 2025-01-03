Пекин предпринимает активные шаги по совершенствованию своих возможностей в области раннего предупреждения и контроля за воздушным пространством (AEW&C). Как отмечают западные военные эксперты, значительного успеха в этом вопросе Китаю удалось в последнее время достичь с созданием нового самолета наблюдения и управления KJ-3000. Этот самолет был продемонстрирован в недавно появившихся в китайских социальных сетях и представляет собой большой четырехмоторный самолет AEW& C, созданный на базе китайского стратегического транспортного самолета Y-20.

Самолет оснащен четырьмя турбовинтовыми двигателями Shenyang WS-20, которые также используются на новых транспортных самолетах Y–20B и, как отмечается, являются более совершенными, чем используемые на Y-20 советские двигатели Соловьева D–30KP-2.

Согласно сообщениям китайских СМИ, создание этого нового самолета KJ-3000 обещает значительно расширить оперативный охват и возможности наблюдения воздушного пространства Народно-освободительной армией Китая (НОАК), особенно в таких стратегических районах, как Южно-Китайское море и западная часть Тихого океана. Этот самолет имеет значительно большие возможности, нежели другой передовой китайский самолет AEW&C KJ-700, созданный на основе тактического транспортного самолета Shaanxi Y-9, который в небольшом количестве поступил на вооружение военно-воздушных сил Народно-освободительной армии Китая.

Китайскими обозревателями отмечается, что KJ-3000 представляет по своим возможностям значительный шаг вперед по сравнению с существующими в Китае самолетами наблюдения и разведки, такими как KJ-500 и KJ-2000. Когда KJ-3000 поступит на вооружение, он станет вторым типом реактивных самолетов AEW&C для ВВС НОАК после KJ-2000, созданного на базе российского самолета Ил-76.

Самолет KJ-3000 будет оснащен двумя установленными под обтекателем радарами с активным электронным сканированием (EASA), способными поворачиваться для обеспечения полного охвата воздушного пространства. Это может стать большим преимуществом для обнаружения целей в потенциальных боевых ситуациях, включая самолеты-невидимки и беспилотные системы.

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Ожидается, что KJ-3000, оснащенный усовершенствованным датчиком дозаправки в воздухе, расширит свою зону использования по сравнению с KJ-2000. Эта особенность в сочетании со способностью работать на больших высотах, чем турбовинтовые платформы, такие как KJ-500, обеспечит значительное преимущество и с точки зрения безопасности, радиолокационного покрытия.

По замечаниям китайских обозревателей, KJ-3000 разработан для дополнения и, в конечном итоге, замены ограниченного парка самолетов KJ-2000, устраняя пробелы в возможностях с помощью улучшенных технологий и повышения эксплуатационной способности. Это стратегическое обновление позволит удовлетворить растущие оперативные потребности ВВС НОАК. Повышению эффективности контроля за воздушным пространством послужит установка на фюзеляже самолета KJ-3000 боковых радаров AESA, которые стали особенностью другого передового китайского самолета AEW&C, KJ-700.

Хотя конкретные сведения о KJ-3000 остаются ограниченными на этапе летных испытаний, его возможности дозаправки в воздухе и его потенциал в качестве передовой платформы AEW&C рассматриваются западными военными экспертами как ключевые факторы, которые могут привлечь внимание Пентагона.

В своей недавней оценке военной мощи Китая Министерство обороны США отмечает, что новейшие китайские самолеты AEW&C повышают способность ВВС НОАК обнаруживать, отслеживать и уничтожать воздушные угрозы в различных условиях, в больших объемах и на больших расстояниях. Американские эксперты указывают, что растущий опыт китайских военных в области использования платформ Y-20, двигателей WS-20 и радиолокационной технологии EASA предвещает скорый ввод в эксплуатацию KJ-3000, и изображения, размещенные в китайских социальных сетях, подтверждают это. Подчеркивается, что внедрение KJ-3000, передового самолета наблюдения, знаменует собой значительный шаг в развитии военно-воздушных возможностей Китая. Внедряя новейшие радиолокационные технологии и улучшая эксплуатационные характеристики, этот новый самолет может сыграть ключевую роль в повышении эффективности воздушного наблюдения и командования НОАК.