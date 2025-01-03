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Мегапроект Китая по переброске воды на 4345км за 70 млрд долларов закончат к 2050г

Китай намеревается завершить в 2050 году свой масштабный по управлению водными ресурсами проект и переброске пресной воды с юга на север. Его стоимость оценивается в 70 миллиардов долларов.
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В Китае проживает 20% населения земного шара, но доступ к водным ресурсам в разных частях страны неодинаков. Признавая наличие недостатка воды в засушливых промышленно и сельскохозяйственно значимых северных регионах и, напротив, наводнений на юге, концепция перераспределения воды была впервые предложена Мао Цзэдуном в 1952 году. Это привело к возникновению амбициозного проекта по переброске водных ресурсов с юга на север. Планируемый к завершению в 2050 году, этот проект является одним из самых масштабных в Китае по управлению водными ресурсами, его стоимость оценивается в 70 миллиардов долларов. Он запущен наряду с другими важными проектами, такими как плотина "Три ущелья" на реке Янцзы, которая обеспечивает удовлетворение потребностей водой быстро растущего населения и экономики Китая.

Этот проект по переброске воды уникален по своим масштабам и размаху, он  включает в себя три основных этапа, каждый из которых направлен на решение различных задач для эффективного управления водными ресурсами Китая.

Центральный маршрут проекта будет использовать канал протяженностью 1264 км от водохранилища Даньцзянкоу на реке Хань, являющейся частью обширной речной системы Янцзы. Этот канал, который часто называют Великим акведуком, имеет на своем протяжении ряд плотин для создания гравитационного потока, обеспечивающего непрерывное водоснабжение Пекина. Строгие правила запрещают сброс отходов в канал, чтобы сохранить качество воды для питья и приготовления пищи. Строительство этого маршрута, завершившееся в 2014 году, потребовало переселения примерно 330 000 человек из районов, прилегающих к водохранилищу, и значительно сократило сток воды в реке Хань.

Действующий, но находящийся в стадии реконструкции, Восточный маршрут предусматривает модернизацию и расширение древнего Великого канала, который был построен в пятом веке до нашей эры. Эта система отводит воду из реки Янцзы в северные города, такие как Тяньцзинь. В отличие от Центрального маршрута с самотечным движением воды, Восточный маршрут использует более 20 насосных станций на протяжении 1100 км для облегчения подачи воды, что отражает сложное решения использования древних инженерных разработок и современных технологических усовершенствований.

Западный маршрут является наиболее спорным из трех, и его строительство еще не началось. Планируется направить воду из реки Йи, протекающей вблизи Тибетского нагорья, в засушливые районы Внутренней Монголии, Цинхая и Ганьсу. Этот маршрут сталкивается со значительными экологическими и политическими проблемами.  В частности, это обусловлено тем, что Тибетское нагорье является важнейшим источником воды для других крупных рек Азии, включая Меконг и Брахмапутру, которые обеспечивают водой страны за пределами Китая. Отвод воды из этих источников вызвал обеспокоенность по поводу возможных отрицательных последствий для стран, расположенных ниже по течению, и усилил напряженность в регионе.

Центральный и Восточный маршруты имеют важное значение для экономической безопасности и роста экономики Китая, особенно потому, что они направляют жизненно важные водные ресурсы в ключевые промышленные и политические центры страны. Однако проект не обошелся без критических замечаний, особенно в южных провинциях, где опасения по поводу сокращения поставок воды увязываются с возможным изменением климата. Провинция Хубэй, например, выразила недовольство поддержанием высокого уровня воды в водохранилищах для обеспечения Центрального маршрута, что ведет к ограничению здесь доступности воды. 

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На фоне огромных масштабов и амбициозности, проект по переброске воды с юга на север вызвал серьезные экологические и социальные проблемы.  Проект существенно изменил природные экосистемы, особенно вдоль Восточного маршрута, который в значительной степени зависит от озер и притоков рек. Это нарушение серьезно повлияло на водную флору и фауну, особенно на популяции рыб. Перемещение воды с юга на север также привело к возникновению непредвиденных опасностей, таких как передача заболеваний, передаваемых через воду. Так, например, паразитарные заболевания, переносимые улитками из южного Китая, в настоящее время угрожают северным регионам, вызывая серьезные опасения в области общественного здравоохранения. Другой серьезной проблемой является проникновение в южные районы морской воды, которое происходит, когда из района отводится большое количество воды, что нарушает естественный баланс местных экосистем и делает оставшуюся воду непригодной для сельского хозяйства или потребления.

Этот проект уже стоил огромных человеческих жертв. Сотни тысяч жителей были вынуждены переселиться только по центральному маршруту, многие - во второй раз, поскольку уже были перемещены во время строительства плотины "Три ущелья". В результате этих перемещений общины оказались в затруднительном положении, не имея средств к существованию и из-за незначительной поддержки для восстановления условий своей жизни. Как отмечают иностранные наблюдатели, такие вынужденные миграции подчеркивают социальные последствия масштабных инфраструктурных инициатив Китая, о которых часто не сообщается в официальных отчетах.

 

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