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Украинская ПТУР "Стугна-П" становится ключевым оружием ВСУ в ходе СВО

Украинские СМИ указывают, что ПТУР "Стугна-П" все более становится ключевым в использовании ВСУ в ходе СВО, активно подменяя такие предоставленные Западом аналогичные средства борьбы с бронетехникой, как Javelin или Akeron-MP.
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Украинская противотанковая управляемая ракета (ПТУР) "Стугна-П" используется ВСУ с начала СВО в 2014 году. Как сообщают украинские СМИ,  это оружие все более становится ключевым в использовании ВСУ в ходе СВО, активно подменяя предоставленные Западом аналогичные средства борьбы с бронетехникой, в частности, такие как Javelin или Akeron-MP.

Пусковая установка "Стугна-П" состоит из треноги, ракетного контейнера, устройства наведения и компьютера, которые используются для управления всеми операциями стрельбы и позволяют оператору дистанционно управлять пусковой установкой с безопасного расстояния до 50 м. Прицельная система лазерного наведения PN-I может использоваться как днем, так и ночью с дальностью стрельбы от 50 до 5000 м. Ракета PN-I весит 17,2 кг и оснащена телевизионной системой наблюдения и прицеливания, лазерным дальномером, лазерной системой наведения и системой управления осями полета ракеты.

https://armyrecognition.com/templates/yootheme/cache/33/How_Ukraines_Stugna-P_anti-tank_missile_becomes_a_key_asset_against_Russian_tanks_925_001-333bf0b7.jpeg

ВСУ адаптировали эту систему для мобильных операций, установив ее на транспортные средства, в частности, на квадроциклы. Как указывают украинские СМИ, именно благодаря таким возможностям повышенной маневренности, способности быстро развертывать и перемещать ПТУР "Стугна-П", во время боя одному из военнослужащих ВСУ удалось уничтожить или повредить четыре танка за четыре минуты. Возможности системы были продемонстрированы в различных сценариях, включая городские бои и дуэли с российскими операторами ПТРК "Корнет". Эта ПТУР также использовалась для нанесения ударов по транспортным средствам материально-технического обеспечения и статичным позициям.

В отличие от современных систем "выстрелил и забыл", таких как Javelin или Akeron-MP, "Стугна-П" требует непрерывного наведения до тех пор, пока ракета не достигнет цели. Однако максимальная дальность стрельбы из этого оружия составляет 5000 метров, в то время как дальность стрельбы из Javelin составляет примерно 2500 метров. Чтобы снизить риск для оператора, "Стугна-П" оснащен функцией дистанционного управления, которая позволяет работать с пульта на расстоянии до 50 метров. С другой стороны, Javelin использует инфракрасную систему наведения "выстрелил и забыл", позволяющую операторам перемещаться сразу после запуска, но лишенную возможности дистанционного управления. Согласно сообщениям украинских СМИ, стоимость ракет "Стугна-П" составляет около 20 000 долларов каждая, что значительно ниже стоимости Javelin в 100 000 долларов за ракету.

"Стугна-П", находящаяся на вооружении с 2011 года, была разработана Киевским конструкторским бюро "Луч" для использования против танков, бронетехники и вертолетов. Система лазерного наведения имеет дальность действия 5000 метров и может стрелять ракетами двух калибров, 130 мм и 152 мм, оснащенными различными типами боеголовок, такими как тандемные кумулятивные, осколочно-фугасные и термобарические. 130-мм тандемная кумулятивная боеголовка может пробивать броню толщиной до 800 мм, в то время как 152-мм вариант может пробивать броню толщиной до 1200 мм. Система эффективна против целого ряда целей, включая танки и вертолеты.

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 Интересно, что система "Стугна-П" изначально разрабатывалась в сотрудничестве с Беларусью, но с тех пор была адаптирована для использования только украинских компонентов. Экспортная версия, получившая название Skif, включает белорусскую оптику и продается в несколько стран, включая Азербайджан, Алжир и Турцию, где налажено производство этих систем ПТУР. Последние обновления, такие как вариант Skif-M, включают в себя более легкий штатив, улучшенные системы питания и модернизированный блок наведения.

Широкое применение "Стугна-П" и истощение довоенных запасов ограничили возможности использования украинскими военными этой системы на поле боя в последнее время. Однако производство продолжается, и в 2023 году даже произошло увеличение выпуска этих ПТУР в четыре раза. Система продолжает использоваться против целого ряда целей, даже ВСУ приводят свидетельства успешного поражения целей на дальностях, превышающих ее номинальный максимум в 5 километров. В отчетах также указывается на ее использование против статичных и мобильных целей, включая вертолеты и пехоту в полевых укрытиях. Кроме того, экспортные модели "Стугна-П",  установленной на транспортных средствах, включают конфигурации с дополнительным вооружением, таким как пулеметы.

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