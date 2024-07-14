На фоне последних выступлений ряда сенаторов-демократов и значительного числа спонсоров президентской гонки Джо Байдена с призывом к нему отказаться от выдвижения своей кандидатуры на второй срок, его выход из президентской гонки становится все реальнее.

На фоне последних выступлений ряда сенаторов-демократов и значительного числа спонсоров президентской гонки Джо Байдена с призывом к отказу от поддержки нынешнего хозяина Белого дома, предлагая ему добровольно прекратить свое представление в качестве кандидата на будущий президентский срок, американское общество стало заложником этой политической интриги.

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Хотя многие в США долгое время сомневались в способности Джо Байдена стать президентом Соединенных Штатов, после его первых телевизионных дебатов критические голоса в его адрес стали еще громче. 28 июня нынешний хозяин Белого дома действительно выглядел, по признаниям многих даже его прежних сторонников, растерянным и дезориентированным, что не преминуло вызвать реакцию его оппонента Дональда Трампа. С тех пор несколько деятелей из разных политических кругов высказались в поддержку того, чтобы Джо Байден остался или ушел в отставку. Однако последний продолжает утверждать, что «он все еще в гонке».

Даже американский независимый политик и общественный деятель левого толка, сенатор от штата Вермонт с 2007 года 82-летний Берни Сандерс решил проявить свою активность и 13 июля призвал сохранить Джо Байдена в качестве кандидата в президенты от Демократической партии. И это несмотря на давление на Байдена, вынуждающее его уйти в отставку из-за сомнений в его здоровье. "Хватит! Мистер Байден, возможно, не идеальный кандидат, но он будет кандидатом и должен быть кандидатом. И с помощью эффективной кампании, которая рассказывает работающим семьям об их потребностях, он не только победит Трампа, но и победит его до конца», - сказал левый депутат в редакционной статье New York Times, призвав демократов «прекратить ссоры и придирки».

А между тем, отказ от президентской гонки не такая уж и сверхординарная ситуация. И к ней уже не раз были вынуждены прибегнуть различные представители как Демократической, так и Республиканской партий. Да и сам Джо Байден уже дважды отказывался от выдвижения своей кандидатуры на пост президента США, в 1987 и 2016 годах.

В первый раз Джо Байдену было 44 года, и он был сенатором от штата Делавэр в течение 15 лет. Он баллотировался на предварительных выборах от Демократической партии. Однако его кандидатура просуществовала недолго, всего три месяца. Его компания была прервана после выступления Джо Байдена в Айове. Он использовал те же слова, что и Роберт Кеннеди и Нил Киннок, без ссылки на источник. Демократа тогда обвинили в плагиате. Кроме того, его критиковали за то, что он преувеличивал свои успехи в учебе и участие в движении за гражданские права. «Я делал глупости и буду делать глупости снова», говорил он в сентябре 1987 года, прежде чем снять свою кандидатуру, по совету своей семьи.

Второй отказ Джо Байдена от президентской гонки произошел в 2016 году, как следует из его биографической книги «Обещай мне, папа», рассказывающей, в частности, о смерти его сына Бо Байдена в 2015 году. Именно это прискорбное событие привело к тому, что президент США отказался от своей кандидатуры на пост президента в 2016 году. Он еще не начал свою кампанию. Но тогда Джо Байден решил посвятить себя своей семье, так как его разум был слишком занят, чтобы решать проблемы, связанные с президентской гонкой и активной политической деятельностью, с множественными поездками по стране. «Это правильное решение для семьи. Это правильное решение для меня», - сказал он себе тогда в 2016 году.

Как отмечают многие обозреватели, после произошедшей попытки покушения на Дональда Трампа на массовом митинге в его поддержку в штате Пенсильвания и того, как экс-президент США вышел из этой кризисной ситуации, поддержка Трампа со стороны американских обывателей, безусловно, возрастет. В ущерб Джо Байдену. В этой связи шансы на возможную победу в предстоящих президентских выборах в ноябре у нынешнего хозяина Белого дома катастрофически тают.

А отсюда две возможности – либо добровольный отказ Байдена от продолжения выдвижения своей кандидатуры на новый президентский срок, либо более жесткая аналогичная позиция Демократической партии по кандидатуре «сонного Джо» - становятся все более реальными.

В поддержку этого сегодня уже говорит многое. В частности, все более активное смещение внутренних и внешних политических игроков в сторону укрепления контактов с Дональдом Трампом. Да и такая весьма важная общественная фигура, как миллиардер, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск уже открыто поддержал кандидата в президенты Дональда Трампа после покушения на него на митинге в Батлере в штате Пенсильвания.