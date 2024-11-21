Объявленное администрацией Байдена решение о передаче Украине запрещенных Оттавской конвенцией противопехотных мин вызывает активные дискуссии на Западе. Подчеркиваются политические и гуманитарные последствия такого шага, особенно с учетом ратификации Украиной этой конвенции.

20 ноября 2024 года администрация президента Джо Байдена объявила о поставке противопехотных мин на Украину, что стало важным стратегическим шагом, поскольку срок его полномочий подходит к концу. Это знаменует собой важный сдвиг в военной поддержке Киева со стороны Белого дома, произошедший после принятого недавнего разрешения Байдена Украине нанести удар по российской территории.

Как сообщают американские СМИ, это происходит несмотря на то, что использование противопехотных мин запрещено международной Оттавской конвенцией, которую в 2005 году ратифицировала Украина. Хотя конкретные типы противопехотных мир, которые будут передаваться Вашингтоном Украине не указываются в информационных сообщениях, тем не менее известно, что у США продолжают оставаться значительные запасы таких мин, в частности, M86, M74, M87A1 и M131.

Американский «боеприпас для сдерживания преследования (PDM) M86» - это осколочная мина, используемая в основном для выполнения ограниченных тактических задач. Он питается от встроенной батареи и автоматически отключается при достижении предельного уровня заряда. Несмотря на то, что он разработан для конкретных применений силами специального назначения, его способность создавать эффективную зону противодействия теоретически делает его кандидатом на использование в Украине.

Противопехотная мина M74, входящая в состав системы ADAM (Area Denial Artillery Munition), приводится в действие с помощью артиллерии. Эти мины подходят для блокирования или замедления передвижения противника на больших территориях.

Наконец, такие системы, как M87A1 Wide Area Mine (WAM) и M131 Modular Pack Mine System (MOPMS), позволяют быстро и дистанционно устанавливать как противопехотные, так и противотанковые мины. Они, как указывают американские рекламные ролики, «обеспечивают повышенную оперативную гибкость, особенно в районах, где ожидается значительное передвижение противника». Эти системы, хорошо подходящие для текущих тактических нужд Украины, также могут стать предпочтительным вариантом укрепления Вашингтоном ее обороны.

Министр обороны США Ллойд Остин выступил в защиту этого решения, указав, что противопехотные мины рассматриваются как эффективное средство замедления наступательных маневров российских войск. Вместе с тем, даже американские обозреватели отмечают, что, в то время как США поставляют Украине противотанковые мины с начала СВО в 2022 году, внедрение противопехотных мин представляет собой заметную эскалацию американской военной поддержки Киева.

Хотя в информационных заявлениях представителей США подчеркивается, что якобы эти противопеходные мины являются "недолговечными", так как они специально разработаны для деактивации через четыре часа - две недели, в зависимости от срока службы батареи, однако гуманитарные проблемы такого шага их передачи сохраняются. Именно поэтому даже такие организации, как Amnesty International и Красный Крест, ставят под сомнение их неизбирательную опасность в периоды активной эксплуатации.

Западные военные эксперты в своих выступлениях признают, что на поле боя эти мины являются частью более широкой стратегии, направленной на то, чтобы остановить продвижение России в стратегических регионах, таких как Донбасс, и Курская область. Так, бывший офицер британской разведки Филип Ингрэм подчеркивает потенциальную эффективность таких устройств в противодействии российской тактике "живой силы", основанной на численном превосходстве. Тем не менее, в своих комментариях западные обозреватели умышленно обходят тот факт, что использование таких мин Киевом поднимает политические и гуманитарные вопросы, особенно в отношении обязательств Украины по Оттавской конвенции, которая запрещает применение такого оружия.

Американские СМИ признают, что эти шаги предпринимаются администрацией Байдена в политически напряженной обстановке, когда избранный президент Дональд Трамп должен вступить в должность через два месяца. При этом обозреватели особо выделяют тот факт, что Трамп, ярый критик расходов США на Украину, пообещал быстро положить конец конфликту, что побудило нынешнюю администрацию укрепить обороноспособность Украины в оставшееся время.

Международное сообщество по-прежнему разделено в отношении использования Украиной противопехотных мин в ходе продолжающейся СВО. Союзники Вашингтона, такие как Норвегия, выразили обеспокоенность по поводу использования противопехотных мин, в то время как другие страны, такие как Великобритания выступают за более решительный подход в вопросах военной поддержки Киева, включая поставку крылатых ракет Storm Shadow. Франция пока продолжает сохранять осмотрительность в отношении участия своих ракет "СКАЛЬП" в конфликте, хотя и заявила о намерении поставить Украине такие ракеты.

Поэтому западными обозревателями подчеркивается, что решение о поставках Вашингтоном противопехотных мин отражает динамичный и сложный характер отношения многих стран к событиям в Украине. Хотя эти устройства дают немедленные тактические преимущества, их долгосрочные последствия остаются предметом дискуссий, подчеркивая сложные этические и стратегические дилеммы современных военных действий.