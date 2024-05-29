Столкнувшись с рядом угроз безопасности для окружающих от электросамокатов и электромобилей, британские власти и полиция разрабатывают электромагнитное оружие для остановки электротранспорта.

Как сообщают западные СМИ, британские власти разрабатывают электромагнитное оружие для остановки электромобилей и электросамокатов. Электромобили, особенно двухколесные, такие как скутеры и электрические велосипеды, не только экологичны, но также быстры и маневренны. Именно из-за этой впечатляющей особенности их предпочитают злоумышленники.

Столкнувшись с этой новой угрозой, британские власти через британскую лабораторию оборонной науки и технологий проводят исследовательскую программу, которая может вскоре привести к изобретению технологии, которая существенно изменит правила игры при аресте. Как сообщается, этот проект, осуществляемый под эгидой Министерства обороны Великобритании, направлен на создание электромагнитного оружия, способного отключать двигатели электромобилей.

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Указывается, в частности, что рассматриваемое оружие предназначено для ношения на спине в сумке, напоминающей нейтрализующее снаряжение, используемое в фильме Дэна Эйкройда и Гарольда Рамиса "Охотники за привидениями" (Ghostbusters). Вместе с тем, согласно объяснениям Гэвина Стивенса, президента британского Национального совета начальников полиции, такое устройство, как ожидается, не поступит на вооружение в ближайшее время. Так как, в дополнение к многочисленным техническим проблемам, связанным с его конструкцией, необходимо будет принять меры для ограничения рисков его использования для окружающей среды и людей. Это связано с тем, что оружие будет основано на системе, способной излучать сильный электромагнитный импульс для разрушения электронных компонентов транспортного средства и может нанести ущерб невиновным окружающим.

Для этого изобретения инженеры планируют нацелиться, в частности, на мотоциклы и электрические велосипеды, риски использования которых обусловлены не только их использованием злоумышленниками, но участием в многочисленных ДТП. Так, в 2022 году только в Голландии было зарегистрировано особенно большое количество смертей среди людей, путешествующих на велосипедах. Согласно данным CBS (голландского статистического института), опубликованным на сайте Courier International, за этот год в Нидерландах погибло 737 велосипедистов. Столкнувшись с этим чрезвычайно тяжелым послужным списком, голландская полиция хочет сократить количество велосипедистов, пользующихся безудержными электронными велосипедами. Для этого она внедрила устройства, позволяющие выявлять VAE, которые не соответствуют действующим правилам.

Тем не менее, разрабатываемое в Великобритании оружие также будет работать против автомобилей следующего поколения с двигателями внутреннего сгорания. «На самом деле, такое оружие мешает работе электродвигателя, заставляя его думать, что он перегревается. Таким образом посылается сигнал, чтобы ввести электронную сеть транспортного средства в заблуждение. Ведь электродвигатели оснащены встроенной системой безопасности, которая отключает их, как только они считают, что перегреваются», - сказал Гэвин Стивенс на пресс-конференции.

Интересно, что на технологической выставке в Фарнборо, которая состоялась ранее в этом году, как сообщается, британским чиновникам службы внутренней безопасности был представлен прототип такого футуристического оружия. Следует знать, что электромагнитное оружие больше не является чем-то новым. Оно используется, например, для нейтрализации дронов. Отдельные страны даже планирует использовать электромагнитное оружие для подавления массовых беспорядков, чтобы снизить риск гибели людей во время полицейских операций против демонстрантов.