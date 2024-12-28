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vizir47
Пентагон подготовил доклад о военной экспансии Китая за 2024 год
Пентагон опубликовал свой ежегодный доклад под названием "Развитие военной сферы и безопасности в Китайской Народной Республике за 2024 год", где содержится подробный анализ растущего военного потенциала Китая.

Министерство обороны США опубликовало свой ежегодный доклад  под названием "Развитие военной сферы и безопасности в Китайской Народной Республике за 2024 год". В этом объемном документе содержится подробный анализ растущего военного потенциала Китая, стратегических целей и политики в области безопасности, приводящий к критическому представлению о динамике развития американо-китайских отношений и глобальной безопасности.

В докладе подчеркивается стремительная военная модернизация Китая, характеризующаяся достижениями в области стратегических ядерных сил, технологий создания гиперзвуковых ракет и интеграции искусственного интеллекта. Как сообщается, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в настоящее время располагает арсеналом из более чем 1000 баллистических ракет средней дальности (БРСД), позиционируя себя как доминирующую державу в Индо-Тихоокеанском регионе.

Заметным событием деятельности Пекина выделяется усиление военно-морских сил Китая, которые теперь включают в себя три авианосные группы и продолжающееся производство современных эсминцев, подводных лодок и десантных кораблей. Признается, что военно-морской флот НОАК превзошел военно-морской флот США по количеству кораблей.

В докладе указывается, что ядерный арсенал Китая достиг примерно 500 боеголовок, и, по прогнозам, к 2030 году он может удвоиться. Это знаменует собой значительный сдвиг в стратегической позиции страны, которая приближается к политике ядерного сдерживания, конкурирующей с политикой Соединенных Штатов и России. Развертывание новых межконтинентальных баллистических ракет (МБР) и достижения в технологиях преодоления противоракетной обороны подчеркивают этот переход.

В докладе особо выделяется, что Тайвань остается ключевым стратегическим направлением для КНР. Отмечается, что Пекин активизировал военные учения в районе Тайваньского пролива, включая беспрецедентные совместные военно-воздушные и военно-морские учения, направленные на имитацию блокады или сценария вторжения. Эти действия, как подчеркивается в докладе, «указывают на растущую напряженность и риск военного конфликта в регионе».

Констатируется, что усилия Пекина по созданию глобального военного присутствия очевидны благодаря его зарубежным базам и логистическим центрам. В докладе Министерства обороны США китайская база в Джибути рассматривается как модель для будущих военных форпостов Китая, которые могут распространиться на Ближний Восток, Африку и острова Тихого океана. Указывается, что эти базы призваны обеспечить стратегические интересы Китая и обеспечить проецирование силы на многие континенты.

Оценка Пентагона сводится к обеспокоенности по поводу стремления Китая к достижению военного паритета с Соединенными Штатами. В докладе подчеркивается необходимость постоянных инвестиций США в передовые военные технологии, партнерства с союзниками и повышения боеготовности в Индо-Тихоокеанском регионе. Отмечается, что союзники США, такие как Япония, Австралия и Индия, выразили повышенную обеспокоенность по поводу растущей агрессивности Китая. Комментируя выход указанного доклада Министерства обороны США, американские СМИ уже развернули активную антикитайскую пропаганду, раздувая военную угрозу для Запада и союзников США со стороны Китая.

В частности, американские обозреватели подчеркивают  в своих оценках, что, в то время как Китай ускоряет наращивание военной мощи, тяжелое состояние американских финансов угрожает национальной безопасности США. Дефицит федерального бюджета и растущий государственный долг оказывают огромное давление на расходы на оборону. Чтобы эффективно противостоять Китаю, США предлагается перестроить свой флот, модернизировать ядерный арсенал, расширить противоракетную оборону. Отмечается, что в ближайшее время команда избранного президента Дональда Трампа по национальной безопасности должна приступить к восстановлению военно-морского флота, добавив в него больше надводных боевых кораблей, подводных лодок и вспомогательных судов, чтобы противостоять господству Китая на море. Стареющий ядерный арсенал Америки нуждается в модернизации, чтобы обеспечить надежное сдерживание быстро растущих запасов современных боеголовок и систем доставки в Китае.

Кроме того, американские обозреватели указывают, что выводы доклада Министерства обороны США безусловно повлияют на предстоящие многосторонние диалоги по обороне, включая Четырехсторонний диалог по безопасности (Quad), и на деятельность НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе.

#военные новости #военное противостояние #военное противостояние сша и китя #доклад пентагона 2024
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