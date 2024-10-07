После смертоносных взрывов пейджеров, портативных раций, радио, телефонов и солнечных батарей в Ливане, ряд ближневосточных и западных СМИ особо выделяет в своих комментариях недавний инцидент с точечным авиаударом по автомобилю в Бейруте, высказывая мнение, что использованная mini ninja бомба может указывать на применение Израилем очередного секретного оружия против проиранских представителей в Ливане.

Эту волну новых обвинений Израиля породили появившиеся в последние дни в СМИ и соцсетях снимки, на которых, как утверждается, видны последствия точечного авиаудара по автомобилю в Ливане, что вызвало вопросы о том, мог ли быть в этом случае применен ранее неизвестный миниатюрный боеприпас, предназначенный для нанесения такого персонализированного ущерба. Повреждения на лобовом стекле автомобиля, в частности, сравнивают с характерными следами от удара ракеты AGM-114R9X, являющейся одной из модификаций семейства планирующего боезаряда Hellfire, которая имеет ряд выдвигающихся лопастей в хвостовой части, а не взрывающуюся боеголовку.

В комментариях к распространяющимся в социальных сетях видео и нескольким фотоснимкам с места взрыва в Бейруте указывается, что водитель автомобиля был ранен, но неясно, каково его состояние сейчас. Был ли этот человек, личность которого пока не установлена, намеченной целью уничтожающего удара и находился ли кто-либо еще в машине также не указывается. Как сообщается, это было точное попадание в лобовое стекло автомобиля перед водителем, а звука взрыва вообще не было слышно. Комментаторы лишь указывают, что водитель был предположительно боевиком "Хезболлы", он серьезно ранен. Повреждения были нанесены невзрывным кинетическим боеприпасом.

Подобные активные обсуждения этого инцидента в среде местной общественности происходит на фоне масштабной израильской кампании, направленной против группировки "Хезболла" и использования различных, по сути, террористических форм и новых средств нанесения ущерба проиранским активистам этого формирования.

Крестообразный след от удара, оставшийся на лобовом стекле автомобиля, является основным фактором, который вызвал сравнение использованного боезаряда с ракетой AGM-114R9X, известной как “бомба ниндзя”, которая представляет собой усовершенствование ракетной платформы AGM-114 Hellfire. Это семейство ракет с лазерным наведением сыграло ключевую роль в противотанковых действиях армии США. Название этой ракеты является сокращением от «heliborne laser fire and forget missile», то есть ракета с лазерным наведением ”выстрелил и забыл”.

реклама





Среди различных моделей семейства Hellfire, ракета AGM-114L активно используется ударными вертолетами AH-64 Apache, и Израиль является одной из немногих стран, применяющих это мощное и довольно эффективное средство поражения. Последняя модификация, AGM-114R или Hellfire Romeo, объединяет в себе предыдущие качества ракет Hellfire II в универсальный и мощный планирующий боезаряд, оснащенный лазерными головками самонаведения (SAL), предназначенный для поражения широкого спектра целей.

Западными военными экспертами высказывается мнение, что новая бомба, использованная в Ливане, может быть создана по образцу AGM-114R9X, но она меньше по размеру, что позволяет наносить существенный ущерб, являясь недорогим решением для поражения цели, особенно для уничтожения конкретных противников. Версия Hellfire R9X оснащена множеством лезвий, похожих на мечи, которые выскакивают прямо перед ударом.

По оценкам американских военных экспертов, ракета AGM-114 Hellfire, разработанная компаниями Boeing и Lockheed Martin, отражает приверженность армии США сохранению передовых средств борьбы с бронетехникой, внедряемых в свою продукцию этими производителями оружия. С момента своего создания в 1974 году, проект Hellfire превратился в семейство ракет с лазерным наведением, которые стали активно использоваться для поражения стационарных и движущихся целей. Первоначально известный как “вертолетная лазерная ракета Hellfire", этот боевой заряд быстро завоевал признание в военных кругах США и их союзников. На протяжении многих лет этот смертоносный боеприпас применялся в различных конфликтах против крупных террористических объектов, демонстрируя свою эффективность и приспособляемость к различным операционным сценариям.

В нынешних обсуждениях произошедшего в Бейруте применения такого заряда, рядом обозревателей, в том числе и из популярного американского издания The Warzone, высказывается предположение, что Израиль мог разработать миниатюрный авиационный боеприпас mini ninja с четырьмя выдвигающимися лезвиями по аналогии с AGM-114R9X для персонального уничтожения активистов "Хезболлы".