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Великобритания впервые провела испытания военного беспилотного катера в национальных водах

Королевский военно-морской флот Великобритании впервые провел испытания военного беспилотного катера Pacific 24 в национальных водах, продемонстрировав широкий сдвиг в сторону более активного использования морских беспилотников.
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Согласно сообщениям британских СМИ, беспилотный военный катер успешно прошел через воды Великобритании, продемонстрировав передовые возможности дистанционной и автономной навигации, что стало значительным достижением Королевского военно-морского флота Великобритании. Катер Pacific 24 с жесткой надувной платформой – основа операций Королевского военно-морского флота Великобритании, таких как спасательные операции, перехват наркоторговцев и перевозка моряков с корабля на берег, – управлялся дистанционно и автономно с экспериментального судна XV Patrick Blackett.

https://armyrecognition.com/templates/yootheme/cache/ca/British_Royal_Navy_Tests_Unmanned_Boat_in_UK_Waters_for_the_First_Time_Exclusive_1920_001-cad54663.jpeg

Как подчеркивают британские военные обозреватели, этот успех подчеркивает растущее значение беспилотных патрульных судов в современных военно-морских операциях Великобритании, где они повышают универсальность, снижают риски для персонала и расширяют возможности наблюдения и обороны на море.

Pacific 24 - это универсальное, многоплановое судно, предназначенное для сложных морских операций. Его длина составляет 7,8 метров, а скорость превышает 40 узлов. Оно оснащено двумя дизельными двигателями с гидроабразивной тягой, что обеспечивает быструю маневренность и надежность в различных морских условиях. Судно имеет особую конструкцию корпуса, обеспечивающую повышенную прочность и остойчивость, что позволяет ему эффективно работать в бурных водах. Его просторная палуба и модульная конструкция позволяют интегрировать передовые датчики, системы связи и вооружение, что делает его пригодным для выполнения широкого спектра задач, включая поисково-спасательные работы, перехват и разведку.

Недельные испытания в британском Соленте - основном судоходном канале для пассажирских, грузовых и военных судов, позволили значительно усовершенствовать конструкцию Pacific 24, получившего название APAC, для использования в интересах британской армии. Хотя это судно ранее уже проходило испытания за рубежом, в том числе во время учений НАТО Repmus в Португалии, это был первый раз, когда оно проходило такие испытания в водах Великобритании. Как указывается, сложные условия Солента – в сочетании с бурным морем и снегопадами – стали идеальным испытательным полигоном для его систем и возможностей.

Во время испытаний беспилотный катер работал в двух различных режимах. В автономном режиме он был запрограммирован на выполнение определенных маневров. Управление катером осуществлялось в удаленном режиме с помощью консоли с борта XV Patrick Blackett. APAC успешно прошел оживленную гавань Портсмута, умело избегая паромов, частных судов и других кораблей Королевского флота.

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Оснащенный камерами и датчиками, APAC передавал прямые трансляции на блоки управления и компьютеры экспериментального судна XV Patrick Blackett, предоставляя данные для анализа в режиме реального времени. Как отмечается в отчете по результатам испытаний, дополнительные датчики и вооружение могли бы еще больше улучшить  системы катера, подчеркнув потенциал судна для выполнения разведывательных задач, наблюдения и рекогносцировки.

 Испытания, организованные командой автономных инноваций Королевского военно-морского флота Великобритании NavyX, продемонстрировали устойчивость и универсальность беспилотного судна. APAC продемонстрировал свою способность работать в неблагоприятных погодных условиях, подтвердив свой потенциал в качестве аналога с экипажем и расширив масштабы военно-морских операций. Британские обозреватели подчеркивают, что этот технологический прорыв знаменует собой значительный шаг вперед в деле интеграции Королевскими военно-морскими силами Великобритании беспилотных лодочных систем в свой флот, что обещает расширение оперативных возможностей в будущем. По мере того как военно-морские силы адаптируются к возникающим угрозам и оперативным задачам, интеграция беспилотных патрульных судов и самолетов становится все более важной. Эти системы разрабатываются в Великобритании таким образом, чтобы отвечать растущим требованиям безопасности на море, включая борьбу с пиратством, незаконным рыболовством и незаконным оборотом наркотиков, а также для устранения различных внешних угроз, для ведения наблюдения за враждебными силами и сбора разведывательных данных в спорных зонах. Как подчеркивается, возможность развертывания таких беспилотных систем снижает риск попадания персонала в среду повышенного риска и обеспечивает непрерывный мониторинг, что имеет решающее значение для современных военно-морских стратегий. Акцент Королевского военно-морского флота Великобритании на автономных и неуправляемых технологиях подчеркивает широкий сдвиг в сторону более  эффективных и безопасных военно-морских операций, обеспечивая готовность к широкому спектру угроз.

 

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Теги

военные новости военное противостояние катер pacific 24 морские беспилотники великобритании
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