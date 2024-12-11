Министр по делам ветеранов Великобритании Эл Карнс, бывший полковник Королевской морской пехоты, выступил с серьезным предупреждением о низкой боеготовности британских вооруженных сил. Он предупредил, что в конфликте такого масштаба и интенсивности, как продолжающаяся СВО в Украине, британская армия может быть “израсходована за период от шесть месяцев до года”. Эта суровая оценка подчеркивает значительную потерю боеспособности армии Великобритании поддерживать длительные военные действия высокой интенсивности, что заставляет военно-политические круги королевства задуматься о ее способности обеспечивать национальную безопасность и выполнять обязательства НАТО.

реклама





В этой связи международный интернет-портал Army Recognition провел анализ нынешнего состояния британской армии и пришел к выводу, что данные, опубликованные в этом году Министерством обороны Великобритании, подтверждают эти опасения. Численность британских войск упала до самого низкого уровня с начала 1800-х годов, а количество новобранцев за последние два десятилетия сократилось на 38 %. Общая численность личного состава вооруженных сил сократилась с 207 000 человек в 2000 году до всего лишь 131 000 человек в 2024 году. В настоящее время британские сухопутные войска насчитывают лишь около 73 000 солдат — это самый маленький контингент в ее современной истории, — в то время как численность Королевского военно-морского флота и Королевских военно-воздушных сил составляет 29 000 и 33 000 человек соответственно. Эта драматическая эрозия резко контрастирует с периодом холодной войны, когда Великобритания содержала мощные вооруженные силы, предназначенные для противодействия крупномасштабным угрозам.

Несмотря на меньшие по численности вооруженные силы, чем армия США, Великобритания играла ранее ключевую роль в оборонной стратегии североатлантического союза, особенно в Европе. Репутация британской армии основывалась на сочетании высококвалифицированного персонала, современного оборудования и стратегического позиционирования, подкрепленного независимыми средствами ядерного сдерживания. Примером такой мощи являлась Британская рейнская армия (BAOR), дислоцированная в Западной Германии, состоящая из четырех бронетанковых дивизий, оснащенных более чем 800 танками Chieftain и Challenger 1, современной артиллерией и системами ПРО, такими как ракетные комплексы Rapier.

Королевский военно-морской флот располагал чуть более чем 130 боевыми кораблями, включая авианосцы, эсминцы, фрегаты и внушительный подводный флот. Тем временем Королевские военно-воздушные силы располагали более чем 850 самолетами, включая истребители Tornado, Harrier и Jaguar, а также мощными разведывательными и транспортными средствами.

реклама





Сегодня этот некогда мощный потенциал значительно уменьшился. В настоящее время на вооружении британской армии находится всего 227 танков Challenger 2, при этом ведется их модернизация до уровня Challenger 3. Запасы артиллерии серьезно сокращены, а способность британской армии поддерживать крупнокалиберную огневую мощь на дальних дистанциях в длительных боях не соответствует современным требованиям. Королевский военно-морской флот сейчас располагает всего 73 военными кораблями, включая два авианосца класса Queen Elizabeth, всего лишь 19 фрегатами и эсминцами для их сопровождения. Аналогичным образом, парк ВВС сократился примерно до 500 самолетов, несмотря на то, что на вооружение поступили такие передовые самолеты, как Typhoon и F-35 Lightning II.

Как отмечает Army Recognition, события на Украине наглядно иллюстрируют, какие ресурсы требуются для ведения длительного конфликта высокой интенсивности. Способность Украины противостоять России в ходе СВО зависит от непрерывных поставок танков, артиллерии, беспилотных летательных аппаратов и боеприпасов, большая часть которых предоставляется союзниками Киева по НАТО. Если бы Великобритания столкнулась с конфликтом аналогичного масштаба, то британским вооруженным силам, по оценкам их экспертов, было бы трудно поддерживать боевые действия в течение нескольких месяцев. Недостаточные запасы боеприпасов, устаревающее оборудование и пробелы в важнейших системах, таких как ПВО, являются существенными уязвимостями. Британские запасы боеприпасов, в частности, будут быстро исчерпаны, учитывая темпы их расходования, наблюдаемые на Украине, где ежедневно производятся тысячи артиллерийских выстрелов.

Важнейшей проблемой остается надежность материально-технического обеспечения. Отсутствие надежных систем ПВО, способных противостоять беспилотникам и высокоточным ракетным ударам, еще больше повышает уязвимость в длительных боевых действиях.

В настоящее время в Великобритании начали предприниматься некоторые усилия по решению этих проблем, однако их явно недостаточно. Инициатива "Солдат будущего" направлена на реорганизацию британской армии в более мелкие, маневренные бригадные боевые группы с расширенными цифровыми возможностями. Проекты по закупкам, включая модернизацию танков Challenger 3, приобретение самоходных гаубиц Archer и инвестиции в технологии борьбы с беспилотниками, представляют собой шаги в правильном направлении. Однако темпы модернизации весьма медленны, по мнению британских военных, и разрыв между нынешними возможностями и требованиями ведения боевых действий высокой интенсивности остается значительным.

реклама





Финансовые трудности еще больше осложняют эти усилия. Оборонный бюджет Великобритании на 2023/24 финансовый год составил 53,9 млрд фунтов стерлингов, с запланированным увеличением до 56,9 млрд фунтов стерлингов в 2024/25 и 59,8 млрд фунтов стерлингов в 2025/26 годах. Это соответствует ежегодному темпу роста в реальном выражении на 2,3%. Хотя бывший премьер-министр Риши Сунак пообещал увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2030 году, что может довести военный бюджет до 75 миллиардов фунтов стерлингов, конкретные планы по достижению этой цели остаются неясными. Текущих ассигнований может оказаться недостаточно для устранения существующих пробелов и удовлетворения потребностей в модернизации.

Как подчеркивают эксперты Army Recognition, предупреждения министра по делам ветеранов Эла Карнса в сочетании с данными Министерства обороны Великобритании и уроками из СВО в Украине подчеркивают настоятельную необходимость переоценки приоритетов обороны королевства. Резкое сокращение численности личного состава, оборудования и материально-технической базы свидетельствуют о критической ситуации в британской армии. Тяжелое вооружение, мощная ПВО и устойчивая материально-техническая поддержка являются важными областями для инвестиций, если британские вооруженные силы хотят оставаться эффективными в современной войне.

В указанных условиях в западных военных кругах приходят к убеждению, что без решительных действий и адекватного финансирования Великобритания рискует еще больше подорвать свой военный потенциал и свое положение как мировой военной державы.