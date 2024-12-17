Согласно информации, опубликованной иранским информационным агентством Tasnim News, военно-морской флот Корпуса стражей исламской революции (КСИР) намерен в ближайшее время расширить свои возможности за счет введения в действие нового революционного беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Контр-адмирал Алиреза Тангсири, командующий военно-морскими силами КСИР, сделал это заявление во время 12-й Международной аэрокосмической выставки Исламской Республики на острове Киш, расположенном в стратегических южных водах Ирана, объявив "о предстоящей интеграции новаторского и уникально совершенного беспилотного летательного аппарата в состав вооруженных сил".

Описав новый беспилотник как способный "удивить мир", адмирал Тангсири выразил уверенность, что презентация нового БПЛА, разработка которого осуществлялась совместными усилиями военно-морских сил КСИР и Министерства обороны Ирана, станет важной вехой в развитии оборонных возможностей Ирана. Адмирал Тангсири заверил, что появление этого беспилотника позволит по-новому взглянуть на сферу двустороннего сотрудничества между двумя организациями.

Хотя конкретные детали конструкции и функциональности нового БПЛА остаются нераскрытыми, известно, что его разработка велась в соответствии с инновационными достижениями в иранской военной технологии беспилотных летательных аппаратов.

Иран за последние годы добился значительных успехов в области беспилотных технологий, используя их как в оборонительных, так и в разведывательных целях. Ранее в этом году КСИР и иранская армия продемонстрировали множество новых беспилотников и современной военной техники в ходе двадцати общенациональных военных учений. Среди разработок были дроны-камикадзе и боевые беспилотники, оснащенные передовыми технологиями.

Так, в сентябре Иран представил беспилотник-камикадзе, способный преодолевать расстояние более 4000 километров. Помимо этого, СМИ Ирана неоднократно сообщали об использовании возможностей беспилотных летательных аппаратов КСИР для наблюдения за действиями военно-морских сил США в Персидском заливе, публиковались полученные такими БПЛА точные кадры наблюдения за американскими авианосцами и другими военными кораблями, действующими в регионе. “Авианосец Соединенных Штатов, а также 16 эсминцев и фрегатов, которые находятся в регионе, постоянно находятся под наблюдением наших разведывательных беспилотников”, - заявил тогда контр-адмирал Шахрам Ирани. “Мы у них над головой”, - добавил он, имея в виду военные корабли США, о которых идет речь.

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За последние годы КСИР значительно расширил свой парк беспилотных летательных аппаратов. Заметным приобретением для ВМС КСИР стала поставка значительной партии беспилотных летательных аппаратов в 2020 году, в том числе моделей, способных запускаться с небольших лодок. Это предоставило КСИР инструменты, предназначенные для ведения асимметричной войны на море. Среди таких БПЛА - беспилотный летательный аппарат Mohajer-6, многоцелевая платформа, способная нести высокоточные боеприпасы. Этот беспилотник дополняет более крупные беспилотники Shahed 129, используемые воздушно-космическими силами КСИР, расширяя сферу применения беспилотных систем Ираном.

Одним из наиболее стратегических дополнений к арсеналу ВМС КСИР стала, по оценкам западные военных экспертов, разработка кораблей-носителей БПЛА. Торговые суда переоборудуются Ираном для развертывания беспилотных летательных аппаратов на огромных расстояниях, что эффективно расширяет оперативный охват ВМС КСИР. Примером такого преобразования является "Shahid Bagheri", бывший коммерческий контейнеровоз «Перарин», оснащенный теперь 180-метровой взлетно-посадочной полосой, на которую легкие самолеты могут приземляться на колеса, а также системой запуска с трамплина для примерно 30 БПЛА, размещенных на нижней палубе этого корабля. Такие инновационные постройки Ираном кораблей-носителей БПЛА при очень низком бюджете, безусловно, накладывают серьезные ограничения на их характеристики по сравнению со специально построенными авианосцами, в частности, с точки зрения их способности противостоять ударам в бою. Однако, для операций с беспилотниками такой подход Ираном считается явно достаточным. Кроме того, это не только улучшает ведение наблюдения и разведки ВМС КСИР, но и повышает их способность к быстрому реагированию и нетрадиционной тактике в морских зонах.

Как отмечают западные эксперты, акцент КСИР на беспилотниках соответствует его доктрине асимметричной войны, в которой особое внимание уделяется маневренности, внезапности и сбору разведывательных данных. Благодаря интеграции этих систем, КСИР повышает свои возможности по мониторингу, защите и потенциальному пресечению морской деятельности противников Ирана в спорных районах, таких как Персидский залив.