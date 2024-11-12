Франция заявила о своем намерении поставить в ближайшие недели Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы “Мистраль” и крылатые ракеты дальнего радиуса действия "СКАЛЬП",

Вслед за администрацией Джо Байдена, решившейся в оставшиеся до истечения мандата в Белом доме наводнить Украину оружием, этому примеру решил последовать и французский президент Макрон. Именно по его указанию Франция намерена поставить Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы “Мистраль” и крылатые ракеты дальнего радиуса действия "СКАЛЬП", что уже подтвердил министр обороны Себастьен Лекорну в интервью, опубликованном в выходные дни изданием "Le Journal du Dimanche".

“Чтобы Украина могла наносить удары за линией фронта, я подписал новый контракт на поставку около десяти ракет "СКАЛЬП" в последние дни”, - указал Лекорну в ходе общения с французскими СМИ. Как указывают французские обозреватели, это заявление Себастьена Лекорну подчеркивает пока еще остающуюся у Франции приверженность поддержке Киева и украинской армии, а также вооруженного конфликта в Украине в условиях демонстрируемой российскими войсками успеха в СВО. Комментаторами также подчеркивается, что в факте этой передачи дополнительной партии французских зенитно-ракетных комплексов и крылатых ракет четко прослеживаются стратегические цели Франции по оказанию ВСУ максимальной поддержки в ведении устойчивых контрнаступательных действий. В высказываниях представителей военно-политических кругов Пятой республики отчетливо звучат обещания продолжать оказывать военную поддержку Украине в ее противоборстве с Россией.

Французские обозреватели отмечают, что, с начала СВО в феврале 2022 года, Франция была важнейшим поставщиком передовых оборонительных систем Украине и такая политика будет продолжаться. В частности, Себастьен Лекорну заявил, что планируемая к передаче партия военной помощи будет включать ракеты "Мистраль" для усиления защиты в районах боевых действий. "Мы снова будем поставлять ракеты "Мистраль", в частности, для защиты зон боевых действий", - сказал он. Он также отметил, что для поддержки способности Украины наносить удары по критически важным объектам в тылу России Франция передаст еще около десяти ракет "СКАЛЬП".

Франция ранее уже предоставила Украине около 100 ракет "Мистраль" и 50 ракет "СКАЛЬП" в рамках предыдущих поставок, которые сыграли немаловажную роль в укреплении многоуровневой противовоздушной обороны Украины и ее возможностей нанесения высокоточных ударов по российским объектам. Франция неизменно оказывала и другую военную поддержку Украине с самого начала СВО, поставляя, в частности, самоходные гаубицы "Цезарь", бронетранспортеры AMX-10 RC и несколько тысяч артиллерийских снарядов и боеприпасов к ним.

Переносной зенитно-ракетный комплекс малой дальности (ПЗРК) "Мистраль" применяется на поле боя для нейтрализации таких угроз, как вертолеты, беспилотные летательные аппараты и низколетящие самолеты. Управляемая одним солдатом, переносимая с плеча ракета использует инфракрасную головку самонаведения для обнаружения целей, что делает ее достаточно эффективной даже против уклоняющихся и высокоскоростных воздушных угроз. Обладая дальностью действия около 6 километров и фугасной боеголовкой, оснащенной неконтактным взрывателем, ПЗРК "Мистраль" может уничтожать воздушные цели достаточно точно.

Эти системы ПЗРК активно использовались ВСУ для защиты войск и критически важной инфраструктуры от воздушных налетов с малой высоты, особенно в связи с тем, что в ходе СВО все чаще используются беспилотные летательные аппараты. Благодаря своему небольшому весу и портативности ПЗРК "Мистраль" может быть легко развернут, обеспечивая гибкую и оперативную защиту от атак с воздуха.

Крылатая ракета "СКАЛЬП", представляет собой крылатую ракету воздушного базирования большой дальности, предназначенную для нанесения высокоточных ударов по ценным, хорошо защищенным целям далеко за линией фронта. Имея дальность действия, превышающую 250 километров, "СКАЛЬП" может позволить украинским войскам поражать важнейшие объекты российской инфраструктуры, командные центры и склады боеприпасов, нанося стратегические удары с минимальной опасностью контрудара.

Боеголовка ракеты "СКАЛЬП" имеет двойной заряд BROACH (Bomb Royal Ordnance Augmented Charge) предназначенный для поражения укрепленных целей, обеспечивая значительные разрушения при детонации. Кроме того, низколетящий профиль ракеты и ее малозаметные характеристики затрудняют ее обнаружение радарами, что позволяет ей уклоняться от передовых систем противовоздушной обороны. С момента первого развертывания Украиной крылатых ракет "СКАЛЬП" они использовались для усиления ударных возможностей дальнего радиуса действия, для подрыва российских линий снабжения и командных сетей. Как отмечаю французские военные эксперты, применение крылатых ракет "СКАЛЬП" возможно с использованием имеющихся у Украины самолетов Су-24 или Су-27, однако для более эффективного эх развертывания все же предпочтительна западная авиатехника.